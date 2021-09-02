 习近平推“共同富裕” 富豪疯狂做公益 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2021

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时政风云

习近平推“共同富裕” 富豪疯狂做公益

中国领导层出手干预科技企业的“野蛮生长”，新出台的规则令许多行业倍感压力。在习近平“共同富裕”的口号下，许多科技业巨头及富豪们纷纷捐出巨款投入慈善。分析家认为，中国的整顿行动还将持续。 

China Boao Forum Xi Jinping

（德国之声中文网）中国科技业巨头们突然心急如焚地想将钱送到人民手中。小米科技创始人雷军向慈善机构捐赠价值约合18亿欧元的股票。电商巨头拼多多宣布投入100亿元启动“百亿农研专项”。互联网公司腾讯及阿里巴巴则分别捐献500亿和1000亿元资金。 

如同被下了紧箍咒般，这些企业纷纷表态将全力支持中国国家主席习近平最新的“共同富裕”目标。北京领导层已无法忍受资本的“无序扩张”以及“野蛮生长”，其矛头指向的主要是私营科技业巨头及其资产丰厚的创始人。 

多年来，这些企业得益于政府近乎放任且未多做监管的态度。阿里巴巴、腾讯、百度等公司由此成长茁壮，几乎能与美国同行亚马逊、脸书或谷歌比肩。但在美国竞争对手继续攀升至股市新高点的同时，中国科技股的投资者度过了灾难性的一年。根据美国银行高盛估计，这些公司的市值蒸发了超过3万亿美元。 

在阿里巴巴创始人马云遭中国政治领导层锁定后，整体风向就开始转变。去年秋天，马云在上海外滩金融峰会上发表演说，批评国有银行主导了中国的金融领域，而且延续的还是当铺思想。马云的一番犀利言辞造成的后果是，阿里巴巴金融子公司蚂蚁金服的IPO被突然叫停。 

  • China Jack Ma beim 10. Geburtstag von Alibaba

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    2013年：淘宝网十周年庆

    1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

  • Jack Ma

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    2014年：阿里巴巴纽约上市

    2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

  • Ant Financial | Hauptquartier der Ant Group in Hangzhou

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服

    2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

  • China Haikou 2020 | Jack Ma, Gründer der Alibaba Group

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    蚂蚁集团上市被叫停

    不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

  • Screenshot scmp.com- Artikel

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产

    据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

  • Insight Davos 2019 World Economic Forum (WEF) annual meeting

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    消失近三月的前首富

    自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。

    作者: 乐然


自此之后，北京对一个又一个的领域进行扫荡，受到波及的包括外卖订餐服务美团。有关当局宣布大幅收紧对外卖送餐市场的监管，规定外卖员的正常劳动所得不得少于当地的最低工资标准并且获得保险保障。此外，中国出台网络游戏新规，未成年人每周只限玩网络游戏三小时，网络游戏公司腾讯也受到新规冲击。中国政府还入股抖音母公司字节跳动公司，取得了一个董事会席位。 

网约车公司滴滴出行也遭受来自中国当局的压力。滴滴赴美上市数日后，中国监管机构宣布对滴滴启动网络安全审查，并称"滴滴出行"存在严重违法违规收集使用个人信息问题，其应用程序被勒令下架。 

根据新规，未来拥有敏感数据的中国科技企业在国外上市前都必须先获得政府批准。这或将意味着几乎所有中国互联网企业都不可能在美国上市。 

北京出台的措施虽然不一定符合企业利益，但却可能对社会创造积极影响。例如，阿里巴巴不得再强迫零售商只能在其平台上贩卖商品；如此一来将能鼓励更多的竞争。除此之外，社交媒体上还有不少用户赞扬中国政府整治补教业的决定。 

China Tencent Konzern

腾讯近期宣布投入500亿开展“共同富裕专项计划”

面对中国政府的一连串举措，专业投资者对未来发展的看法存在分歧。彭博社引述东骥基金管理的董事总经理庞宝林（Paul Pong）指出，目前尚未见到监管机构的打击行动结束的迹象。其他分析家对形势的看法则更为乐观。尽管中国制定了新规则，但许多企业仍不断创造利润。 

当前的各种迹象显示，北京将继续致力于整顿和重新分配。人民网、新华网、环球网、央视网、中国军网等中国众多官媒日前皆转发了一篇题为《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》的自媒体文章，内容写道：“这是一次从资本集团向人民群众的回归，这是一次以资本为中心向以人民为中心的变革”。文章还指出，” 这次变革将荡涤一切尘埃，资本市场不再成为资本家一夜暴富的天堂”。

（德新社） 

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