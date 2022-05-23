习近平线上会巴切莱特 专家:“联合国访问表演成分居多”

（德国之声中文网）正在中国进行访问的联合国人权高级专员巴切莱特周三以视讯形式与中国国家主席习近平会面。巴切莱特为期六日的访华行程期间，预计将造访乌鲁木齐和喀什两个城市。

西方国家官员、外交人士和人权团体担忧，中国共产党将把巴切莱特的到访作为为其“洗白”的公关工具。北京被指控在新疆关押了上百万维族人和穆斯林少数民族。美国及其他西方国家称中国的对维族人实施“种族灭绝“。中国坚决否认上述指控，并称其为“世纪谎言”。

在巴切莱特访华之际，国际媒体周二公布了中国打压维吾尔族的新证据，引起西方国家的密切关注。该份由新疆公安系统泄露的计算机数据包含数千份秘密文件和再教育营照片。文件曝光后，美国再次重申观点认为巴切莱特访华是个错误，美方不认为中国给予能对新疆的人权环境进行全面、不受操纵评估的必要准入，巴切莱特将无法全面了解新疆地区的“暴行、危害人类和种族灭绝罪行”。

正如外界所预期，中国官媒显然将巴切莱特的访问作为给中国人权状况背书的一次机会。央视报道称，习近平在视频会面时对巴切莱特访华表示欢迎，“并结合中国历史和文化，深入阐述了事关中国人权事业发展的重大问题，表明了中国党和政府致力于全方位维护和保障人权的原则立场”。在央视的报道中，双方只字未提新疆。

报道引述习近平称：“在人权问题上不存在十全十美的‘理想国’，不需要对别国颐指气使的‘教师爷’，不能把人权问题政治化、工具化，搞双重标准，以人权为借口干涉别国内政。”

联合国人权高专巴切莱特本周一与中国外长王毅在广州会面

“联合国未联系任何新疆问题专家”

央视还引述巴切莱特表示，“高专办愿同中方加强沟通，探讨合作，为促进全球人权事业进步作出共同努力”。“我钦佩中方在消除贫困、保护人权、实现经济社会发展等方面所作努力和取得的成就，赞赏中方为维护多边主义、应对气候变化等全球性挑战、促进全球可持续发展等方面发挥的重要作用。”

联合国人权办公室在其推特上则写道：“与习主席和高级官员的会晤，对于直接讨论中国和全球人权问题和关切非常有价值。为了使发展、和平与安全能够永续：必须以人权、正义、无例外的包容所有人为核心。”

对于巴切莱特的新疆访问行程，美国罗斯-豪曼理工学院新疆问题专家葛罗斯（Timothy Grose）对德国之声表示，在很大程度上，他认同其他人权活动家和散居国外的维族人的观点，“联合国的访问表演成分居多”。他表示，这次访问本应该发生在2016、2017、2018或2019年。

葛罗斯还指出：“据我所知，至少在我研究新疆领域的同侪中，巴切莱特的团队没有与我们任何人或是散居各地的维吾尔人联系、征询我们的意见或观点，或者有一份共同文件。”

他表示，如果联合国在巴切莱特访问后想发表一份严肃报告，“就应该善用我们拥有的数百种资源和原始文件”，但“就我所知，他们没有联系过我们中的任何人”。

“新疆文件”引发国际关注

在媒体周二披露“新疆警察文件”后，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）周二表示，美国对于最新的指控感到震惊。

这份文件是由匿名第三方泄露给德国新疆问题学者郑国恩（Andrian Zenz），内容显示包括习近平在内的北京高层曾指示强力镇压。文件中还写道，以铁腕著称的时任新疆维吾尔自治区党委书记陈全国在2017年一次讲话中要求狱警对所有试图逃跑的犯人开枪。

德国和英国都对文件内容表示愤怒。英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）呼吁中国允许巴切莱特“充分和不受限制地进入该地区”；德国外长贝尔博克则敦促进行“透明调查”。

新疆问题专家葛罗斯认为，“新疆警察文件”的力量并非它揭露了任何新东西，文件集的大部分内容只是重申和证实人们已知的事实，所谓的“再教育”中心并非职业训练用途，而是以非常武断的理由逮捕大量的人。“我认为这次泄密的重要性在于，它能够唤起人们的共情反应，而不是说文件或一些再教育营或拘留中心的图片里存在什么实质性信息。”

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