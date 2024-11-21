习近平拉拢卢拉 中国升级与巴西双边关系

中国国家主席习近平20日与巴西总统卢拉会谈，把双边关系升级为“命运共同体”，但巴西仍未加入北京力推的“一带一路”。随著特朗普即将上任，国际开始为美国外交走向“反多边机制”做准备；外交人士分析，中国已展露“补位”野心。

（德国之声中文网）时隔5年，中国国家主席习近平週三（11月20日）赴巴西首都巴西利亚展开国事访问，并与巴西总统卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）会晤，纪念中巴建交50週年，并签署多达37项协议，内容涉及基础设施、能源和农业企业。

中方声明指出，北京将中巴关系定位提升为“携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体”，同时将“共建一带一路倡议与巴西发展战略对接。习近平称，中巴关系当前处于“历史最佳时期”。

美国智库詹姆斯敦基金会（Jamestown Foundation）副研究员张昆阳表示，“命运共同体”过往被中国用在“真正特殊且不可替代的合作伙伴”，“对北京来说，突显了巴西的战略重要性，它既是南半球的主要代言人，也是确保中国长期经济和粮食安全的重要合作伙伴”。

值得注意的是，卢拉去年拒绝加入北京力推的“一带一路”投资倡议。

今年10月，《南华早报》报道称，北京原先希望能把巴西纳入“一带一路”，作为习近平到巴西国事访问的重头戏，但巴西总统国际事务特别顾问阿莫林（Celso Amorim）早前重申，巴西已决定不加入，而会透过其他方式与中国投资者合作，且巴西不想把中国的基础设施和贸易作为“保险”。

中国外交部长王毅也出席11月20日的中巴领袖会谈。 图像来源: Ricardo Stuckert/PR

此次卢拉与习近平会面期间签署了协议，同意在“一带一路”倡议与巴西的发展计划之间寻找“一加一大于二的协同效应”。协议内容包括工业现代化、生态转型和“南美一体化路线”的相关措施，其中南美一体化旨在将巴西与秘鲁钱凯港相连接，该港口工程主要由中国出资。

卢拉表示，中国及巴西在农业、太阳能、通讯和核能等经济领域达成了近40项合作协议；虽然两国地理位置遥远，但彼此基于共同利益以及相近的世界观，建立了战略友谊。

巴西与中国的贸易关系过去几十年以来持续发展，但早前因为巴西右派前总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）任内，跟进当时美国总统特朗普的反华态度，双边关系恶化。

中巴强化经贸合作

卢拉指出，中巴2023年贸易额达到创纪录的1570亿美元，中国占巴西全球贸易顺差的一半以上。如今，两国新签署的贸易协定将让巴西高粱、新鲜葡萄、芝麻和鱼粉进入中国市场，可望带来价值4.5亿美元的出口额。

欧亚集团高级分析师Jeremy Chan分析指：“巴西对中国保持巨额贸易顺差，一旦特朗普上台，巴西将从中美之间日益加剧的贸易摩擦中获得进一步收益，因为北京会寻求从非美国来源进口更多农产品。”

卢拉与习近平会晤期间，欲与马斯克“星链”（Starlink）卫星互联网业务的中国竞争对手“千帆星座”（SpaceSail）宣布与巴西国家电信公司签署协议，预计2026年进入巴西市场。

另外，巴西国家经济和社会发展银行（BNDES）表示，已从中国国家开发银行获得了50亿人民币的贷款。

中国与巴西签署将近40项协议。 图像来源: Ricardo Stuckert/PR

中国扩大国际影响力的野心

习近平过去一週出席了2场国际峰会，上週参加于秘鲁利马举行的亚太经合组织峰会（APEC），紧接著出席里约热内卢的二十国集团（G20）峰会。

美国当前处于政权过渡时期。在特朗普誓言进行全面外交政策改革时，拜登作为“跛脚鸭”政府，任内最后2个月的影响力也随之削弱。与此同时，外交官和外交政策专家认为，习近平的魅力攻势正在填补全球秩序中的真空。

中国外交部下属的广东国际战略研究院教授李星表示，在贸易和地缘政治紧张局势之下，中国先后与美国、英国、法国和德国等西方大国领袖的双边会晤，表明北京与西方在即将面臨特朗普下一个任期之际，出现了和解迹象。

李星认为，“中国的战略很明确，它表现出的姿态就是放下过去的恩怨”。

多名参加历届G20峰会的外交官也称，中国如今不再只关注北京的利益，而是更积极主动达成更广泛的共识。

一名巴西外交人士不具名向路透社表示，中国对此峰会参与程度更高，也更具建设性。

另一位欧洲外交官指出，中国本届协助在多个领域建立了共识，包括传统上较少被关注的妇女权利等议题。他补充，中方的作为看起来是“有意识的举动”，旨在“占据”特朗普就任后可能会忽视的多边论坛。

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（路透社、《南华早报》）

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