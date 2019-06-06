习近平本周四、周五访问朝鲜

（ 德国之声中文网）据中国官媒报道，应朝鲜劳动党委员长、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会委员长金正恩邀请，中共中央总书记、中国国家主席习近平将于6月20日至21日对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问。 中共中央对外联络部发言人胡兆明周一（6月17日）在北京宣布了这一消息。

这是中国一把手十多年以来首次访问朝鲜。上一次是2005年10月胡锦涛访朝。

去年9月， 中共中央政治局常委栗战书曾代表习近平前往平壤进行访问，并出席朝鲜建国70周年庆祝活动。

早在去年4月，就有消息传出，习近平要于当年6月访朝。如今时隔一年，终于成行。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 习近平今年6月访问朝鲜？ 据日本《读卖新闻》援引朝鲜和中国媒体报道，中国同朝鲜正在就习近平访问平壤事宜进行谈判。可能的访问日期是今年6月，计划中的金正恩同特朗普会晤之后。中国外交部一名女发言人不愿证实这一消息，仅说习近平表达了与朝鲜通过互访、派遣特使以及通信渠道进行定期磋商的意愿。2008年，习近平曾以国家副主席身份访朝。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 任副主席时曾首访朝鲜 习近平对朝鲜并不陌生，2008年5月刚刚升任中国国家副主席之后不久，首次出访习近平就选择了平壤。访问期间会晤了当时朝鲜最高领导人金正日。习在那次访问中表示，中方将继续推动六方会谈，发挥建设性作用，愿同朝方加强沟通和合作。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 邓小平4次访朝，均同金日成会晤 1982年4月27日，中国实际上的最高领导人邓小平在数月后任中共中央总书记的胡耀邦陪同下访问朝鲜，同金日成举行会谈。这是邓小平第四次到访朝鲜，也是最后一次出国。此前，邓小平于1962、1964和1978年三次访朝。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 邓曾期待朝鲜开启经济改革 1962年，邓小平以中共中央总书记身份率团参加朝鲜劳动党第三次全国代表大会；1964年是秘密之行，旨在苏联赫鲁晓夫下台后同朝鲜交换意见。有文件显示，那次的讨论中出现较大意见分歧。1978年复出后的邓小平对朝鲜进行国事访问，期间表达了对平壤开启经济改革的期待。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 胡耀邦两度访朝 1982年，胡耀邦陪同邓小平访问平壤。1984年他以中共总书记身份再度赴朝。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 访朝期间政治生涯出现拐点 赵紫阳于1989年学运高潮期的4月24日至4月29日访问朝鲜，在此期间，《人民日报》发表了题为“必须旗帜鲜明地反对动乱”的社论，即“四.二六社论”，为学运定性。5月16日会晤戈尔巴乔夫时，赵说了“重大事件都由邓决定”的“错话”。有人说，赵紫阳的政治生涯正是在他访朝期间出现了决定性的拐点。后来发生的事情大家都知道了。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 中国不做对不起朝鲜人民的事 1990年3月14日，江泽民如约访朝，这是他就任总书记以来的首次外访。此次初访，恰逢中韩关系改善之时。他告诉金日成，不管国际风云如何变幻，中国决不会做对不起朝鲜人民的事。2001年9月江泽民再度访问朝鲜。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 江泽民访朝 金正日亲自迎候 2001年9月江泽民再度访问朝鲜时，在金正日陪同下，检阅了仪仗队，观看了大型团体操《百战百胜的朝鲜劳动党》。并前往平壤锦绣山纪念宫，瞻仰了金日成遗容。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 胡锦涛在位10年，访朝1次 2005年10月28日至10月30日，胡锦涛访朝。朝鲜最高领导人金正日亲自到机场迎送。而金正日只在江泽民、金大中和普京访朝时，才去过机场。不过，中朝关系还是冷淡下来，胡锦涛在位10年只访问朝鲜一次。金正日2011年抱病访华希望得到北京对金正恩的支持，胡锦涛冷淡回应。



象征意义

一些观察家认为，习近平是要通过这次访问来向特朗普发出信号——中国仍然对朝鲜拥有巨大影响力。

悉尼大学的东亚问题专家袁劲东对法新社表示，习近平此次访问朝鲜，是向华盛顿发出信号，以展示：中国仍扮演着核心的角色。袁劲东估计，中国可能会将此次访朝作为与美国在贸易冲突中的筹码。

德国外交政策研究会亚洲安全问题专家贝尔格（Bernt Berger）向德国之声表示，习近平此次对朝鲜的国事访问是两国政府间的相互靠近。“习近平早在1月就接受了访问平壤的邀请。这是习近平首次访朝，也是中国国家元首14年来首次访朝。此次峰会是2018年双方相互靠近以来，中朝关系的进一步深化。此外，自河内（美朝）峰会失败以来，中朝之间还没有进行任何政府间磋商。”

据法新社报道，平壤的消息人士称，北京希望无论如何在G20峰会前进行此次国事访问。数天来，平壤的士兵和工人正在清洁纪念中国在朝鲜战争中对平壤支持的朝中友谊塔。

贝尔格预计，在目前时机下，此次峰会不会取得重大突破。“中国支持国际社会对朝鲜核计划的制裁机制。不过，中国也支持外交解决方案以及朝鲜经济开放。尽管中国认为应逐步解除经济制裁，但在目前时机下不会采取单边措施。因此，此次峰会更多是具有象征意义。”

中朝边境疑似爆炸

在中国官媒宣布习近平访朝消息后不久，中国地震台表示，当地时间晚7时38分在吉林边州珲春市发生1.3级地震，震源深度零千米，疑似爆炸。

珲春市临近位于吉林省最东端，地处中俄朝三国交界。

