习近平:没有可以对中国人民颐指气使的教师爷

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平周二(12月18日)在人民大会堂「庆祝改革开放40年的大会」上發表讲话。他的演讲大多重复着过去要加强党的领导、实践人民的愿望等论调。他说:「改什么、怎么改必须以是否符合完善和發展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标为根本尺度，该改的、能改的我们坚决改，不该改的、不能改的坚决不改。」

路透社表示，习近平虽有深化改革的承诺，却没有提供实际执行的细节。美国与欧洲多次反映，中国商人能够享受国外的自由市场带来的好处，但外国企业一直以来却无法完全打进中国市场。此外，尽管改革开放将上亿人从贫困中解救出来，现在中国却面临庞大债务以及经济发展减缓的问题，经济成长掉出一贯的7%底线来到6.9%，官方甚至预测今年晚期还可能掉到6.5%。

习近平讲话无新意

虽然中美领导人签署协议，贸易战暂时休兵，但是特朗普却并未停止言语威胁。休兵期间华为财务长孟晚舟遭到逮捕，为两国争端开启支线，也波及到加拿大与中国的关系。众人等待习近平在此次讲话中表态，但是讲话内容并未提及制度性改革等相关回应。

他在强调中国特色主义时说道: 「中国这样一个有着5000多年文明史、13亿多人口的大国推进改革發展，没有可以奉为金科玉律的教科书，也没有可以对中国人民颐指气使的教师爷。」

他也回顾历史，表示改革开放改变了中国，将中国从「文化大革命」的崩溃边缘中拯救出来。他也多次重申将坚持中国特色社会主义的發展道路，并表示「40年的实践充分证明，改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝，是坚持和發展中国特色社会主义的必由之路」。

演讲中他引用文学家鲁迅作品中的一段话：「什么是路？就是从没路的地方践踏出来的，从只有荆棘的地方开辟出来的。」来支持他的论点: 「中国特色社会主义道路是当代中国大踏步赶上时代、引领时代發展的康装大道，必须毫不动摇走下去。」

罗法/夏立民 (法新社、路透社)