 习近平施压谭德塞? 世卫:假的 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

习近平施压谭德塞? 世卫:假的

德国发行量最大的新闻杂志《明镜周刊》报道称，世卫在受到来自中国领导人直接的压力下隐瞒疫情信息，让全球损失四到六周对抗病毒的时间。世卫则立刻发声明驳斥。

China Tedros Adhanom und Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/Naohiko Hatta)

新冠肺炎疫情爆发以来，世卫不断称赞中国抗疫做法，引发美国质疑其受中国影响过深，并决定在世卫改革前不再金援世卫。

(德国之声中文网) 世界卫生组织周六(5月9日)在一份声明中说，德媒《明镜周刊》（Der Spiegel）有关中国国家主席习近平1月21日透过电话向世卫总干事谭德塞施压是 「毫无根据、假的」。

世卫说，谭德塞和习近平 「从未通电话」，并补充说，「不正确的报导会对世卫和世界各国为终止疫情大流行病所做的努力产生不利影响。」声明也强调，中国在1月20日就证实病毒会人传人。

DW.COM

北京表示，支持世界卫生组织对全球应对新冠疫情的情况进行调查。同时，中国驻德大使吴垦也在接受德媒采访时说，中国支持学术界的交流与调查，但反对将“调查”作为政治工具。 (08.05.2020)

联合国下的世界卫生组织因为全球新冠病毒大流行遭批抗疫不利。在美国切断金援并带头要求世卫改革后，总干事谭德塞出面强调，世界未认真听取他们早期的警示。 (30.04.2020)

美国的加州周三公布了一项惊人的调查结果，内容显示加州早在二月初便出现新冠病亡案例，而这个时间点比原本首起病亡案例出现的时间早了三周。当地官员认为，这个消息能让各地政府重新认知到新冠疫情发展的脉络。 (23.04.2020)

特朗普宣布美国将暂停资助世卫，调查世卫在疫情间是否失职。不过这个大动作也引起许多人质疑，特朗普是否在转移自己防疫不利的事实。 (15.04.2020)

报导内容

据《明镜周刊》报道，德国联邦情报局掌握的消息显示，疫情爆发后，中国曾在最高层面敦促世界卫生组织推迟发布全球警告。

报道指出，中国国家主席习近平在1月21日与世卫组织总干事谭德塞的通话中请求该组织，推迟发布有关病毒人传人的信息和大流行病警告。这家德国周刊称，据德国联邦情报局估计，由于中国的信息政策，全世界损失了四到六周抗击病毒的时间。

然而，《明镜周刊》分析指出，德国政府不愿升级与中国的冲突，原因是：德国需要中国生产的防护装备，德国总理默克尔与习近平通话后，北京的商务部里专门有了一个协调相关物资运送的联系人。

作为交换，中国领导人要求以乐于助人的形象示人。一名外交人员上周在向联邦议院外交委员会报告时指出，北京希望每一笔口罩或防护服运达接收国后，当地要举办引起公众效应的活动。一些欧洲国家的政府据称也乖乖配合了。

邹宗翰/杨威廉/安静 (美联社、《明镜周刊》)

相关内容

China Tedros Adhanom und Xi Jinping

谭德塞亲中遭殃 美上下炮火对准世卫 15.04.2020

特朗普宣布美国将暂停资助世卫，调查世卫在疫情间是否失职。不过这个大动作也引起许多人质疑，特朗普是否在转移自己防疫不利的事实。

Deutschland Reichstagsgebäude in Berlin

新冠疫情：追偿?问责?调查?德国政界的纠结 29.04.2020

美国部分州已经就新冠疫情向中国索赔，澳大利亚外长要求对中国展开“独立调查”，德国《图片报》总编向中国开出了数千亿欧元的赔偿清单……相比之下，德国政界在这些问题上要谨慎得多。国际法专家则指出，向中国索赔在法律上几乎没有可操作性。

BdTD | Bild des Tages Deutsch | Graffiti in Berlin

德语媒体：大有深意的台湾口罩 01.05.2020

台湾捐赠德国口罩一事引起《明镜周刊》的注意，该媒体发表的一篇指出，这不仅仅是示好之举，也是一种外交信号。《柏林晨报》则分析了特朗普让中国为新冠疫情负责的背后原因。

广告

媒体看中国

Bill Gates Bill & Melinda Gates Foundation (picture-alliance/dpa/G: Ehrenzeller)

墙外文摘：比尔•盖茨应该同情中共吗？

有评论认为，中共拒绝允许国际专家调查武汉市发生的情况，这阻碍了寻找治疗方法的努力。如果允许北京的行为继续不受挑战，它将继续滥用我们的怜悯。  