 习近平提五大原则 不排除武力统台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.01.2019

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时政风云

习近平提五大原则 不排除武力统台

中国国家主席习近平在《告台湾同胞书》40週年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针。虽然他多次强调首要推动两岸和平统一，但明言武统这个选项仍在枱面上。

Xi Jinping Rede Taiwan (Reuters/M. Schiefelbein)

中国国家主席习近平在《告台湾同胞书》40週年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针。

(德国之声中文网) 习近平在1月2日的演说中表示，习近平在演说中多次提及统一的目标﹕「中国人不打中国人。我们愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。」

然而他也警告，制度不同并非统一的障碍或分裂的借口，要是台湾背离一个中国原则，两岸关係将因此紧张动荡。他表示﹕「我们不承诺放弃使用武力，保留採取一切必要措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数『台独』分裂分子及其分裂活动。」

他在演说中提出对台政策的五大原则﹕

  1. 携手推动民族复兴，实现和平统一目标
  2. 探索「两制」台湾方案，丰富和平统一实践
  3. 坚持一个中国原则，维护和平统一前景
  4. 深化两岸融合发展，夯实和平统一基础
  5. 实现同胞心灵契合，增进和平统一认同

两岸推代表民主协商

对于如何达至统一，习近平重申「一国两制」是中国政府理想的统一方针，並提出倡议﹕「在坚持九二共识、反对台独的共同政治基础上，两岸各政党、各界别推举代表性人士，就两岸关系和民族未来开展广泛深入的民主协商，就推动两岸关系和平發展达成制度性安排。」

他保证北京会考量现况来治理台湾，并承诺把台湾纳入中国追求富足的进程中﹕「『一国两制』在台湾的具体实现形式会充分考虑台湾现实情况，会充分吸收两岸各界意见和建议，会充分照顾到台湾同胞利益和感情。在确保国家主权、安全、發展利益的前提下，和平统一后，台湾同胞的社会制度和生活方式等将得到充分尊重，台湾同胞的私人财产、宗教信仰、合法权益将得到充分保障。」

Symbolbild China und Taiwan (Imago/ZumaPress)

今年是两岸分治70週年，习近平认为两岸政治分歧不该「一代一代传下去」，而是应该以对后代负责的态度找出解决方法，早日实现台海和平。

DW.COM

蔡英文在新年贺词里呼吁"必须正视中华民国台湾存在的事实"，习近平也将就两岸政策定调，台海关系备受关注。 (01.01.2019)

1979年元旦，中国人民解放军根据国防部长徐向前的命令，宣布从此停止炮击大小金门与附属岛屿。四十年之后，决定两岸和平的国际关系尤其是中美关系，是否还是唱着同一首歌？ (30.12.2018)

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向政商界及国际放话

今年是两岸分治70週年，习近平认为两岸政治分歧不该「一代一代传下去」，而是应该以对后代负责的态度找出解决方法，早日实现台海和平。他称中国政府愿意与台湾任何政党及团体，就两岸问题与追求统一的进程进行交流，但前题是要承认一个中国原则。

台湾近年国际空间受压，习近平则提出要让台湾人与台企在中国享受同等待遇，推动经济合作制度化，让台湾在国际上有更多发展空间。他说﹕「有强大祖国做依靠，台湾同胞的民生福祉会更好，发展空间会更大，在国际上腰杆会更硬、底气会更足，更加安全、更有尊严。」

除了对岸，习近平这次讲话也试图向国际社会喊话﹕「中国的统一，不会损害任何国家的正当利益包括其在台湾的经济利益，只会给各国带来更多发展机遇，只会给亚太地区和世界繁荣稳定注入更多正能量。」

他重申一个中国原则是国际关係准则，国际社会也坚决反对台独运动，两岸统一是中国的历史任务，任何人或势力都无法改变两岸同属一中的事实。

重整对台纲领？

自从1949年两岸分治以来，中国总共向台湾发表5次《告台湾同胞书》，被视为中国的对台政策文件之一。最早的一次追溯至1950年，由台湾民主自治同盟发表，提出要解放台湾。其后中国国防部在1958年金门炮战后，三次发表《告台湾同胞书》要求两岸团结对抗美国等帝国主义。

最后一次是邓小平时代，由中国全国人大常委会在1979年1月1日发佈，提出两岸统一、结束军事对峙、开放三通、扩大两岸交流等，奠定近代两岸政策的方针。

2008年12月，时任中国国家主席胡锦涛趁《告台湾同胞书》发表30周年前夕演讲，提出6点对台方针呼籥两岸和平发展。

杨威廉/李芊 (综合报导)

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