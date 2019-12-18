习近平：澳门 香港“用不着外部势力指手画脚”

（德国之声中文网）12月20日，中国国家主席习近平见证了澳门特别行政区行政长官贺一诚和其前任崔世安的权力交接仪式。在新一届澳门政府就职典礼上发表的讲话中，习近平肯定了澳门特区政府，在过去的20年中"从不为一时之曲折而动摇，从不为外部之干扰而迷惘"的成绩。并强调：香港、澳门回归祖国后，处理这两个特别行政区的事务"完全是中国内政，用不着任何外部势力指手画脚。"

在没有具体提及香港半年来因"反送中"运动陷入社会治理危机的情况下，习近平强调：中国政府和中国人民维护国家主权、安全、发展利益的意志坚如磐石。"绝不允许任何外部势力干预香港、澳门事务"。现场对习近平的这番表态报以了热烈的掌声。

习近平強調，在前任特首崔世安等人的带领下，澳门特别行政区政府开创了"澳门历史上最好的发展局面"。并希望接下来"特别要做好珠澳合作开发横琴这篇文章"。

横琴是2009年中国政府继天津滨海新区和上海浦东新区之后，所挂牌成立的第三个国家级新区。地理位置上位于澳门南部，隶属于珠海市。与澳门一桥相通，相距不足200米，距香港41海里。按照中国官方的说法，横琴处于"一国两制的交汇点"和"内外辐射的结合部"。2009年，时任中共中央政治局常委、国家副主席的习近平在考察澳门期间就宣布：中央政府已决定同意开发横琴岛，并将在开发过程中充分考虑澳门实现经济适度多元发展的需要。

新特首：加强青少年爱国主义教育和人才培养

在澳门时间周五上午举行的就职典礼上， 新任澳门特首贺一诚表示"深深体会到，伟大祖国永远是澳门的坚强后盾"，承诺澳门会"加强公务人员国情研修和国家意识，加强青少年爱国主义教育和人才培养，实现爱国爱澳传统代代相传"，让"'一国两制'事业后继有人。"

据澳门电台报道，之前贺一诚曾发文批示，为刚离任的第 3、4任行政长官崔世安继续为国家及澳门特别行政区服务提供一切后勤和行政支援。批示指出，前任行政长官崔世安离任后，继续为国家及澳门特别行政区服务，从事有"利于国家及澳门特别行政区利益的工作或活动。"崔世安从事有关工作或活动需的一切后勤及行政支援，尤其是办公室及辅助人员、汽车及司机、保安、医疗、礼遇安排以及所需费用，由行政长官办公室预算承担。

习近平：民主、法治、人权、自由为"核心价值"

前一天晚上，时隔5年再次来到澳门的习近平参加了崔世安为其举行的欢迎晚宴。强调了回归后的澳门民生不断改善，称澳门居民安居乐业的获得感、幸福感不断增强。他认为，澳门回归中国以来的20年，"是澳门历史上经济发展最快、民生改善最大的时期"。

作为因香港和新疆问题目前备受争议的中国政府的领导人，习近平在讲话中比较罕见的提出了"民主、法治、人权、自由"的概念，并将其定义为"核心价值"。同时也继续强调"确定教育方针、把握舆论导向"的重要性，指出要向澳门的青少年"深入开展爱国主义教育，实现所有学校升挂国旗、奏唱国歌全覆盖"。

虽然距离半年来因"反送中"示威而成为国际社会关注焦点，暴力事件频发的香港仅一步之遥。但是习近平在19日晚间欢迎晚宴的通篇讲话中没有提及香港，也没有直接针对香港的局势做出表态，只是告诫澳门各界要"讲团结、重协商，不争拗、不内耗，自觉抵制外来的各种干扰"。

多家媒体被拒入境

纵观习近平访澳前澳门特区政府的一系列做法，可以发现其抵制外来"干扰"的方法之一，就包括拒绝香港及多家外国媒体进入澳门开展工作。据包括"香港01"在内的媒体报道，此次澳门回归庆典期间，已经有包括香港无线电视（TVB）、NowTV、香港电台、商业电台、《苹果日报》和《南华早报》记者被澳门当局拒绝入境。虽然他们之前已获发澳门官方发出采访回归20周年庆典的采访证。部份记者更是被澳门警方查阅及抄写手机内的资料，包括相册和通讯内容。

除了香港记者，亦有外国记者被拒入境或入境受阻。据"香港01"报道，葡萄牙的国营广播电视台（RTP）两名记者上周入境澳门时，被警方扣留器材，并滞留海关数小时，最后要由葡国驻港澳总领事介入，才得以解决。

香港记者协会曾就此发表公开信，对澳门拒绝记者入境表示极度遗憾，促请内地及澳门当局基于尊重新闻自由的原则，勿再肆意限制记者的出入境权利。澳门传工作者协会早前亦发声明，谴责有澳门记者遭不明身份人士恐吓。