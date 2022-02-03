习近平普京于北京会晤 实现 “冬奥之约”

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京本周五（2月4日）下午抵达北京，除了应邀参加北京冬奥会开幕式之外，也同中国国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆进行会晤。两国元首谈论的话题涉及疫情、能源、经贸和科技等，活动结束后，双方发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》，并签署了一系列重点领域合作文件。

中国外交部新闻稿引用习近平的话写道，他于2014年应普京邀请赴俄罗斯出席索契冬奥会开幕式，当时双方相约8年后北京再聚首。习近平对普京表示：「这次你来，实现了我们的『冬奥之约』，相信我们今天的『新春之会』一定会为中俄关系注入更多生机活力。」习近平称双方近年合作渐深：「中俄两国坚守初心，始终保持双边关系稳健前行。双方坚定支持彼此维护本国核心利益，政治和战略互信日益巩固，双边贸易额再创历史新高。」

普京：中俄有着悠久友谊和信任

法新社报导指出，面对乌克兰危机和与西方国家的紧张关系，普京正在寻求与中国靠拢。今日与习近平见面时，普京强调了两国坚定的关系，他表示，中国和俄罗斯「本着友谊和战略伙伴关系的精神」团结一致。普京昨天于访华的前一天在中国官媒《新华社》发表了文章《俄罗斯和中国：着眼于未来的战略伙伴》也称赞中俄两国是有着悠久友谊和信任的近邻，称「俄中全面战略协作伙伴关系进入新时代，达到了前所未有的水平，成为高效、负责和面向未来的典范」。文中同时批评了以美国为首的冬奥外交抵制，普京写道：「一些国家为了一己私利将体育问题政治化的企图越来越明显。这从根本上就是错误的，违背了《奥林匹克宪章》的精神和原则。」

俄乌边境局势一触即发

俄乌边境的严峻情势使俄罗斯与以美国为首的西方国家关系紧张，美国和欧洲先前曾警告，如果俄罗斯入侵乌克兰，将产生「严重的后果」。普京之前向美国和北约提出了一份要求清单，包括从根本上放弃北约进一步向东扩张，但遭到北约拒绝。不过，北京最近越来越明确地表示支持俄罗斯的要求。

反对北约扩张、严重关切AUKUS

今日中俄发布的联合声明内就提到了反对北约继续扩张，呼吁北约摒弃冷战时期意识形态，并「高度警惕美国推行的『印太战略』对地区和平稳定造成的消极影响」。另外，声明也对去年美国、英国、澳大利亚三国建立的「三边安全伙伴关系」（AUKUS），特别是在核动力潜艇合作表示严重关切。中国和俄罗斯批评此举与亚太地区安全与可持续发展的目标相悖，也可能加剧地区军备竞赛危险。在联合声明中，中俄双方重申相互坚定支持彼此核心利益、国家主权和领土完整，反对外部势力干涉两国内政。俄罗斯则称恪守一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的「台独」。

新冠病毒溯源是科学问题

对于新冠病毒溯源，双方于声明中强调这是科学问题，提到应「基于全球视野，由全球科学家合作开展，反对将溯源问题政治化。俄方欢迎中国同世卫组织开展的联合溯源研究，支持中国－世卫组织溯源联合研究报告。双方呼吁国际社会共同维护溯源研究的科学性和严肃性。」

路透社援引克里姆林宫表示，普京和习近平讨论了扩大国家货币贸易的必要性，因为围绕美元的使用存在不可预测性。美国总统拜登近期曾提到，作为制裁的一部分，如果俄罗斯入侵乌克兰，俄罗斯公司可能被切断以美元进行贸易的能力。这尤其对俄罗斯出口石油与天然气的方面影响甚巨，因为这两项能源在市场上都以美元计价。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 铁杆支持者：俄罗斯总统普京 普京算是北京冬奥的坚定支持者。他早就表示将会参加2022年2月4日开始的北京冬奥会开幕式，也将与习近平举行最高级别全面会谈。这位俄罗斯总统在2021年12月底的年度记者会上还表示，西方抵制北京冬奥是一个错误，称“华盛顿通过将体育政治化也无法阻止中国崛起”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 联合国秘书长古特雷斯：奥运促和平 根据中国官媒央视1月28日公布的最新来访贵宾名单，这次赴北京出席冬奥会开幕式的除了外国元首和政府首脑外，也有多名国际组织负责人，包括联合国秘书长古特雷斯、联大主席沙希德、世界知识产权组织总干事邓鸿森、新开发银行行长特罗约、上海合作组织秘书长张明和国际奥委会主席巴赫等。古特雷斯1月13日表示，决定出席北京冬奥会开幕式，并传达这样的信息：奥运会必须成为促进世界和平的工具。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 世界卫生组织总干事谭德塞 同样将在冬奥会之际访华的国际组织领导人还有世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞。在新冠疫情初期，谭德赛曾遭时任美国总统特朗普批评，特朗普指责谭德赛包庇中国。不过拜登上任后，美国与世卫组织的关系有所好转。据央视报道称， 中国国家主席习近平将于2月4日至6日出席北京2022年冬奥会开幕式，为来访贵宾举行欢迎宴会，并举行相关双边活动。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 托卡耶夫等多位独联体国家领导人 除了普京之外，哈萨克斯坦总统托卡耶夫（图）、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫等位于中亚的独联体国家领导人也将出席北京2022年冬奥会开幕式及相关活动。在不久前的哈萨克斯坦国内骚乱中，托卡耶夫的铁腕镇压遭到欧盟和美国方面批评，但得到中俄支持。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 巴基斯坦总理等数位亚太国家政要 根据央视本周五的最新嘉宾名单，出席开幕式的还包括柬埔寨国王西哈莫尼、新加坡总统哈莉玛、蒙古国总理奥云额尔登、巴布亚新几内亚总理马拉佩、韩国国会议长朴炳锡、泰国公主诗琳通和巴基斯坦总理伊姆兰·汗等亚太国家政要。伊姆兰·汗也将对中国进行国事访问（图为他2019年访华的资料图片）。这位巴基斯坦总理1月27日表示，非常期待率团访华，“除了因为我本人也是一名运动员之外，还因为我们两国的关系非常紧密”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 波兰总统杜达等欧洲国家领导人 在欧洲国家中，波兰总统杜达（图）、塞尔维亚总统武契奇、卢森堡大公亨利、摩纳哥亲王阿尔贝二世、波黑部长会议主席特盖尔蒂亚这几位政要和王室成员将出席北京冬奥会开幕式以及相关活动。在欧盟国家中，杜达是目前唯一已知将出席开幕式的国家元首。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 南美的阿根廷和厄瓜多尔 南美地区目前确定出席北京冬奥会的领导人为阿根廷总统费尔南德斯，以及厄瓜多尔总统拉索。费尔南德斯（图）在近日接受中国官媒新华社采访时高度评价了北京冬奥会筹备工作，称“非常荣幸能参加北京冬奥会”，并表示今年是阿中建交50周年，他通过这次访华“拉紧阿中团结的纽带恰逢其时”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 中东地区的多位元首和王室 埃及总统塞西（图）、沙特王储穆罕默德、卡塔尔埃米尔塔米姆以及阿联酋阿布扎比王储穆罕默德会出席北京冬奥会开幕式。这几个中东地区国家都是伊斯兰国家。与此同时，美、英、澳等西方国家对北京冬奥进行外交抵制，指责中国侵犯人权、在新疆打压维族穆斯林。



除此之外，普京在会谈中强调将会加强与中国的经济关系，其中包括一项每年从俄罗斯东部向中国供应100亿立方米天然气的新合同。俄罗斯天然气工业股份公司随后发布声明称，这些增加的天然气将通过远东天然气管道运输。

（综合报导）

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