习近平电话里施压谭德塞？世卫：两人从未通电话

（德国之声中文网）在中国外交部发布的消息，在本周一中国外交部例行记者会上，中央电视台记者问，“德国《明镜周刊》日前援引德联邦情报局消息称，中国领导人1月21日在同世卫组织总干事谭德塞通话时，要求谭隐瞒新冠病毒人传人的信息，并推迟宣布新冠肺炎全球大流行。中国的信息发布政策导致浪费长达6周的抗疫时间。中方对此有何回应？”中国外交部发言人赵立坚对此回答说，“中方领导人1月21日根本未曾同世卫组织总干事通电话，有关细节世卫组织已做出了详细澄清。希望有关媒体恪守新闻职业道德，不要散播虚假信息。”

世界卫生组织上周六(5月9日)在一份声明中说，《明镜周刊》（Der Spiegel）有关中国国家主席习近平1月21日和世卫总干事谭德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）通电话的报道是 “毫无根据、假的”。声明中说，谭德塞和习近平1月21日没有通过话，两人也 “从未通电话”，“不正确的报导会影响世卫和世界各国为终止COVID-19大流行病所做的努力，分散注意力。”声明最后强调，“特别要注意的是，中国在1月20日就证实新型冠状病毒会人传人。”

《明镜周刊》在5月8日发表的一份报道中称，德国联邦情报局掌握的消息显示，中国曾敦促世界卫生组织推迟发布全球警告；中国国家主席习近平在1月21日与世卫组织总干事谭德塞的通话中请求，不发布有关病毒人传人的信息，推迟发布大流行病警告。这家德国发行量最大的新闻杂志称，据德国联邦情报局估计，由于中国的信息政策，全世界损失了至少四周，甚至六周的抗击病毒的时间。

《明镜周刊》的该文认为，德国政府不愿升级与中国的冲突，原因是德国需要中国生产的防护装备，德国总理默克尔与习近平通话后，北京的商务部里专门有了一个协调相关物资运送的联系人。“作为交换，中国领导人要求以乐于助人的形象示人。一名外交人员上周在向联邦议院外交委员会报告时指出，北京希望每一笔口罩或防护服运达接收国后，当地要举办引起公众效应的活动。一些欧洲国家的政府据称也乖乖配合了。”

中国1月23日宣布武汉封城，世卫组织则是在1月30日宣布新冠病毒疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。3月11日，世卫宣布新冠肺炎疫情为全球大流行。

乐然/邹宗翰/杨威廉/安静 (世卫网站、明镜周刊、中国外交部网站)