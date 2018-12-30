习近平、特朗普互致贺信 表达合作愿望

（德国之声中文网）中美建交40周年之际，两国领导人互致贺信，表达继续合作的明确愿望。中国国家主席习近平在贺信中指出，历史充分证明，合作是双方最好的选择。

上月，两国达成妥协，暂停加征关税90天，给双方团队提供时间举行新一轮谈判，解决争端。今年以来，争端加剧，双方相互征税水平不断升级。

据新华社报道，习近平在贺信中表示，中美建交40年来，双边关系历经风雨，取得了历史性发展，为两国人民带来了巨大利益，也为世界和平、稳定和繁荣作出了重要贡献。贺信称，"历史充分证明，合作是双方最好的选择" 。

习近平在信中指出，中美关系正处于一个重要阶段。他表示，"我高度重视中美关系发展，愿同总统先生一道，总结两国关系发展经验，落实好我们两人达成的共识，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，让两国关系发展更好造福两国人民和世界各国人民。"

新华社报道说，特朗普在贺信中表示，发展合作和建设性的美中关系是其优先事项。

上周末，习近平和特朗普曾互通电话。特朗普推文称，他和习近平作了"长时间且非常好的通话"，美中贸易争端谈判与协商取得进展。

中国商务部上周通报说，中美计划在2019年元月举行面对面贸易磋商。

本周三，中国人大《告台湾同胞书》发表40周年之际，习近平将在纪念会上发表讲话。台湾目前实行自治，北京视其为中国不可分割的领土。《告台湾同胞书》曾导致两岸关系开始解冻。

凝炼/李鱼（路透社）