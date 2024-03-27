习近平晤荷首相: 限出口无碍中国科技进步

（德国之声中文网）中国官方通稿以及官媒报道中，并没有明确提及半导体、芯片以及正处于风口浪尖的荷兰光刻机厂商阿斯麦(ASML)。中国外交部一篇新闻通稿透露，国家主席习近平在和即将卸任的荷兰首相吕特(Mark Rutte)会晤时说，"经济全球化或许遭遇逆风，但历史大势不会改变，脱钩断链没有出路，开放合作是唯一选择。"习近平还表示"你输我赢、非黑即白的二元对立思维早已过时"，并警告"人为制造科技壁垒、割裂产业链供应链，只会导致分裂和对立"。

荷兰的光刻机厂商阿斯麦在全球半导体产业链中具有举足轻重的地位，最先进芯片的生产几乎不可能离开该公司生产的装置。2023年，中国大陆跃升成为了阿斯麦的第二大市场，占其总营业额的29%，仅次于台湾市场。分析人士指出，这是因为中国半导体企业赶在对华出口限制令今年初生效前抢购阿斯麦出产的深紫外光刻机(DUV)。而目前最为先进的极紫外光刻机已经在更早前应美国压力被禁止对华出口。

北京方面多次指责美国方面试图通过限制技术出口来阻碍中国经济发展，同时也在国内力推芯片等高科技产业链自主化。习近平在和吕特的会晤中也说："中国人民也有正当发展的权利，任何势力都无法阻遏中国科技发展进步的步伐。"

根据中国外交部的通稿，吕特在会晤中也表示，"脱钩断链"不是荷兰政府的政策选项，因为任何损害中国发展利益的行动也会伤及自身。除了这份通稿，中荷双方暂未披露本次会谈的更多内容。

位于埃因霍温的光刻机厂商阿斯麦是荷兰最大企业

阿斯麦的经济利益

分析人士此前预计，习近平与吕特的会谈很可能将集中于阿斯麦是否会继续获得荷兰政府的特别许可从而能继续向中国客户销售出口限制清单上的设备。这些设备价值数十亿欧元。

目前，出口限制令暂未对阿斯麦的业绩构成重大影响。但从长远来看，如果荷兰被北京视为不可靠贸易伙伴，中国半导体厂商可能会转而采购尼康、佳能等日本竞争对手的产品。

阿斯麦近期已经就没能得到荷兰政府的足够支持感到不满。其首席执行官甚至威胁说，如果阿斯麦在荷兰的发展继续受到限制，就会考虑离开荷兰。除了中国业务，该公司还担心荷兰政府日趋明显的反移民政策可能会损害阿斯麦吸纳外国人才的能力。

谁会是芯片大战的赢家？

国家安全和经济利益

中国官方通稿还提到习近平对吕特表示"中方愿扩大荷兰优质商品进口"，但是并没有明确究竟什么是"荷兰优质商品"。

和吕特同行的荷兰外贸与发展合作大臣范莱文(Geoffrey van Leeuwen)本周早些时候在接受荷兰《金融日报》采访时曾说，保护阿斯麦的利益是此行的重中之重，但他也承认国家安全高于经济利益。

就在今年2月，范莱文曾对荷兰国会表示，中国在科技领域的"军民融合"战略促使荷兰政府作出限制对华光刻机出口的决定。他认为阿斯麦的光刻机可能被用于制造高端武器和大规模杀伤性武器中的芯片。

（美联社、路透社、新华社等）

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