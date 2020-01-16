习近平抵达缅甸：官方热烈欢迎 民间担忧加剧

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周五（1月17日）抵达缅甸首都内比都，开始对该国进行为期两天的访问。这是习近平2020年的首次出访，也是中国国家主席时隔19年后再度访问缅甸。
据中国官媒新华社报道，习近平乘坐的专机进入缅甸领空时，2架缅甸战机升空护航。飞机抵达时，缅甸第一副总统敏瑞率多名内阁部长在舷梯旁热情迎接。
此前，习近平在多家缅甸媒体上发表署名文章表示："双方要深化共建"一带一路"框架内务实合作，推动中缅经济走廊框架从概念转入实质规划建设阶段，着力推进皎漂经济特区、中缅边境经济合作区、仰光新城三端支撑，深化互联互通、电力能源、交通运输、农业、金融、民生等领域务实合作"。
预计习近平此行将签署一系列大规模基础设施合作协议，其中一大协议是耗资13亿美元、位于缅甸西部若开邦的皎漂深水港口项目。法新社指出，该港口将成为北京通往印度洋的门户。皎漂港口是中缅经济走廊（CMEC）的中心项目，而该经济走廊则是"一带一路"倡议的重要组成部分。
访问加剧担忧？
然而，环保人士认为，中方的投资项目可能会引发土地掠夺和环境破坏。例如，按照计划，皎漂深水港口附近的大片的稻田和柚木林将被改造成一个大型服装和食品加工园区。而北京方面也曾多次尝试重启颇受争议的密松水电站。分析人士马蒂森（David Mathieson）向德新社表示，习近平此次访问将加剧环保人士的担忧。
中国是缅甸最大的贸易伙伴，也是该国最大的外债债主，其40%的外债来自中国。德新社介绍，中国的主导地位触发了缅甸民间的反华情绪，缅甸民众认为，中国掠夺该国资源却贡献寥寥。
国际特赦组织东亚及东南亚地区主任轲霖（Nicholas Bequelin）批评称，习近平即将签署的协议完全不透明，"工程开始前，施工方并没有和那些家园、健康和居住环境受到影响的居民进行足够的协商"。
缅甸国务资政昂山素季前往总统府欢迎习近平
官方的算盘
除了经济利益之外，对缅甸官方而言，和中国的合作还另有好处。2017年若开邦北部罗兴亚穆斯林遭到血腥杀戮，造成约有74万人背井离乡。西方国家对这场危机感到震惊并放弃了对缅甸的支持。
中国却没有因此却步。习近平在临行前发表的文章中强调："中国坚定支持缅甸走符合自身国情的发展道路，支持缅甸政府为推动国内和平与民族和解所作努力，支持缅甸在国际舞台维护正当权益和国家尊严。缅甸在涉及中国核心利益和重大关切问题上给予中方坚定支持。"
上个月，缅甸国务资政昂山素季在海牙国际法庭出庭，否认有关缅甸军队对罗兴亚人种族屠杀的指控。今年缅甸将举行新一轮大选，宣布参选的昂山素季正需要经济投资和外交支持。
而若开邦当地人民却担心自己再次被中国忽略，因为此前中方投资的项目已经让许多人失去家园。当地非政府组织的一名成员向法新社抱怨："他们没有为我们带来任何好处，甚至连工作岗位都没有。"
另据中国外交部公布的信息，习近平17日在内比都总统府出席缅甸总统温敏举行的欢迎仪式后，昂山素季专程前往总统府欢迎和问候习近平，双方定于18日举行会谈。习近平当天指出，期待同缅甸领导人"就两国关系和共同关心的问题深入交换意见，共同传承胞波情谊、密切全面战略合作，推动中缅关系迈上新台阶、进入新时代"。此外，习近平还将会见缅甸国防军总司令敏昂莱。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
昂山素季全家福
昂山素季(图下方)在1945年6月19日出生于缅甸仰光。1947年他的父亲昂山将军为缅甸独立与英国谈判，同年被政敌暗杀。1960年，她的妈妈杜钦季出任印度大使。15岁的昂山素季随母亲出国。1964年，她在印度中学毕业后进入英国牛津大学。直到1988年，为了照顾生病的母亲，43岁的她才返回缅甸。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
昂山素季初登场
缅甸独立英雄昂山将军的女儿昂山素季身边围绕着领导起义的学生们。1988年8月，昂山素季向约50万群众发表了一场着名演说。 曾在国外生活了几十年的她要求缅甸实行民主和多党制。 缅甸专家佐尔纳 (Hans-Bernd Zöllner)告诉德国之声：「在某些方面，昂山素季从西方引入了民主的概念。」他说：「当时缅甸人民还不清楚民主对国家意味着什麽。不过显而易见的是，人们想要改变当时的体制。」
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
人民揭竿而起
当昂山素季成为抗议运动的象徵时，民主的呼声也变得越来越强烈。数十万人参加了缅甸各地的抗议活动，要求结束一党专政。人民反对专制，要求经济救济。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
第一次民主梦碎
当军队于1988年9月18日控制缅甸时，抗议者的梦想和希望破灭。武装部队使用暴力打压民主运动。成千上万的人被杀和被捕。许多学生逃往邻国。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
昂山素季首度遭软禁
昂山素季在1989年7月20日，昂山素季第一次被软禁，目的是防止她参加1990年的大选。 然而她即便在软禁当中，她所创办的全国民主联盟仍然取得选举绝对优势。依法她应该出任主席和总书记，然而选举结果却遭到军方作废。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
选举结果遭军方作废
昂山素季成立的全国民主联盟（NLD），在1990年大选中获得压倒性胜利。 但是，国家恢復法律和秩序委员会（SLORC）的军事将领在新宪法起草之前，拒绝将权力移交给全国民主联盟，也拒绝让昂山素季成为总理，并持续监禁她。此后20年，军方提出将她驱逐出境的交换条件，都被她再三拒绝。图中为1990年选举委员在政府的严密监控下计票的状况。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
昂山素季获诺贝尔和平奖
1991年，被软禁的她获得诺贝尔和平奖，由画面上的丈夫和兒子代领。昂山素季在答词中说：［在缅甸追求民主，是一国民作为世界大家庭中自由与平等的成员，过一种充实全面、富有意义的生活的斗争。它是永不停止的人类努力的一部分，以此证明人的精神能够超越他自然属性的瑕疵。」她将诺贝尔和平奖的130万美元奖金交付信托，用于缅甸人民的健康与教育。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
哪一种民主?
在接下来的几年裡，军方与昂山素季都一直谈到民主， 但两边对民主的想像很不一样。军方想要一个「纪律严明的民主」，规则由中央政府决定。 另一方面，昂山素季则抱持着人民主权的民主概念。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
军方的民主
在接下来的20年裡，缅甸军队在这个东南亚国家推行了「戒律式民主」(disciplined democracy)， 并在2008年通过了新宪法，规定将四分之一的议会席次留给军方。因此，未经军方同意，宪法修正案就不可能通过。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
将军控制一切
根据宪法，国防、边防和内政部长将由陆军总长直接任命。这意味着军队和警察仍在将军的控制之下。 林特纳 (Bertil Lintner)是一名记者和作家。他写了一本有关缅甸1988年起义的书，名为《8.8.88》，指的是运动开始当天--1988年8月8日。他说：「制定这样的规则，举行选举对军方来说就是安全的。」
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
昂山素季遭软禁时期
昂山素季数度遭到软禁，最后一次超过五年。国际社会不断呼吁缅甸政府释放她,世界各地也都举行相关的倡议遊行。最终，她在2010年11月13日结束了软禁生涯。获释後，她立即投入政治工作并参与选举。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
2010 的选举
选举最终于2010年举行。军事将领们脱掉了制服，并将自己扮作平民统治者。昂山素季的全国民主联盟抵制选举，拒绝不民主的宪法。军方最后几乎赢得了议会的所有席次。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
国务资政昂山素季
随后缅甸有了进一步的改革。最终，在2015年，全国民主联盟同意在与2010年相同的条件下参加大选。正如所料，全国民主联盟赢得选举，昂山素季成为「国务资政」，一个与总理同样重要的角色。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
民主获胜?
国际媒体盛赞2015年的选举是缅甸民主的胜利。不久后，西方解除了对缅甸的制裁。但林特纳认为，虽然2008年的宪法在某种程度上让缅甸更加开放，但真正的权力从未转移到民选政府。 他说：「全国民主联盟赢得了2015年大选，但没有掌权。」
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
「总比过去好」
虽然缅甸实际时仍由军方掌权，但支持1988年民主运动的缅甸大多数人都认为，今天的情况要好于1980年代末和1990年代的情况。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
全国民主联盟的「倒退」
林特纳认为全国民主联盟有足够的空间给军队施加更大的压力，但它却没有自信这样做。 他说：「人们期望他们比在2015年大选中做的更多。不过相反地，他们却像是活在自己的世界般，没有作为。」
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
罗兴亚难民危机
林特纳引用罗兴亚难民危机当作例子。去年，军方以打击穆斯林叛乱分子为名，在若开邦发动大规模军事行动，迫使超过50万罗兴亚人逃往邻国孟加拉。联合国将其描述为罗兴亚穆斯林的「种族清洗」。 在冲突期间，全国民主联盟好像消失了一样，没有发出异议。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
妥协後的民主
自缅甸民主「获胜」以来，西方国家在缅甸也变得更加活跃，加强合作，促进民主。但佐尔纳和林特纳都表示西方对缅甸的影响有限。 林特纳说：「西方可以向缅甸宣传民主，但除非民主的推动力来自国内，否则不会有任何改变。」他也补充说这种改变应该不会很快到来。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
跋扈领袖?
昂山素季所属民盟当政后，掌握国会多数。昂山素季稳居有政治实权的国务资政一职，但却不断传出缅甸部长和官员必须对她言听计从，不容许任何异议或违抗的消息。让许多人对她的领导风格感到忧心。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
昂山素季无视罗兴亚问题
虽然林特纳确信，全国民主联盟无法在罗兴亚问题上与军方对抗，但他表示，联盟至少可以出面回应这场人道主义危机。此外，昂山素季本可以访问若开邦，并会见了当地的政治家和受到冲突影响的人。林特纳认为，这是全国民主联盟无法治理国家的其中一个例子。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
缅甸少数民族文化危机
许多人期待昂山素季可以为缅甸带来族群平等。不过根据媒体报导，缅甸民族主义兴起，佛教主义也愈趋极端，少数族群的文化认同受到压迫。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
缅甸关押路透社记者
2017年底，两名缅甸路透社记者瓦隆(戴眼镜者) 和乔索欧(举手者) 因为采访罗兴亚屠杀遭到当局关押。他们可能面临长达14年徒刑。呼吁释放他们的国际声浪不断。
-
缅甸民主了，然後呢: 从昂山素季说起
昂山素季人权光环褪色
罗兴亚问题和一系列争议让昂山素季昔日人权斗士的声望直落。许多国际性奖项也被撤销，包括牛津自由奖、都柏林自由奖和魏瑟尔人权奖等等。许多人也不断询问，世界是否错看了昂山素季。前美国驻联合国大使李察逊 (Bill Richardson)更指责她活在自己的世界。
作者: 夏立民