习近平现身北京 彻底打破软禁谣言

（德国之声中文网）结束对中亚多国访问，返回后一直未在公开场合露面的中国国家主席习近平9月27日出现在中国官媒。据中国中央电视台报道，习近平于当天前往北京展览馆，参观了“奋进新时代”主题成就展。这是一个展示“党和国家事业取得历史性成就”的展览，同时陪同习近平现场参观的还有政治局的全体人员，包括李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际和韩正。

李克强等全體政治局常委陪同習近平參觀展覽

习近平再次在公共场合露面，彻底推翻了日前有关习近平访问中亚多国后被“软禁”，军中将领已经政变接过职权的猜测和谣言。中国官媒视频报道中，习近平戴着口罩，面目表情与精神面貌与平常并无两样。包括李克强在内的陪同官员也是如此。

过去几年时间里，习近平在一段时间内不公开露面其实时有发生。最近的一次是2022年8月，习近平在缺席两周公共活动之后重新露面，出现在辽宁省锦州市考察调研。而在之前的1月底，习近平在人民大会堂会见世卫总干事谭德塞后，曾经在公众视野中消失了大约7天。出席历次北戴河会议期间，中共高层领导人也时常不会出现在任何公共场合。

蔡霞：“中共内斗无底线”

根据中国新冠防疫政策的规定，入境者必须在隔离酒店独处7天，方可进入进一步的居家隔离阶段。针对习近平定期消失，互联网上有网民评论称是因为他严格遵守防疫隔离规定。但之前更多的猜测是习近平陷入了党内斗争，有被夺权的可能。然而前中共中央党校教授蔡霞在习近平27日重新露面之前就指出：中共内斗无底线，“哪怕人们用江湖黑帮的帮规也难看得准。中共党章党规用来控制全党，独独管不住习”，所以，“任何预测都不可靠，尘埃落定才见分晓”。针对最新的习近平被软禁政变的传言，蔡霞表示：“传言反映人心，当真就不必了。”

中共二十大的七大看点 习近平的下一个五年？十年？ 习近平主导2018年修宪后，中国的立法机构取消了国家主席任期限制，为扩大共产党的影响范围提供了宪法支持。此次二十大，习近平是否连任，本来已经不是什么问题。各界广泛认为，至少在未来的5年，甚至10年的时间里，习近平作为中共建政以来权力最集中，最强势的领导人之一将继续以他的个人意志领导这个拥有14亿人口的国家。如果不是……

中共二十大的七大看点 互联网上习遭软禁的猜测 ……二十大召开前不久的9月底，网上突然出现了诸多习近平遭软禁的猜测。习近平9月16日午夜结束对乌兹别克斯坦的访问回到北京后，在很长的时间里一直没有公开露面，引发多方猜测和解读。消息的来源是一个拥有1000多万粉丝的印度前部长。在推特上，#whereisxi和#chinacoup的标签大量流传，但同时也有很多针对这个谣言的嘲笑和讽刺。

中共二十大的七大看点 如果习下 李会上吗？ 网上相信有关习被软禁消息的许多人是“习下李上”说法的捍卫者。李克强是个在习近平强势执政期间存在感并不强的总理。在疫情期间确实有几个少数可见的高光时刻。包括他发出的：中国有6亿人口月收入大约在1000元人民币左右的警告，以及中国在实行严格新冠疫情管控期间，他不戴口罩拜访中国各地及大学院校，和大量企业家开座谈会讨论如何面对经济下行的严峻现实——这一系列看上去有点和习近平“唱反调”的做法。但是，李克强本人在2022年的两会期间，已经明确表示将于2023年月任期届满时卸任总理一职。

中共二十大的七大看点 谁会接替李克强？ 绝对是此次中共二十大比“谁会接替习近平”更值得关注，更有悬念的话题。从目前中共完全密不透风的政治高层来看，完全无法看出谁有可能在接下来的5年中接替李克强身上的重担。按照惯例，总理人选一般要有副总理经历，目前符合条件的只有现任全国政协主席汪洋和国务院副总理胡春华，两人也被认为是最热门人选。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤告诉德国之声：“现在在选总理，主要取决于习近平的標准为何，而政治忠诚会是关键”。

中共二十大的七大看点 无视“七上八下”？ 无论二十大以后中国共产党的核心领导层如何组成，对习近平的政治忠诚，绝对是首当其冲的必要条件，包括届时政治局常委的人选。而按照中共内部不成文的高层领导干部“七上八下”的惯例。除去习近平之外，现任常委栗战书（72岁）、韩正（68岁）两人年龄已到；政治局委员也有9人届龄，包含“经济沙皇”的刘鹤（70岁）、外事一把手的杨洁篪（72岁）、国务院第二副总理孙春兰（72岁）等。但从目前的情况来看，习近平的权力已经大到可以无视这个不成文的规定。

中共二十大的七大看点 为台海问题定调 美国国会议长佩洛西在访台后，有关中国政府何时“武统台湾”的问题，再度成为各界关注的焦点。虽然一方面，有中共高层内部的消息人士透露，当局已经把“武统台湾”正式提上议事日程，随时有可能采取军事行动。即可能在二十大召开前，也可能在二十大召开后。关键的是选择一个外界预期最低的时间点。但另一方面，也有分析人士认为，如果向台湾动武，无疑就意味着习近平统治时代的结束，中国会陷入外部经济制裁和内部剧烈动荡的灾难。中共高层也很清楚这一点。所以中共何时、以何种方式“解决台湾问题”，后面仍然是一个巨大的问号。

中共二十大的七大看点 二十大过后 还这么严吗？ 相对与政治和军事上的黑箱操作，全球华人，包括中国本地的老百姓最关心的二十大话题之一肯定包括究竟何时为中国严格的新冠疫情管控措施松绑。从2020年新冠在全球大范围爆发，中国实行全球最严格防疫政策以来，受到严重影响的不仅仅是随时需要面临封城禁足的民众，还包括境外数百万无法回国的海外华人。



在中国执政的共产党将于10月16日召开第二十次代表大会。大会结束时，中国国家主席习近平很可能第三次被任命为最高领导人，任期五年，并对决策层政治局的人事安排进行调整。美联社报道称，中国的不透明制度经常引起政治内讧或政变企图的传闻，尽管这个专制的监控型国家政局稳定，对任何异议的迹象都会进行无情的镇压。习近平被广泛认为是中国几十年来最有权力的领导人，没有已知的主动挑战者，并且取消了宪法规定的最高领导人任期限制。

伦敦国王学院中国研究教授布朗（Kerry Brown）向美联社表示，他非常怀疑习近平的短暂缺席是否有更多的东西可以解读。 “如果精英阶层对习近平的领导力有强烈的不满，我们至少会看到一些证据”，布朗说。 “我不认为我们已经看到了很多这方面的证据。”

（综合报道）

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