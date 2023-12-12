习近平抵越南访问 中越“同志加兄弟”？

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周二（12月12日）开始对越南进行为期两天的访问，他抵达河内机场时，受到越南总理范明正的欢迎，官媒的图片显示，习近平在前往他下榻的酒店途中，街道两侧人群挥舞着中越两国国旗。

据路透社报道，越南官方的《人民报》周二刊登了习近平题为《构建具有战略意义的中越命运共同体 开启携手迈向现代化的新篇章》的文章，强调“亚洲地区的未来，掌握在亚洲人民自己手中”。

另一份越南官媒《青年报》援引中国驻越南大使熊波在习近平访问前所说的话称，要将双方关系提升到北京方面可能认为超越美国的水平，还将签署“数十项合作协议”，包括中国可能向越南的中越跨境铁路建设提供资金支持。

习近平抵达河内开始正式访问

河内欲“保持独立”

华盛顿国防大学（National War College）教授阿布扎（Zachary Abuza）对德国之声表示：“中国一直将与邻国的关系置于优先位置，越南是一个兄弟般的社会主义国家，这让双边关系显得更加重要。”

不过，他补充道，中国眼下对河内与美国及其盟友眉来眼去“显然很不快”。今年9月，美国总统拜登访问了越南，与越共总书记阮富仲签署了“全面战略伙伴”关系协议。由此，美国成为了越南为数不多的战略伙伴，与中、俄、印、韩同列。

越共总书记阮富仲欢迎到访的美国总统拜登

今年11月底越南国家主席武文赏出访日本后，河内和东京也决定将两国外交关系提升到全面战略伙伴关系的高度。

位于伦敦的英国皇家国际事务研究所（Chatham House）亚太项目研究员海顿（Bill Hayton）认为，越南提升与其他国家的关系，是为了保持其独立性。“中国是一个庞大的国家，与之（越南）接壤，但后者不想让自己被中国的引力拖入其轨道。”

海顿指出，越南 "非常重视亚洲及其与中国的关系"，同时也利用美国、日本、印度和其他合作伙伴来维护自己的自主权。

与华盛顿相比，北京在与越南建立合作伙伴关系方面起步较早--中国和越南于 2008 年签署了战略合作伙伴关系协议。

中国是越南最大的贸易伙伴。双边贸易规模2021年超过2000亿美元。而越南与美国的贸易额同期为1115亿美元。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所（ISEAS Yusof Ishak Institute）的访问学者阮克江（Nguyen Khac Giang）对德国之声指出，在习近平与越南领导人的高层会晤中，经济议题将扮演关键角色。

中美贸易战的隐秘大赢家

经济、投资、南海问题

这是习近平任内第三次访问越南。阮克江指出，新冠疫情发生后，习近平很少进行国际访问，他选择访问河内 "凸显了越南在中国大战略中的重要地位"。他还说，虽然越南可能对加入中国主导的政治倡议持谨慎态度，“但我认为我们可以期待双方改善经济合作，尤其是在越南急需更多投资的基础设施建设和绿色能源转型领域。”

在经贸议题之外，越南和中国一直未能化解在南中国海有争议领土问题上的紧张势态。两国都声称对斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛，越南称长沙群岛）和帕拉塞尔群岛（中国称西沙群岛，越南称黄沙群岛）拥有主权。

“南海问题是河内领导层面对的一个棘手问题。这使他们处于非常尴尬的境地。”阿布扎说，“他们无法承担公然与中国对抗的后果，但如果不这样做，又会招致本国民众的批评。他们不能显示出对北京的屈服。”

不过海顿认为，尽管存在这一矛盾，两国之间仍然不太可能出现重大裂痕，因为在两国执政的共产党，“最担心的事情是失去权力”，为了维护政权，他们也会继续合作，“这远比南海问题或其他使他们产生分歧的问题更重要”。

中国官媒《环球时报》周二的一篇社评表示，“两国社会对此行将推动中越关系再迎‘新定位’、再上‘新高度’充满期待”，并称“中越‘同志加兄弟’的深厚情谊，让两国有相向而行的目标，……这可能是一些域外国家难以理解的。”

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