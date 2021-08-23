习近平、普京通电话：中俄将在阿富汗问题上加强合作

（德国之声中文网）据多家媒体报道，在阿富汗危机背景下，中俄两国有意加强合作。

中国官方新华社报道说，周三（8月25日），中国主席习近平和俄罗斯总统普京就阿富汗局势交换了意见。习近平称，中方愿同俄罗斯及广大国际社会就阿富汗问题加强沟通与合作。 因此，应鼓励阿富汗各方建立开放的政治结构，实行温和的内外政策，远离一切恐怖组织。

路透社援引人民日报客户端报道说，习近平指出，中俄作为新时代全面战略协作伙伴，要深化反干涉合作，“中方坚定支持俄罗斯走符合本国国情的发展道路，坚定支持俄方为维护国家主权安全所采取的举措。”习近平强调，中方尊重阿富汗的主权、独立、领土完整，奉行不干涉阿内政的政策，一直为政治解决阿富汗问题发挥建设性作用。

习近平称，“中方愿同包括俄罗斯在内的国际社会各方加强沟通协调，鼓励阿富汗各派协商构建开放包容的政治架构，实施温和稳健的内外政策，同各类恐怖组织彻底切割，同世界各国特别是周边国家友好相处。”

巴基斯坦一度关闭与阿富汗的边境

俄罗斯卫星通讯社报道说，普京在电话中表示，阿富汗局势的演变表明外部势力强行推行其政治模式的政策行不通，只会给相关国家带来破坏和灾难。俄中在阿富汗问题上拥有相似立场和共同利益，俄方愿同中方密切沟通协调，积极参与涉阿富汗问题多边机制，推动阿富汗局势平稳过渡，打击恐怖主义，切断毒品走私，防止阿富汗安全风险外溢，抵御外部势力干预破坏，维护地区安全稳定。报道称，俄中领导人一致认为，当前国际和地区形势复杂演变，中俄双方及时就双边和多边重大问题保持沟通十分重要和必要，同意继续通过各种方式保持密切交往。

（德新社）

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