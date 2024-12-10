习近平称贸易战没有赢家

习近平希望中美保持对话、相向而行，称关税战、贸易战、科技战违背历史潮流和经济规律，不会有赢家。

（德国之声中文网）据新华社报道，12月10日，中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华出席"1+10"对话会的主要国际经济组织负责人，包括新开发银行行长罗塞芙、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界银行行长彭安杰、世界贸易组织总干事伊维拉等人。

习近平强调中方愿同美国政府保持对话、拓展合作、管控分歧，推动中美关系朝着稳定、健康、可持续的方向发展，希望美方同中方相向而行，并称"关税战、贸易战、科技战违背历史潮流和经济规律，不会有赢家。"

美国候任总统特朗普在其第一任期内与中国发动了一场激烈的贸易战，猛烈抨击中国窃取美国知识产权等和其他"不公平"做法。他还承诺在下个月上任后对中国征收更高的关税。

北京正努力应对疫情后不稳定的经济复苏。尽管国内消费低迷、失业率高企，庞大的房地产行业长期处于危机之中，但习近平认为，中国仍能实现今年增长率5%左右的既定目标。

在周日播出的美国全国广播公司（NBC）对特朗普的专访中，特朗普说，"我与习主席关系良好"，并透露他和习近平在专访前3天刚进行了联络。

（法新社等）

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