习近平有意强化控制 中国面临新文革？ 

（德国之声中文网）一度被认为已成历史的“红色精神”死灰复燃。有关中共及中国领导人习近平正率领这个全球人口最多国家走向何方，对此中国国内正发生激辨。剑指科技巨头的“整改运动”、演艺界丑闻、网络游戏泛滥、教育领域弊端丛生，更促使极左派强烈要求“清扫屋子”，更激进地修正路线。其批评者则警告发生“新的文化大革命»，忧虑时光倒流，国家重返混乱。

不久前，退休编辑李光满发表一篇火爆文章，抨击“娘炮男”、演艺明星、资本市场、“资本市场”和“资本圈＂的操控、“崇拜西方文化”，一时声名大噪。作者称，当局的一系列整治动作显示，中国正在发生重大变化，从经济领域、金融领域、文化领域到政治领域都在发生一场深刻的变革，或者说是一场”深刻的革命“。

他写道，这次变革将”荡涤一切尘埃“，欢呼”红色回归，英雄回归，血性回归“，”向着社会主义本质回归“。而”荡涤尘埃“之谓正是众所周知的一个文革用语。该”檄文“最先是在左派网站上发表，但很快被《人民日报》这样的中共重要宣传喉舌转载。不能不让人想到，这是最高层授意之为。

温和派人士不寒而栗，提醒人们注意1960 年代针对文化精英的类似批判正是”无产阶级文化大革命“（1966-76）的先声。其时，“永远的革命家”毛泽东利用国内情绪，煽动大众，炮轰党内对手。

第二次文革 vs. 推动公平正义

这就是何以警告之声旋即而至的原因。一名前新华社编辑批评说，该文作者是要告诉大家，“改革开放40多年，是大错特错。……他几乎是在高呼：第二次文化大革命太有必要了！” 就连长年来颇具争议的人物——《环球时报》总编辑胡锡进也指责作者“是用夸张语言”，”造成误导“。他写道，当局近来所做的一切都是为”推进共同富裕，强化公平正义建设“，而不是什么“革命”。

对此问题，争议未歇：中国真的将发生“新文革”？ 柏林墨卡托中国研究中心专家德林豪森（ Katja Drinhausen ）认为，“当然不是毛泽东所发动的那样的深层意识形态运动，那场运动搅乱社会十年，夺走了数十万人的生命。 因为习近平要的是国内政治稳定，确保党的权力、中国崛起成为世界经济和技术强国。”

德林豪森说，“作为该愿景的一部分，所有人——干部、企业家和公民——都必须谨遵政治路线，它涉及对立场、叙事和行为的控制，防止发生社会动荡。” 不过，她指出，当下，针对异见者所使用手段和词汇“与毛泽东时代的政治运动有惊人的相似之处”。

习近平：中国的未来在于对经济与社会的集中控制

文革期间，习近平的父亲——属于第一代革命家的习仲勋——亦成数百万受迫害者中的一员。现在的这位党首当年也被送往乡下。三年前，习近平曾判断说，文化大革命使“中国经济濒临崩溃”。

但是，今天的习近平认为，中国的未来在于党的再度壮大和对经济与社会的集中控制。因此，国家再度进入早就退出的那些领域。突然间，习近平也呼吁要“共同富裕”，颇让富人们惊愕。国家代替市场，党替代资本。在华德企和其它外企忧心忡忡，不知所措。

此情此景迫使刘鹤副总理不得不表态，称当局“支持民营经济发展的方针政策没有变，现在没有改变，将来也不会改变！”。中共机关报《人民日报》也在头版发表题为《坚持监管规范和促进发展两手并重、两手都要硬》的评论员文章，以“三个没有变”重申支持民营经济发展，对外开放态度不变。

美国卡特中心中国事务顾问、”中美印象网站“主编刘亚伟认为，”这场争论显示，共产党内，关于改革和开放的价值、对当今中国的社会和政治稳定状态、以及对中国想要成为什么样的国家的争论，相当激烈。“

中国问题专家沈大伟（David Shambaugh）也认为，毛泽东和习近平这两位新老“伟大主席”颇有相似之处。在接受《外交官》杂志采访时，他指出：“毛泽东和习近平都是独裁者。这两人都不能容忍不管是来自哪个层面的不同意见和不服从态度，——而且， 两人都是铁腕统治。”

（德新社）

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