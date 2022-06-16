习近平签署《军队非战争军事行动纲要》意欲何为？

（德国之声中文网）今年的6月15日是中国国家领导人习近平的生日，在这一天。他不仅和普京通电话，并向世人展示"中方愿同俄方继续在涉及主权、安全等核心利益和重大关切问题上相互支持"，而且由他亲自签发的一条不寻常的军事政策，从这一天开始生效。

这条政策就是试行版的《军队非战争军事行动纲要》（以下简称"纲要"）。中国官媒在第一时间报道了习近平签署该纲要的消息，但是没有透露具体内容。

官媒的说法

据包括"新闻联播"和《解放军报》在内的中国官媒报道，《纲要》共6章59条，主要对中国军队的基本原则、组织指挥、行动类型、行动保障、政治工作等进行了系统规范，为军队遂行非战争军事行动提供法规依据。《解放军报》在报道中指出，《纲要》"着眼有效防范化解风险挑战、应对处置突发事件，保护人民群众生命财产安全，维护国家主权、安全、发展利益，维护世界和平和地区稳定，创新军事力量运用方式，规范军队非战争军事行动组织实施，对有效履行新时代军队使命任务具有重要意义。"

对此，中国官媒《环球时报》英文版发表报道称：中国军队可以防止地区不稳定局势的溢出效应影响中国，保护石油等战略物资的重要运输路线，或保护中国的海外投资、项目和人员。

解放军将领——“高危职业”? 十人晋升上将 八月一日，是中国人民解放军建军周年的纪念日。依照惯例，“建军节“通常都会有一批军中将领被晋升军阶。7月31日，中共军委主席习近平出席授衔仪式，十名将领获得上将军衔，除海军司令沈金龙，空军司令丁来杭之外，比较受关注的还有受到美国制裁的装备部长李尚福。中国军方公开信息显示，今年以来，已有69人晋升少将，19人晋升中将。

解放军将领——“高危职业”? 习近平与“军队反腐” 2012年，习近平出任中国党政军最高领导人以来，发起了一场广泛而严酷的“反腐败”斗争，而军队首当其中，高层几乎被全面重组。中国官方数据显示，68名副军级以上军官受到严惩，其中副国级2人（上将），正大军区级4人（上将），副大军区级11人（中将9人，少将2人）。图为习近平同日后落马的参谋总长房峰辉上将在一起。

解放军将领——“高危职业”? 房峰辉 - 士兵、上将、阶下囚 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。2019月2月，一度官至中共中央军委联合参谋部参谋长的房峰辉因受贿被处以无期徒刑。

解放军将领——“高危职业”? 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

解放军将领——“高危职业”? 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

解放军将领——“高危职业”? 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

解放军将领——“高危职业”? 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

解放军将领——“高危职业”? 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人。中国网民戏称：这是中共建军以来，“牺牲”最大的一场“战役”。

解放军将领——“高危职业”? ”航天将军“也难免“落马” 钱卫平曾在中国的航空航天业扮演重要角色，曾担任中国“嫦娥一号”“嫦娥二号”月球探测任务测控系统总设计师，天宫/神八交会对接、天宫/神九载人交会对接的测控通信系统总设计师等。2019年4月，升任中央军委装备发展部副部长，三个月之后，因涉嫌严重违纪和职务违法犯罪，被中央军委纪委监委立案审查调查。此前，曾有传闻称，钱卫平涉嫌间谍行为。

解放军将领——“高危职业”? 胡锦涛 - 孤独的前军委主席 习近平的反腐大旗下，军中各路”老虎“纷纷落马。胡锦涛担任主席的十七届中央军委高层几乎全军覆没，军委两位副主席都是”重大犯罪分子“。中国网民戏称，原来胡锦涛总书记是常年战斗在敌人心脏里的”孤胆英雄“。



攻打台湾：中国版的"特别军事行动"？

中国官媒对这一军队最新政策纲领的报道大多局限于上述内容。专注中国议题的德国网络媒体China Table发表分析文章写道："虽然没有公开《纲要》的相关内容，官方的新闻报道也很短，但是它带来的影响确实深远的"。曾经在中国从事多年记者职业的作者拉多斯基（Michael Radunski）在文中分析称，习近平签署的这份《纲要》为中国人民解放军有效保护国家主权、安全和海外发展利益创造了法律基础。但同时"军队非战争军事行动"这样的说法让人难免想起如今俄罗斯的语术。因为无论是克里姆林宫还是政府代表，他们在描述眼下这场俄罗斯对乌克兰发起的战争时，从来不用"战争"二字，而是说这是一次"特别军事行动"。

拉多斯基认为，这就让习近平新签署的这份《纲要》和目前的乌克兰局势有许多可比之处。他引用专家的话写道："乌克兰对于俄罗斯来说的意义，就相当于台湾对于中国"。

文章分析称：仔细观察，《纲要》中的措辞确实会让人紧张。倾向于采取非战争但有助于确保国家主权的军事行动。从北京的角度来看，对台湾的进攻正是如此：确保国家主权的行动。毕竟，该岛被认为是一个叛逃的省份，不可分割地属于中国大陆。根据这种解释，就不会牵涉到对另一个国家的攻击。这一行动将更像中国国内警察的一次行动。共产党甚至认为让台湾回归祖国是一种民族责任。习近平对此深信不疑。

拉多斯基指出，"非战争军事行动"（MOOTW：military operations other than war）这样的说法，让北京可以把台海冲突不称之为传统意义上战争。按照这种说法，这将是一场国内的争端。同时也是对国民党内战的结束。

台湾国策研究院分析师郭育仁博士也持类似观点，他在接受澳大利亚ABC新闻采访时表示："我认为这绝对是对普京'特别行动'措辞的复制"。在俄罗斯入侵乌克兰后，这份《纲要》"向台湾、日本和南海周边国家发出了一个非常有威胁的信号。"

中国境内的"非战争军事行动"

同时，也有不少舆论声音认为习近平最新签署的这份《军队非战争军事行动纲要》更多的是针对中国大陆的内部局势。经历了六四民主运动镇压的人权活动者杨建利在推特上发文称："如果有人不明白何为'非战争军事行动'的话，六四天安门屠杀就是其中典型的一类。"

推特用户"WorldOnWeb3"则指出："很多人倾向认为发布《军队非战争军事行动纲要（试行）》和台湾有关，我感觉有点牵强，我倾向和唐山有关。如果军队要介入地方扫黑除暴，那可能意味着地方政法系统，要迎来一场暴风雨般的洗礼。"署名为"官场观察工作室 昭明"的推特用户则指出："军队非战争军事行动纲要，后边还有一括号（试行），这意味着草案只要常委会不同意，就可以更改。军事行动要经常委会批准，就等于剥夺了军委主席对内调兵权。"

九十年来干些啥？ 延安八路 中共军队的历史可以追溯到1927年8月的南昌起义，经历了30年代的红军时期、长征，随后在1937年~1945年的国共合作中改编为八路军。抗日战争胜利后，国共谈判也宣告破裂。在随后的内战中，中共军队最终获得了胜利。本图摄于1946年3月的延安。

九十年来干些啥？ 1989年，北京 在1949年之后，中国军队经历了朝鲜战争、文革、中越边境战争等重大历史事件。但本图也许是西方流传最为广泛的一张解放军照片，摄于1989年6月5日的北京长安街。时值“六四”戒严期间，一队坦克被一名北京市民拦下。这名“螳臂当车”的勇者，至今身份不明。

九十年来干些啥？ 中美撞机事件 而在过去20年中，虽然没有参加重要战役，中国军队也发生了不少大事。2001年4月1日，一架美国海军侦察机在南海中国专属经济区内、中国领空之外飞行，中国海军航空兵则派出两架战斗机进行监视。过程中，两国军机发生碰撞，中国飞行员被迫跳伞后不幸失踪，而美国侦察机也因负伤紧急迫降海南岛。这场事件曾一度严重影响中美关系。图为在海南岛拆卸并运送回美的受损美机。

九十年来干些啥？ 海军361潜艇海难 2003年4月，中国海军361号柴电潜艇在领海内进行水下训练时，因操纵不当，造成充电用的柴油机迅速消耗完了舱内氧气而且，由于当时该潜艇正在进行无线电静默训练，因此艇外人员没能及时发现出了意外，使得艇上70名官兵全部遇难。潜艇事后被拖回港口。这起事故也令多名海军高官遭到了处分。图为事故前的361号潜艇。

九十年来干些啥？ 军队反腐 对于中国军队而言，腐败则是近年来所面对的一个大问题。习近平上台以来的反腐运动也同样波及到军内。2014、2015年，两名前中央军委副主席徐才厚、郭伯雄分别被中纪委立案调查。图为2007年郭伯雄资料图。

九十年来干些啥？ 军队禁止经商 中国军队腐败最严重的或属90年代。1985年，为节省军费开支，中央军委决定允许部队经商。但是几年后发现，经商导致部队不务正业、战斗力削弱，还滋生了腐败。1998年，中国彻底禁止军队、武警部队的一切经商活动。

九十年来干些啥？ 新式武器 随着中国经济实力的上升，军费的开支也在同步快速增长，这也使得中国军队的装备得以大规模现代化。隐形战机、航母、新型驱逐舰等新型武器陆续加入现役。图为2016年底，中国首艘航母“辽宁号”正在渤海水域进行训练。

九十年来干些啥？ 南海争议地区巡航 中国近年来的外交姿态逐步强硬，其中也伴随了军队的参与。中国军机多次在东海、南海的争议地区上空与日本、美国等其他国家的军机近距离接触。图为2016年夏，中国军方公布的一张空军战略轰炸机在具有主权争议的南中国海黄岩岛上空巡航。

九十年来干些啥？ 陆台军机近距接触 今年7月，中国空军的轰6战略轰炸机临近台湾飞行遭遇台湾的经国号战机。台湾军机还向大陆轰炸机进行无线电喊话。台军方表示，面对威胁，绝不示弱，也绝不回避，“台湾军方已经做好战略准备保卫台湾领空和领海的安全。”

九十年来干些啥？ 不仅限于“家门口” 随着中国军力的提升，解放军的活动范围也突破了中国近海区域。7月中旬，中国海军高调派遣部队、舰只启航前往东非的吉布提。中国在这一战略要冲建设了该国首个海外军事补给基地。

九十年来干些啥？ 开赴欧洲参加军演 而在7月底，中国海军派遣3艘新型军舰跨过半个地球，前往欧洲北部的波罗的海与俄罗斯海军会合，参加中俄“海上联合-2017”军事演习。这也是中国海军首次前往欧洲腹地进行演习，一路上被众多北约国家密切监视。图为7月27日，停泊在圣彼得堡港内的中国海军“运城号”护卫舰以及“合肥号”驱逐舰。 作者: 文山



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