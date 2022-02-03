习近平普京于北京会晤 实现 “冬奥之约”

自新冠疫情以来未曾见过面的中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京今日下午于北京进行会晤，双方就军事政治和经贸等方面发表《联合声明》，并签署了一系列合作文件。
（德国之声中文网）俄罗斯总统普京本周五（2月4日）下午抵达北京，除了应邀参加北京冬奥会开幕式之外，也同中国国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆进行会晤。两国元首谈论的话题涉及疫情、能源、经贸和科技等，活动结束后，双方发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》，并签署了一系列重点领域合作文件。
中国外交部新闻稿引用习近平的话写道，他于2014年应普京邀请赴俄罗斯出席索契冬奥会开幕式，当时双方相约8年后北京再聚首。习近平对普京表示：「这次你来，实现了我们的『冬奥之约』，相信我们今天的『新春之会』一定会为中俄关系注入更多生机活力。」习近平称双方近年合作渐深：「中俄两国坚守初心，始终保持双边关系稳健前行。双方坚定支持彼此维护本国核心利益，政治和战略互信日益巩固，双边贸易额再创历史新高。」
法新社报导指出，面对乌克兰危机和与西方国家的紧张关系，普京正在寻求与中国靠拢。今日与习近平见面时，普京强调了两国坚定的关系，他表示，中国和俄罗斯「本着友谊和战略伙伴关系的精神」团结一致。普京昨天于访华的前一天在中国官媒《新华社》发表了文章《俄罗斯和中国：着眼于未来的战略伙伴》也称赞中俄两国是有着悠久友谊和信任的近邻，称「俄中全面战略协作伙伴关系进入新时代，达到了前所未有的水平，成为高效、负责和面向未来的典范」。文中同时批评了以美国为首的冬奥外交抵制，普京写道：「一些国家为了一己私利将体育问题政治化的企图越来越明显。这从根本上就是错误的，违背了《奥林匹克宪章》的精神和原则。」
俄乌边境的严峻情势使俄罗斯与以美国为首的西方国家关系紧张，美国和欧洲先前曾警告，如果俄罗斯入侵乌克兰，将产生「严重的后果」。普京之前向美国和北约提出了一份要求清单，包括从根本上放弃北约进一步向东扩张，但遭到北约拒绝。不过，北京最近越来越明确地表示支持俄罗斯的要求。
今日中俄发布的联合声明内就提到了反对北约继续扩张，呼吁北约摒弃冷战时期意识形态，并「高度警惕美国推行的『印太战略』对地区和平稳定造成的消极影响」。另外，声明也对去年美国、英国、澳大利亚三国建立的「三边安全伙伴关系」（AUKUS），特别是在核动力潜艇合作表示严重关切。中国和俄罗斯批评此举与亚太地区安全与可持续发展的目标相悖，也可能加剧地区军备竞赛危险。在联合声明中，中俄双方重申相互坚定支持彼此核心利益、国家主权和领土完整，反对外部势力干涉两国内政。俄罗斯则称恪守一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的「台独」。
对于新冠病毒溯源，双方于声明中强调这是科学问题，提到应「基于全球视野，由全球科学家合作开展，反对将溯源问题政治化。俄方欢迎中国同世卫组织开展的联合溯源研究，支持中国－世卫组织溯源联合研究报告。双方呼吁国际社会共同维护溯源研究的科学性和严肃性。」
路透社援引克里姆林宫表示，普京和习近平讨论了扩大国家货币贸易的必要性，因为围绕美元的使用存在不可预测性。美国总统拜登近期曾提到，作为制裁的一部分，如果俄罗斯入侵乌克兰，俄罗斯公司可能被切断以美元进行贸易的能力。这尤其对俄罗斯出口石油与天然气的方面影响甚巨，因为这两项能源在市场上都以美元计价。
除此之外，普京在会谈中强调将会加强与中国的经济关系，其中包括一项每年从俄罗斯东部向中国供应100亿立方米天然气的新合同。俄罗斯天然气工业股份公司随后发布声明称，这些增加的天然气将通过远东天然气管道运输。
（综合报导）
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俄罗斯总统普京2日称西方国家「忽视」了莫斯科的主要安全顾虑，并指责美国用乌克兰箝制俄国。但他仍将继续与西方谈话，并称「希望最终可以找到一个解决方案」。这是他六周以来首次对乌克兰问题发表言论。