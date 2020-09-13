 习近平本周视察深圳 周三出席40周年大会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.10.2020

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时政风云

习近平本周视察深圳 周三出席40周年大会

中国国家主席习近平预计本周至深圳视察，并藉由此行与港澳特首会面。分析指出，习近平可能在与林郑月娥会面时，要求她持续关注香港的经济与民生问题。

Bildergalerie Grenzgebiet zwischen China und Hongkong (Reuters/T. Siu)

习近平预计本周视察深圳，并将出席深圳经济特区创立40年的相关活动。

(德国之声中文网) 中国官媒新华社10月12日报导，深圳经济特区建立40年的庆祝大会将于10月14日上午举行，而中国国家主席习近平将在庆祝大会上发表演说。此前，多家港媒报导，习近平预计本周到深圳视察。习近平不仅会出席深圳经济特区成立40周年的纪念活动，他也将与香港特首林郑月娥及澳门特首贺一诚会面。

根据《香港01》的消息，习近平将於12日上午抵达深圳，并於同日晚上在深圳观看演出活动。《南华早报》也报导，习近平这趟出访将强调中国坚持改革跟开放的决心。同时，这次出访的时间点也发生在中共即将举办的五中全会之前。

中共预计在五中全会中，列出中国未来五年的经济与政治政策走向，并决定中国该如何应对西方国家近期所施加的压力。此外，各界也预期习近平会藉由这次出访，更明确的点出香港在「粤港澳大湾区计画」当中扮演的角色。

林郑月娥预计可能在10月15日与习近平一起出席深圳经济特区成立40年的活动。一名深圳的消息人士向《南华早报》透露：「习近平将继续强调中国向美国与全世界开放的决心，这是在五中全会召开前，清除外界对於中国未来政策走向的最佳时机。」

中国政府发布深圳改革实施方案

《南华早报》还报导，习近平预计将会与林郑月娥与贺一诚讨论「粤港澳大湾区」该如何透过对抗新冠疫情来确保各地维持有效的经济连结。此外，中国官媒《新华社》10月11日报导，中国中央办公厅近日发布了《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》，旨在为2020年至2025年深圳的发展提出多项计画，并要求各地的部门依据实施方案落实政策。

该方案指出，各地部门要支持建设粤港澳大湾区数据平台，研究设立数据交易市场，或依据现有交易场所开展数据交易，以及发展生产要素统计核算试点。另一方面，实施方案也要求各地部门支持深圳在资本市场建设上，采取「先行先试」的模式，推进创业板改革及试点注册制。

China Peking | Carrie Lam, Regierungschefin Hong Kong & Xi Jinping, Präsident (picture-alliance/AP Photo/Hong Kong Government Information Services)

习近平预计会与香港特首林郑月娥会面，专家认为他将呼吁林郑月娥专注在香港的经济与民生问题上。

该方案也要求深圳成立金融科技创新平台，支援开展数码人民币内部封闭试点测试，推动数字人民币的研发应用和国际合作。方案还指示要深化深汕特别合作区的区域农村土地制度改革，支持深圳在土地管理制度上深化探索。

《南华早报》表示，目前仍不清楚到底林郑月娥是否会与习近平在这次出访中单独见面。专家分析，此举代表香港与深圳的发展未来有密切关联。全国港澳研究会的副会长刘兆佳向《南华早报》表示，习近平可能会呼吁林郑月娥多注意香港的经济与民生问题。他也预测，习近平会藉由出访来展示中国对抗西方国家压力的决心。

杨威廉/张慈 (综合报导) 

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