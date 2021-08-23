 习近平、普京通电话：中俄将在阿富汗问题上加强合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.08.2021

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时政风云

习近平、普京通电话：中俄将在阿富汗问题上加强合作

中俄两国领导人周三（8月25日）通电话，就阿富汗局势交换意见，表达了加强两国合作的意愿。 

Russland China Gas-Pipeline l Kraft Sibiriens - Putin und Xi

（德国之声中文网）据多家媒体报道，在阿富汗危机背景下，中俄两国有意加强合作。 

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美国媒体引述官员说法称，美国中央情报局局长与塔利班的最高人物秘密会面，另外俄媒则指出，塔利班代表团在喀布尔会见了中国驻阿富汗大使一行人，他们分别谈了什麽？

塔利班重新控制阿富汗，对于北京政府究竟是福是祸？政论家邓聿文认为，塔利班可能迟早会和北京产生冲突。但只要塔利班不公开支持“东突”，北京不会和它决裂。

阿富汗局势急转直下，西方国家纷纷叫停了在当地的发展援助项目。日本和韩国则正在关注：北京是否可以通过与阿富汗新的塔利班政权建立联系来扩大其势力范围。

中国官方新华社报道说，周三（8月25日），中国主席习近平和俄罗斯总统普京就阿富汗局势交换了意见。习近平称，中方愿同俄罗斯及广大国际社会就阿富汗问题加强沟通与合作。 因此，应鼓励阿富汗各方建立开放的政治结构，实行温和的内外政策，远离一切恐怖组织。 

路透社援引人民日报客户端报道说，习近平指出，中俄作为新时代全面战略协作伙伴，要深化反干涉合作，“中方坚定支持俄罗斯走符合本国国情的发展道路，坚定支持俄方为维护国家主权安全所采取的举措。”习近平强调，中方尊重阿富汗的主权、独立、领土完整，奉行不干涉阿内政的政策，一直为政治解决阿富汗问题发挥建设性作用。

习近平称，“中方愿同包括俄罗斯在内的国际社会各方加强沟通协调，鼓励阿富汗各派协商构建开放包容的政治架构，实施温和稳健的内外政策，同各类恐怖组织彻底切割，同世界各国特别是周边国家友好相处。” 

Afghanistan-Pakistan | Konflikt mit Taliban

巴基斯坦一度关闭与阿富汗的边境

俄罗斯卫星通讯社报道说，普京在电话中表示，阿富汗局势的演变表明外部势力强行推行其政治模式的政策行不通，只会给相关国家带来破坏和灾难。俄中在阿富汗问题上拥有相似立场和共同利益，俄方愿同中方密切沟通协调，积极参与涉阿富汗问题多边机制，推动阿富汗局势平稳过渡，打击恐怖主义，切断毒品走私，防止阿富汗安全风险外溢，抵御外部势力干预破坏，维护地区安全稳定。报道称，俄中领导人一致认为，当前国际和地区形势复杂演变，中俄双方及时就双边和多边重大问题保持沟通十分重要和必要，同意继续通过各种方式保持密切交往。 

 

（德新社） 

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