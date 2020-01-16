习近平抵达缅甸：官方热烈欢迎 民间担忧加剧

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周五（1月17日）抵达缅甸首都内比都，开始对该国进行为期两天的访问。这是习近平2020年的首次出访，也是中国国家主席时隔19年后再度访问缅甸。

据中国官媒新华社报道，习近平乘坐的专机进入缅甸领空时，2架缅甸战机升空护航。飞机抵达时，缅甸第一副总统敏瑞率多名内阁部长在舷梯旁热情迎接。

此前，习近平在多家缅甸媒体上发表署名文章表示："双方要深化共建"一带一路"框架内务实合作，推动中缅经济走廊框架从概念转入实质规划建设阶段，着力推进皎漂经济特区、中缅边境经济合作区、仰光新城三端支撑，深化互联互通、电力能源、交通运输、农业、金融、民生等领域务实合作"。

预计习近平此行将签署一系列大规模基础设施合作协议，其中一大协议是耗资13亿美元、位于缅甸西部若开邦的皎漂深水港口项目。法新社指出，该港口将成为北京通往印度洋的门户。皎漂港口是中缅经济走廊（CMEC）的中心项目，而该经济走廊则是"一带一路"倡议的重要组成部分。

访问加剧担忧？

然而，环保人士认为，中方的投资项目可能会引发土地掠夺和环境破坏。例如，按照计划，皎漂深水港口附近的大片的稻田和柚木林将被改造成一个大型服装和食品加工园区。而北京方面也曾多次尝试重启颇受争议的密松水电站。分析人士马蒂森（David Mathieson）向德新社表示，习近平此次访问将加剧环保人士的担忧。

中国是缅甸最大的贸易伙伴，也是该国最大的外债债主，其40%的外债来自中国。德新社介绍，中国的主导地位触发了缅甸民间的反华情绪，缅甸民众认为，中国掠夺该国资源却贡献寥寥。

国际特赦组织东亚及东南亚地区主任轲霖（Nicholas Bequelin）批评称，习近平即将签署的协议完全不透明，"工程开始前，施工方并没有和那些家园、健康和居住环境受到影响的居民进行足够的协商"。

缅甸国务资政昂山素季前往总统府欢迎习近平

官方的算盘

除了经济利益之外，对缅甸官方而言，和中国的合作还另有好处。2017年若开邦北部罗兴亚穆斯林遭到血腥杀戮，造成约有74万人背井离乡。西方国家对这场危机感到震惊并放弃了对缅甸的支持。

中国却没有因此却步。习近平在临行前发表的文章中强调："中国坚定支持缅甸走符合自身国情的发展道路，支持缅甸政府为推动国内和平与民族和解所作努力，支持缅甸在国际舞台维护正当权益和国家尊严。缅甸在涉及中国核心利益和重大关切问题上给予中方坚定支持。"

上个月，缅甸国务资政昂山素季在海牙国际法庭出庭，否认有关缅甸军队对罗兴亚人种族屠杀的指控。今年缅甸将举行新一轮大选，宣布参选的昂山素季正需要经济投资和外交支持。

而若开邦当地人民却担心自己再次被中国忽略，因为此前中方投资的项目已经让许多人失去家园。当地非政府组织的一名成员向法新社抱怨："他们没有为我们带来任何好处，甚至连工作岗位都没有。"

另据中国外交部公布的信息，习近平17日在内比都总统府出席缅甸总统温敏举行的欢迎仪式后，昂山素季专程前往总统府欢迎和问候习近平，双方定于18日举行会谈。习近平当天指出，期待同缅甸领导人"就两国关系和共同关心的问题深入交换意见，共同传承胞波情谊、密切全面战略合作，推动中缅关系迈上新台阶、进入新时代"。此外，习近平还将会见缅甸国防军总司令敏昂莱。