习近平施压谭德塞? 世卫:假的

(德国之声中文网) 世界卫生组织周六(5月9日)在一份声明中说，德媒《明镜周刊》（Der Spiegel）有关中国国家主席习近平1月21日透过电话向世卫总干事谭德塞施压是 「毫无根据、假的」。

世卫说，谭德塞和习近平 「从未通电话」，并补充说，「不正确的报导会对世卫和世界各国为终止疫情大流行病所做的努力产生不利影响。」声明也强调，中国在1月20日就证实病毒会人传人。

报导内容

据《明镜周刊》报道，德国联邦情报局掌握的消息显示，疫情爆发后，中国曾在最高层面敦促世界卫生组织推迟发布全球警告。

报道指出，中国国家主席习近平在1月21日与世卫组织总干事谭德塞的通话中请求该组织，推迟发布有关病毒人传人的信息和大流行病警告。这家德国周刊称，据德国联邦情报局估计，由于中国的信息政策，全世界损失了四到六周抗击病毒的时间。

然而，《明镜周刊》分析指出，德国政府不愿升级与中国的冲突，原因是：德国需要中国生产的防护装备，德国总理默克尔与习近平通话后，北京的商务部里专门有了一个协调相关物资运送的联系人。

作为交换，中国领导人要求以乐于助人的形象示人。一名外交人员上周在向联邦议院外交委员会报告时指出，北京希望每一笔口罩或防护服运达接收国后，当地要举办引起公众效应的活动。一些欧洲国家的政府据称也乖乖配合了。

邹宗翰/杨威廉/安静 (美联社、《明镜周刊》)