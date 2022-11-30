 习近平：抗议的是对疫情感到沮丧的年轻人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.12.2022

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习近平：抗议的是对疫情感到沮丧的年轻人

欧盟官员透露，习近平在与米歇尔会晤时将中国多地的大规模抗议，归咎于年轻人对漫长的新冠疫情感到沮丧。他还表示，如今主要流行的奥秘克戎毒株致命性较低，为放宽新冠限制铺平了道路。美国常务副国务卿谢尔曼则表示，中国多地放松封控，证明抗议的重要性。

Gedenken und Protest nach Feuer in Urumqi

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周四（12月1日）与欧洲理事会主席米歇尔在北京人民大会堂会晤。根据在场的欧盟官员表示，双方在三小时的会谈中，谈及了中国的抗疫措施，以及近日来中国20多个城市爆发的大规模反封控抗议活动。

一名欧盟高层官员透露，米歇尔在会晤时询问了习近平有关防疫限制和近期的抗议活动。习近平对抗议活动作出解释称，人们在经历三年的新冠疫情后感到沮丧，主要是大学里的学生或年轻人。

欧盟官员表示，米歇尔向习近平提出建议，中国可以仿效欧盟，开展疫苗接种活动而不是采取封锁措施来控制疫情传播。习近平则回复称，如今在中国流行的主要是奥密克戎，之前的德尔塔毒株更致命，而奥密克戎的致命性较低。

该名官员认为，习近平将奥密克戎与德尔塔的致命性作比较，意味着中国可能将放松封控，「如同我们在部分地区已经看到的那样」。

根据欧盟官员转述，米歇尔对习近平表示，欧洲在疫情第一阶段的防疫重点是隔离、检疫和测试，随后便转向疫苗接种。

第二名欧盟知情官员表示：「我的感觉是这是具有信息量的事情。我感觉中国会越来越鼓励公民接种疫苗，借鉴一点欧洲的经验。」

该名官员补充说，习近平告诉欧盟代表团，中国的疫苗接种率相当高，但老年群体除外，这也对防疫构成了挑战。

China Peking | Charles Michel und Xi Jinping

中国国家主席习近平12月1日与欧洲理事会主席米歇尔在北京人民大会堂会晤

世卫乐见中国调整防疫政策

习近平会晤米歇尔的前一日，中国国务院副总理孙春兰在国家卫生健康委召开座谈会指出，「随著奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面臨新形势新任务」。孙春兰在会后的声明中未使用「动态清零」一词，这被认为是中国更大范围放松清零政策的迹象

对此，世界卫生组织突发事件规划执行主任瑞安（Michael Ryan）周五表示，「很高兴获悉中国当局正调整目前的策略」，在控制措施与「蒙受损失」的社区生活间取得平衡。

他还表示，世界卫生组织乐见中国的疫苗接种率提升。

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美国官员：反封控抗议出现成效

过去数日来，广州、北京相继宣布放松防疫措施。美国官员因此认为，中国的反封控抗议正在逐渐平息，因为抗议活动已起到作用。但在中国放松部分防疫措施安抚公众之际，中国当局也开始搜寻那些参与抗议的人士

美国常务副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）在位于华盛顿的美利坚大学的一场活动上表示：「我认为，我们看到在中国的抗议活动已平息，原因是它们实际上产生了影响。」

谢尔曼提到，中国开始允许人们居家隔离，并表示将一步步开放。「抗议确实很重要。」

她同时也指出，中国出动安全部队来镇压示威活动，并关押抗议者。

本周一，白宫发表声明支持中国人民和平抗议的权利，但并未批评北京的镇压行为。美国国务卿布林肯周三对NBC新闻表示，政府打压抗议的行为是「软弱的表现」。

（路透社、法新社）

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