习近平电贺特朗普 提“合则两利 斗则俱伤”

特朗普赢得美国大选后，中国国家领导人习近平致电特朗普祝贺当选，并表达了对未来中美关系的期望。习近平所期望的“健康关系”能否实现？

（德国之声中文网）本周四（11月7日），中国国家主席、中共中央总书记习近平向美国新当选总统特朗普致贺电，呼吁两国"和平相处"，并警告不要采取对抗性路线。根据中国官媒报道，习近平在贺电中表示，历史表明，中美两国"合则两利，斗则俱伤"。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，特朗普和习近平进行了电话交流。习近平指出，国际社会也期待中美之间能保持"稳定且健康的关系"。中国希望分歧能够得到"妥善管控"，并且双方能开展"互利合作"。

赖清德祝贺特朗普当选

台湾总统赖清德在特朗普当选后于第一时间在社交平台X上发表贺文，对特朗普胜选表示"衷心的祝贺"，并表示"台美之间建立在共同价值和利益基础之上的长期伙伴关系将计息成为地区稳定的基石，并为我们所有人带来更大的繁荣。"

据台湾媒体壹新闻（NextTV）报道，赖清德第一时间发文祝贺后，特朗普团队核心成员欧布莱恩（Robert O'Brien）转发了赖清德推文并表示感谢。外界关注赖清德是否会与特朗普通电话，对此台湾总统府称，并无寻求通话致贺安排。

中美关系紧张

特朗普在其首个总统任期内就已经对中国采取了强硬立场。此次竞选期间，他再次威胁将对中国商品进一步征收关税，此举可能对全球贸易产生巨大影响。关税问题已在很长时间以来令中美贸易关系不断紧张。

在中国为可能出现的贸易战感到忧虑之际，另一些专制国家领导人则可能为特朗普胜选感到高兴--比如俄罗斯很可能期待美国政府在特朗普上任后，能在政策上有所调整。

土耳其总统埃尔多安也向特朗普胜选表达了祝贺，并与其讨论了两国未来合作问题。据土耳其总统府发布声明称，埃尔多安在电话中向特朗普表达了"在未来扩大土美合作"的愿望。

特朗普在本周二总统大选中击败对手卡玛拉·哈里斯，当选美国第47任美国总统。特朗普上次竞选连任失败，四年后再选胜利，重返白宫。

卡马拉·哈里斯在败选次日于华盛顿霍华德大学向支持者发表讲话（资料照） 图像来源: Kevin Lamarque/REUTERS

哈里斯致电特朗普祝贺

大选后的第二日，当地时间11月6日下午，哈里斯重返母校霍华德大学，向其支持者发表讲话。哈里斯表示："我们必须接受此次选举结果。"并指出，这是美国民主的基本原则，也是其与君主制或暴政的区别所在。哈里斯还表示，她已致电特朗普，向他表示祝贺。

哈里斯强调："虽然我承认在此次选举中落败，但我不会放弃推动这场竞选的斗争，为争取自由、机会、公平和所有人尊严的斗争[…]这场斗争我永远不会放弃。"她呼吁支持者不要失望，不要失去信心。"我知道很多人觉得我们正在进入一个黑暗的时代。"哈里斯说道，"我要说的是，有一句跨越各个时代、适用于各个社会的谚语：只有在足够黑暗的时候，你才能看到星星。"

哈里斯表示将帮助特朗普及其团队进行权力的和平交接。

特朗普高调发表演说：美国将迎来真正的黄金时代 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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