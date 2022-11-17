 习近平特鲁多对话曝光：“这不合适”！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2022

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时政风云

习近平特鲁多对话曝光：“这不合适”！

中国国家主席习近平和加拿大总理特鲁多在出席G20峰会一场活动间隙进行了对话。媒体捕捉到了谈话的一部分。习近平不满地抱怨特鲁多将他们谈话的内容透露给了媒体。特鲁多是如何回应的呢？

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