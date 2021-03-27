习近平普京联手反美：四年对决终身？

（德国之声中文网）至少从技术上说，他们都不是终身制的领导人。但在现实政治中，从本周开始，中国的习近平和俄罗斯的普京的权势看起来将会对21世纪产生更加深远的影响。尽管都已经牢牢掌控这两个超级大国的命运，但是他们对权力从未感到厌足。

更重要的是，他们在国内不惜一切手段巩固权力后，还会前所未有地加强合作，挑战另一个超级大国美国，而美国的总统任期是四年一任。

本周，普京签署了一项法律，可以让他连续执政到2036年。这位68岁的俄罗斯总统已经执政20多年，比苏联独裁者斯大林以后的任何一位克里姆林宫领导人执政时间都要长。去年，他推动了一项宪法投票，允许他在目前的六年任期结束时的2024年再次参加总统竞选。他还主导了对异议者的系统性镇压。

俄罗斯2014年并吞克里米亚半岛后，普京支持度 大涨

在中国，2012年上台的习近平对本已压抑的政治空间实施了更严格的控制。在毛泽东经常使用残暴手段打压政治对手作为开端的七十年中共统治中，他成为最强大的领导人之一。在习近平的领导下，中共政权打压知识分子、维权律师和其他异议人士，在香港实施国安法，并动用军队镇压新疆、西藏和内蒙古的少数民族权利诉求。

这位中国领导人打压批评者，加强党对舆论的控制。仍在进行中的反腐运动赢得了民众的支持，同时也制服了潜在的竞争者。随着习近平权力得到巩固，2018年中国取消了国家主席的任期限制。貌似急于接班的孙政才在2017年成为腐败分子，以贪污罪被判无期徒刑。

而在俄罗斯，普京最大胆的批评者纳瓦尔尼（Alexei Navalny）今年1月从德国返回后被捕。在德国的 5个月时间，他从神经毒剂中毒中被救治。他将中毒归咎于克里姆林宫的谋杀企图——俄罗斯当局否认了这一指控。今年2月，纳瓦尔尼被判处2年半监禁。

在对抗西方的过程中，普京和习近平都发掘民族主义的资源。俄罗斯2014年吞并乌克兰的克里米亚，让普京的支持率达到近90%，尽管随后在经济困境和养老金改革中有所下滑。

莫斯科与西方的关系在干预选举和黑客攻击的指责中沉入冷战后的低谷，普京越来越多地寻求加强与中国的联系。到目前为止，虽然中国避免了像俄罗斯那样与西方国家摊牌，但是因为在新疆和香港的人权记录和南中国海的问题，中国正受到来自美国及其盟友越来越大的压力。

美国总统拜登对中俄两位领导人采取了越来越强硬的态度。最近他将普京描述为 "杀手"，并让他的国安高级助手就一连串的问题对中国进行谴责。如此一来，莫斯科和北京将有动力建立起一个更强大的联盟。

昔日的对手 今日的盟友

像他们的政权一样，中俄两位领导人也建立了更紧密的私人关系。

在和西方的竞争过程中，普京和习近平的私人关系促成了这两个共产主义阵营前对手之间的 "战略伙伴关系"。尽管莫斯科和北京曾经拒绝了建立军事联盟的可能性，但普京去年秋天表示，不能完全排除这种愿景。

虽然普京和习近平似乎都各自大权紧握，但是众多麻烦依然纷至沓来。其中，新冠疫情对两个统治者都构成了重大挑战，他们采取类似的严防死守政策。

去年春天，普京对疫情的回应措施是为期六周的全面封锁。此举严重损害了本已疲软的俄罗斯经济，导致他的支持率暴跌至59%的历史低点。后来，限制措施放松，经济开始回潮，普京的支持率有所回升。

拜登上台后对中俄采取强硬态度

在中国，疫情爆发后最初不确定的几周里，习近平从公众视野中消失，可能是担心任何失误都会给党内竞争对手提供篡权的机会。

习近平还必须设法满足那些雄心勃勃的年轻政客，让他们不会怨愤自己的政治前程因为他的长期执政而受阻。而且他还必须证明，他的霸位不会导致毛泽东时代的疯狂，尤其是1966-1976年灾难深重、后患无穷的文化大革命。

"习近平必须处理好一个基本矛盾。他崇敬毛泽东，并仿效毛泽东创建同样的个人崇拜和党的核心领导地位。"美国企业研究所亚洲研究主任布卢门塔尔（Daniel Blumenthal）说，"但是他知道，他的人民害怕和厌恶毛泽东主义，所以他还得假装自己不是毛泽东。目前，他的权势无人挑战，正通过毛泽东式的运动和清洗来处理党内和社会纷争。"

“可以想象”的军事联盟

普京面临着更为严峻的挑战。俄罗斯的经济无法和中国相提并论，对石油、天然气和其他原材料出口的过度依赖使其受制于市场波动。西方的经济和金融制阻断了莫斯科获得西方技术和资本的渠道，使其经济发展速度放缓，现代化建设滞后。民众收入下降，生活受困，不满情绪日益增长。

俄罗斯与中国日益密切的关系让它抵消了部分西方制裁导致的损失。中国公司提供了西方技术的替代品，帮助实施重大基础设施项目，例如向克里米亚供应能源。中国还向俄罗斯输送现金流，减轻了制裁对和克里姆林宫有关系的权贵造成的负担。

军事合作仍然是一个高风险的领域。随着美国压力的日益增大，俄罗斯已经扩大了与中国的军事联系。两国武装部队举行了一系列联合演习。普京也指出，俄罗斯向中国提供了尖端的军事技术。

两国之间会建立全面的军事联盟吗？如果考虑到这两个长期领导人之间日益紧密的关系，这样的前景似乎不那么难以想象。

"我们不需要它，"普京在去年10月说，"但从理论上讲，它是可以想象的。"

张平/ 张筠青（美联社）

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