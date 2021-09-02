习近平推“共同富裕” 富豪疯狂做公益

中国领导层出手干预科技企业的“野蛮生长”，新出台的规则令许多行业倍感压力。在习近平“共同富裕”的口号下，许多科技业巨头及富豪们纷纷捐出巨款投入慈善。分析家认为，中国的整顿行动还将持续。
（德国之声中文网）中国科技业巨头们突然心急如焚地想将钱送到人民手中。小米科技创始人雷军向慈善机构捐赠价值约合18亿欧元的股票。电商巨头拼多多宣布投入100亿元启动“百亿农研专项”。互联网公司腾讯及阿里巴巴则分别捐献500亿和1000亿元资金。
如同被下了紧箍咒般，这些企业纷纷表态将全力支持中国国家主席习近平最新的“共同富裕”目标。北京领导层已无法忍受资本的“无序扩张”以及“野蛮生长”，其矛头指向的主要是私营科技业巨头及其资产丰厚的创始人。
多年来，这些企业得益于政府近乎放任且未多做监管的态度。阿里巴巴、腾讯、百度等公司由此成长茁壮，几乎能与美国同行亚马逊、脸书或谷歌比肩。但在美国竞争对手继续攀升至股市新高点的同时，中国科技股的投资者度过了灾难性的一年。根据美国银行高盛估计，这些公司的市值蒸发了超过3万亿美元。
在阿里巴巴创始人马云遭中国政治领导层锁定后，整体风向就开始转变。去年秋天，马云在上海外滩金融峰会上发表演说，批评国有银行主导了中国的金融领域，而且延续的还是当铺思想。马云的一番犀利言辞造成的后果是，阿里巴巴金融子公司蚂蚁金服的IPO被突然叫停。
自此之后，北京对一个又一个的领域进行扫荡，受到波及的包括外卖订餐服务美团。有关当局宣布大幅收紧对外卖送餐市场的监管，规定外卖员的正常劳动所得不得少于当地的最低工资标准并且获得保险保障。此外，中国出台网络游戏新规，未成年人每周只限玩网络游戏三小时，网络游戏公司腾讯也受到新规冲击。中国政府还入股抖音母公司字节跳动公司，取得了一个董事会席位。
网约车公司滴滴出行也遭受来自中国当局的压力。滴滴赴美上市数日后，中国监管机构宣布对滴滴启动网络安全审查，并称"滴滴出行"存在严重违法违规收集使用个人信息问题，其应用程序被勒令下架。
根据新规，未来拥有敏感数据的中国科技企业在国外上市前都必须先获得政府批准。这或将意味着几乎所有中国互联网企业都不可能在美国上市。
北京出台的措施虽然不一定符合企业利益，但却可能对社会创造积极影响。例如，阿里巴巴不得再强迫零售商只能在其平台上贩卖商品；如此一来将能鼓励更多的竞争。除此之外，社交媒体上还有不少用户赞扬中国政府整治补教业的决定。
面对中国政府的一连串举措，专业投资者对未来发展的看法存在分歧。彭博社引述东骥基金管理的董事总经理庞宝林（Paul Pong）指出，目前尚未见到监管机构的打击行动结束的迹象。其他分析家对形势的看法则更为乐观。尽管中国制定了新规则，但许多企业仍不断创造利润。
当前的各种迹象显示，北京将继续致力于整顿和重新分配。人民网、新华网、环球网、央视网、中国军网等中国众多官媒日前皆转发了一篇题为《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》的自媒体文章，内容写道：“这是一次从资本集团向人民群众的回归，这是一次以资本为中心向以人民为中心的变革”。文章还指出，” 这次变革将荡涤一切尘埃，资本市场不再成为资本家一夜暴富的天堂”。
（德新社）
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据浙江新闻9月2日报道，阿里巴巴集团已启动十大行动，将在2025年前累计投入1000亿元，助力共同富裕。习近平近期提出“共同富裕是社会主义的本质要求”。被强制整改的阿里巴巴显然是政府倡导的“第三次分配”瞄准的一大目标。
据中国媒体周三报道，习近平8月17日主持召开中央财经委员会第十次会议，研究促进共同富裕、防范化解重大金融风险。会议强调要合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。中国网民却想知道，何为过高收入，政府又会如何调节。