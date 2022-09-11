 习近平新冠后国外首秀第一步“踏空” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2022

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时政风云

习近平新冠后国外首秀第一步“踏空”

习近平新冠疫情爆发以来的首次出访，所迈出的“第一步”并不顺利。但仍然收获了各种象征性的荣誉，并且在俄乌战争爆发后，首次和“老朋友”普丁面对面。

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西方七国集团的财长共同呼吁，对俄罗斯石油贸易实施“封顶价”，以避免俄罗斯能源贸易收入不降反升的局面。由于西方国家控制着航运保险等国际海运基本服务业，届时俄罗斯与其他国家的贸易也将受到西方新规的影响。

如何为俄罗斯能源设定“封顶价”？ 11.09.2022

印度的比瓦迪堪称全球空气污染最严重的城市。现在，当地政府启动了清洁能源计划，力争改善这一状况。

印度比瓦迪力争摆脱“全球最烂空气”头衔 08.09.2022

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英国公司Bankset Energy提出了一个既简单又有前途的想法，可以生产大量的绿色电力：在铁轨之间安装光伏发电系统。让我们仔细看看吧！

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