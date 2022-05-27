 习近平称赞香港下任行政长官李家超“立场坚定” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.05.2022

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时政风云

习近平称赞香港下任行政长官李家超“立场坚定”

中国主席习近平周一（5月30日）在北京首次会晤即将上任的中国香港特别行政区第六任行政长官李家超，对之赞誉有加，并称对香港的“一国两制”方针不会改变。

作为香港这个前英国直属殖民地的前保安局长，李家超主导了对当地民主运动的打压（资料图片）

作为香港这个前英国直属殖民地的前保安局长，李家超主导了对当地民主运动的打压（资料图片）

（德国之声中文网）习近平在首次同这位刚被北京政府任命为香港第六任特首会面时，对他表示祝贺，称他“爱国爱港立场坚定，敢于担当，积极作为，在不同岗位上都履职尽责，为维护国家安全和香港繁荣稳定作出了贡献”，强调，“中央对你充分肯定，也充分信任。” 

作为香港这个前英国直属殖民地的前保安局长，李家超主导了对当地民主运动的打压。  

本月初，一个亲北京选举委员会选定现年64岁的李家超为香港第六任特别行政长官，接任林郑月娥。香港选举制度晦涩难懂，700万港民无实际发言权。习近平在会晤李家超时着意对之高度肯定，称它对落实 "爱国者治港 "原则发挥了决定性作用。 

习近平：一国两制不动摇

习近平指出，今年适逢香港“回归祖国”25周年，“ 25年来，尽管经历了许多风雨挑战，但‘一国两制’在香港的实践取得了举世公认的成功。中央全面准确贯彻‘一国两制’方针的决心从没有动摇，更不会改变。在中央政府、香港特别行政区政府和社会各界的共同努力下，香港已实现由乱到治的重大转折，正处在由治及兴的关键时期。” 

观看视频 03:30

一人選舉：港人眼中的李家超

作为对持续了多年、要求有更多民主的大规模示威浪潮的反应，2020年夏，中共最高领导层授意出台了有争议的港版《国家安全法》。依据该法，政治反对派被定罪，大批支持民主的政界人士和活动人士受到打压，有的入狱，有的正被送上法庭，有的被迫流亡。  

在批评者眼里， "一国两制 "方针早已名存实亡，因为，香港的情况越来越类似于内地的压迫性制度。而在这个亚洲经济和金融中心1997年回归中国时，北京曾郑重许诺港人享有拥有高度自治和政治自由权。 

在会见习近平之前，李家超从中国国家总理李克强手中接到了香港特别行政区第六任行政长官的国务院第754号令。李克强也祝贺李家超当选并获任命，表示中央政府将一如既往全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，落实中央对特别行政区全面管治权，坚定落实“爱国者治港”，全力支持行政长官和特别行政区政府依法施政、发展经济、改善民生，结合国家所需、发挥香港所长，全力推动香港更好融入国家发展大局，保持香港长期繁荣稳定。

（德新社） 

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