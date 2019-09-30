习近平的“贵族气质”

（德国之声中文网）新年伊始，中共中央党校主办的《学习时报》刊登一篇对曾任福州市政府高官的习近平老部下林彬的采访。采访日期标明为2017年6月3日，距今已有两年半的时间。

采访中，林彬表示，他对习近平的印象可以概括为"平民情怀、贵族气质"。被问及"贵族气质怎么讲"时，林彬说，"近平同志的贵族气质，是骨子里透出来的。他讲话沉稳而有哲理，语言平实，却能深入人心；他走在大堂上，有一种气定神闲、不言自威的风采。无论是和英国女王乘坐皇家马车，还是和美国总统奥巴马、特朗普在一起会谈，他的气场都足以镇得住场、压得住阵。他这种贵族气质，又不是'拒人千里之外'的高傲，而是源于他的平民情怀，以他丰富的执政经历和强大的自信为前提，是长期积累和沉淀的自然外化。平民情怀和贵族气质，就像一枚硬币的两面，和谐地统一在近平同志身上。"

中共新闻网人民网等官媒立即对该采访进行了转载。在微信等中国社交媒体上，林彬评价习近平的贵族气质"是骨子里透出来的"这段话也广为流传。

香港《苹果日报》发文评论说，"近日又有中共刊物捧習稱，習「骨子透出貴族氣質」，令人咋舌。"该报写道，習近平上台以來，中共為習造神不斷，社科研究更是大興個人崇拜之風。各種奇異論文相繼問世，社科基金重大項目資助名單充斥「習思想」、「新時代」等字眼，最經典莫過於陝西社科院2018年竟將習當年在梁家河的下鄉經歷，列入科研項目，取名「梁家河大學問」撥錢研究，隨因輿論強烈質疑而煞停。"

自由亚洲电台引用海外政论刊物《北京之春》荣誉主编胡平的话说，"这是'低级红'，因为形容得太不恰当了。（习近平）他的行为举止看得出来，他更愿意模仿古代的帝王，而这正是大家对他反感的地方。但由于人家号称自己是无产阶级领袖，当局总不能说他有帝王气质。"

习近平当政以来，中国官媒对习近平的报道和个人宣传的密度和强度，远超毛泽东以后的其他几代中共领导人。习近平的"中国梦"讲话不仅成为中国高校政治思想课的重要内容，对习近平讲话的解读也被要求列入高校教材。习近平也成为中国媒体平台的头号主角。中央电视台推出特别节目"平语近人-习近平总书记用典"；中共建党97周年前夕，官媒推出大型广播纪实文学《梁家河》，歌颂中共总书记习近平政治生涯的发端，习近平文革下乡的梁家河也变成供人们朝拜的旅游景点。中国官媒还大力宣传献礼十九大的网络歌曲《跟着你就是跟着那太阳》，歌中写道，是你的心肠 牵挂着村庄，才有了初心不忘，为民着想......","跟着你就是跟着那太阳，人民在欢呼，中国梦唱响"。

中国各地官员也各出奇招"溜须拍马"。2018年6月，陕西社科联发布"梁家河大学问"研究课题，涉及的17个选题方向都把「梁家河」作为关键词，称要研究并理解习近平成为「党的核心、军队统帅、人民领袖」的根基源头和「习近平新时代中国特色社会主义思想」的起源脉络和逻辑原点。不过，该项目不久后就因引爆舆论强烈质疑而被叫停。

另一方面，卡通世界受人喜爱的小熊维尼却因被人比作貌似习近平而遭到中国网管部门的全面封杀，维尼熊甚至成为中国网络的禁用语。

独立学者认为，毛泽东当年因为出现政策上的失误而受到挑战，威望降低，因此大搞个人崇拜，以维持威信，继续掌握权力。习近平大搞个人崇拜，本质上也是同一道理。

在受到严格监控的中国社交媒体上，有关习近平贵族气质的采访节选虽广为流传，但鲜有人发表评论。不过，在脸书和海外中文网站上，网友们则纷纷留下评论。有人写道，"习近平是标准红二代出身，本来就是'贵族'。文章最后把习近平比作硬币，暗讽其撒币行为。故意说硬币有两面，暗讽其是两面人。"还有人写道，"这绝对是高级黑了， 共产党里能有贵族吗？这简直就是在骂习近平在当皇帝"；"他有没有"贵族气质"不敢说，但是既然是这么大张旗鼓地宣传，那他一定是喜欢别人说他有。毕竟， 除了他的红色贵族血统，他就什么也不是了。可是一个自称无产阶级的政党，如此肉麻地赞美领袖的'贵族气质'，这份自信与担当，确实令人叹为观止。"