 习近平、特朗普互致贺信 表达合作愿望 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2019

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时政风云

习近平、特朗普互致贺信 表达合作愿望

美国总统特朗普和中国主席习近平1月1日互致贺信，庆祝两国建立正常外交关系40周年，发出继续合作的清晰信号。

China USA Donald Trump & Xi Jinping | Große Halle des Volkes (Reuters/D. Sagolj)

习近平：历史充分证明，合作是双方最好的选择

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特朗普在推特上称，与习近平进行了“非常好的通话”，表示中美贸易协议谈判进展顺利。与此同时，中方就中美建交40周年进行了高调的报道，告诫“进展来之不易、防止战略误判”。 (30.12.2018)

2019年世界经济前景如何？只是放缓还是会遭遇严重危机？《新德意志报》重点从中美贸易战出发分析了走势。《法兰克福汇报》指出，今年下半年，中国投资者对德国的兴趣已经明显减退。 (28.12.2018)

（德国之声中文网）中美建交40周年之际，两国领导人互致贺信，表达继续合作的明确愿望。中国国家主席习近平在贺信中指出，历史充分证明，合作是双方最好的选择。

上月，两国达成妥协，暂停加征关税90天，给双方团队提供时间举行新一轮谈判，解决争端。今年以来，争端加剧，双方相互征税水平不断升级。

据新华社报道，习近平在贺信中表示，中美建交40年来，双边关系历经风雨，取得了历史性发展，为两国人民带来了巨大利益，也为世界和平、稳定和繁荣作出了重要贡献。贺信称，"历史充分证明，合作是双方最好的选择" 。

习近平在信中指出，中美关系正处于一个重要阶段。他表示，"我高度重视中美关系发展，愿同总统先生一道，总结两国关系发展经验，落实好我们两人达成的共识，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，让两国关系发展更好造福两国人民和世界各国人民。"

新华社报道说，特朗普在贺信中表示，发展合作和建设性的美中关系是其优先事项。

上周末，习近平和特朗普曾互通电话。特朗普推文称，他和习近平作了"长时间且非常好的通话"，美中贸易争端谈判与协商取得进展。

中国商务部上周通报说，中美计划在2019年元月举行面对面贸易磋商。

本周三，中国人大《告台湾同胞书》发表40周年之际，习近平将在纪念会上发表讲话。台湾目前实行自治，北京视其为中国不可分割的领土。《告台湾同胞书》曾导致两岸关系开始解冻。

凝炼/李鱼（路透社）

 

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