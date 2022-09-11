习近平新冠后国外首秀第一步“踏空”

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习近平新冠疫情爆发以来的首次出访，所迈出的“第一步”并不顺利。但仍然收获了各种象征性的荣誉，并且在俄乌战争爆发后，首次和“老朋友”普丁面对面。
本周三，中国国家主席习近平抵达哈萨克斯坦首都努尔苏丹，开始对该国进行国事访问。 这是新冠疫情爆发以来习近平的首次外访之行。之后他还将前往乌兹别克斯坦出席上海合作组织成员国元首理事会会议，并同俄罗斯总统普京举行会晤。
习近平疫情后首次出访中亚、会晤普京，俄乌战争阴影下的中俄关系究竟处于怎样的一种状态？习近平与普京此次共同出席上合组织峰会，该区域组织会不会演变成“反西方联盟”？德国之声就此与柏林科学政治基金会的俄罗斯中亚问题专家施密茨进行了专访。
中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在乌兹别克斯坦古城撒马尔罕举行会面。分析家认为，普习再度会晤具有高度的象征性意义。自出任中国国家主席以来，习近平已经与普京举行了38次会晤。
中國國家主席習近平本週將訪哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦，且可能與俄羅斯總統普京會面。這是新冠疫情爆發近3年來習近平首度「出關」——背後釋放了什麼信號？如何牽動中俄關係？
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