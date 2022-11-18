习近平特鲁多对话曝光：“这不合适”！

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中国国家主席习近平和加拿大总理特鲁多在出席G20峰会一场活动间隙进行了对话。媒体捕捉到了谈话的一部分。习近平不满地抱怨特鲁多将他们谈话的内容透露给了媒体。特鲁多是如何回应的呢？
一段记录习近平与加拿大总理特鲁多在G20峰会上交谈的视频周三引起议论纷纷。有媒体称习近平“教训”了特鲁多。中国官方次日做出回应。
中国国家领导人习近平在G20峰会上和加拿大总理特鲁多短暂互动影片流出，引发广泛关注。有分析人士表示，习近平和特鲁多对话时的身体语言透露了许多信息。中方对加方的看法和定位，也有所显露。
加拿大总理特鲁多同习近平的会谈只有短短的几分钟，加方对中国“干涉”行为表示“严重关切”。而让中国国家主席习近平尤其不满的是，他们的交谈内容第二天都出现在报纸上。
在G20和APEC峰会上，久违国际舞台的习近平行程满满，与多国领导人举行会晤。《法兰克福汇报》认为，习近平正利用峰会的机会修复与一些国家的外交关系，不过这些国家中显然不包括加拿大。《商报》则认为，拜登未亲赴APEC，将舞台拱手让给习近平，这是一个严重的错误。
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