 习近平电话里施压谭德塞？世卫：两人从未通电话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

习近平电话里施压谭德塞？世卫：两人从未通电话

德国《明镜周刊》上周五报道称，中国国家主席习近平1月21日在和世卫组织总干事谭德塞通电话时，请求不要公布病毒人传人的信息并推迟发布大流行病警告。世卫次日发表声明予以反驳。中国外交部发言人本周一也做出回应。

China Peking | Xi Jinping trifft WHO Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus (picture-alliance/Photoshot/J. Peng)

新冠肺炎疫情爆发以来，世卫不断称赞中国抗疫做法，引发美国质疑其受中国影响过深，并决定在世卫改革前不再金援世卫。

（德国之声中文网）在中国外交部发布的消息，在本周一中国外交部例行记者会上，中央电视台记者问，“德国《明镜周刊》日前援引德联邦情报局消息称，中国领导人1月21日在同世卫组织总干事谭德塞通话时，要求谭隐瞒新冠病毒人传人的信息，并推迟宣布新冠肺炎全球大流行。中国的信息发布政策导致浪费长达6周的抗疫时间。中方对此有何回应？”中国外交部发言人赵立坚对此回答说，“中方领导人1月21日根本未曾同世卫组织总干事通电话，有关细节世卫组织已做出了详细澄清。希望有关媒体恪守新闻职业道德，不要散播虚假信息。”

世界卫生组织上周六(5月9日)在一份声明中说，《明镜周刊》（Der Spiegel）有关中国国家主席习近平1月21日和世卫总干事谭德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）通电话的报道是 “毫无根据、假的”。声明中说，谭德塞和习近平1月21日没有通过话，两人也 “从未通电话”，“不正确的报导会影响世卫和世界各国为终止COVID-19大流行病所做的努力，分散注意力。”声明最后强调，“特别要注意的是，中国在1月20日就证实新型冠状病毒会人传人。”

China Coronavirus l Zhong Nanshan - Wissenschaftler (Getty Images/AFP)

中国知名呼吸内科专家钟南山1月20日在央视直播节目中就已经明确表示，新冠病毒人传人

《明镜周刊》在5月8日发表的一份报道中称，德国联邦情报局掌握的消息显示，中国曾敦促世界卫生组织推迟发布全球警告；中国国家主席习近平在1月21日与世卫组织总干事谭德塞的通话中请求，不发布有关病毒人传人的信息，推迟发布大流行病警告。这家德国发行量最大的新闻杂志称，据德国联邦情报局估计，由于中国的信息政策，全世界损失了至少四周，甚至六周的抗击病毒的时间。

《明镜周刊》的该文认为，德国政府不愿升级与中国的冲突，原因是德国需要中国生产的防护装备，德国总理默克尔与习近平通话后，北京的商务部里专门有了一个协调相关物资运送的联系人。“作为交换，中国领导人要求以乐于助人的形象示人。一名外交人员上周在向联邦议院外交委员会报告时指出，北京希望每一笔口罩或防护服运达接收国后，当地要举办引起公众效应的活动。一些欧洲国家的政府据称也乖乖配合了。”

中国1月23日宣布武汉封城，世卫组织则是在1月30日宣布新冠病毒疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。3月11日，世卫宣布新冠肺炎疫情为全球大流行。

 

乐然/邹宗翰/杨威廉/安静 (世卫网站、明镜周刊、中国外交部网站)

DW.COM

中方表态：支持世卫调查，反对有罪推定

北京表示，支持世界卫生组织对全球应对新冠疫情的情况进行调查。同时，中国驻德大使吴垦也在接受德媒采访时说，中国支持学术界的交流与调查，但反对将“调查”作为政治工具。 (08.05.2020)  

世卫遭批防疫慢半拍 谭德塞:已提前示警

联合国下的世界卫生组织因为全球新冠病毒大流行遭批抗疫不利。在美国切断金援并带头要求世卫改革后，总干事谭德塞出面强调，世界未认真听取他们早期的警示。 (30.04.2020)  

美国防疫时程出问题 世卫盼华盛顿续金援

美国的加州周三公布了一项惊人的调查结果，内容显示加州早在二月初便出现新冠病亡案例，而这个时间点比原本首起病亡案例出现的时间早了三周。当地官员认为，这个消息能让各地政府重新认知到新冠疫情发展的脉络。 (23.04.2020)  

谭德塞亲中遭殃 美上下炮火对准世卫

特朗普宣布美国将暂停资助世卫，调查世卫在疫情间是否失职。不过这个大动作也引起许多人质疑，特朗普是否在转移自己防疫不利的事实。 (15.04.2020)  

相关内容

China Tedros Adhanom und Xi Jinping

谭德塞亲中遭殃 美上下炮火对准世卫 15.04.2020

特朗普宣布美国将暂停资助世卫，调查世卫在疫情间是否失职。不过这个大动作也引起许多人质疑，特朗普是否在转移自己防疫不利的事实。

Sars-CoV-2 Illustration

德内政部一职员称新冠病毒是“错误警报” 11.05.2020

德国内政部一工作人员用带有内政部抬头的信纸撰写反映其个人观点的“分析报告”，迎合社会上的各种阴谋论。“报告”声称新冠病毒危机是“错误警报”，并对德国政府采取的抗疫措施提出强烈质疑。现在该工作人员已经被停职。

Stuttgart Querdenken Corona-Demonstration

德国政界警告:新冠示威易被极端分子利用 11.05.2020

刚刚过去的周末，德国各地都出现了反对新冠防疫管控措施的示威游行。德国政界人士担心，示威行动会被反民主势力利用。阴谋论也与此类示威活动相互助长。

广告

媒体看中国

Reporter ohne Grenzen: Die Welt hat Chinas Zensur zu spüren bekommen (picture-alliance/dpa/AP/N. H. Guan)

德语媒体：悄然的攻势

受新冠疫情重创的欧洲，越来越多的人呼吁重新审视对华关系。《时代》周报批评欧洲对中国一味迁就屈从，《世界报》则撰文呼吁减少对中国的经济依赖。  