 习近平承诺2060碳中和 专家盼实际行动 | 科技环境 | DW | 23.09.2020

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科技环境

习近平承诺2060碳中和 专家盼实际行动

中国是世界上最大的二氧化碳排放国。中国国家主席习近平这次在联合国第75届大会首次对碳排放做出承诺，与美国总统特朗普退出《巴黎协定》，以及质疑气候变迁形成强烈对比。

Bildkombo | 75. Sitzung UN-Generalversammlung | Rede Xi und Trump (UNTV/AP/picture alliance)

今年，美中都受到了全球暖化下极端气候的冲击。在中国，夏季暴雨带来30年以降最严酷的汛期，而美国在创纪录的野火肆虐西部各州时，也面临着飓风季节的到来。

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平周二(9月22日)宣布，中国决定「二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和」。

习近平承诺，中国将透过采取更有力的政策和措施，扩大《巴黎协定》国家的贡献，并敦促各国追求「后疫情时代世界经济的绿色复苏」。他强调，人类再也不能无视大自然一再的警告。

几分钟前，美国总统特朗普才抨击中国「污染猖獗 」，习近平接着就宣布按照巴黎气候协议目标进行绿色革命，时机格外引人关注。

对比之下，特朗普称，有近200个国签署的《巴黎气候协定》是片面的协议，并批评中国是世界上最大的碳排放源;习近平则利用这个国际舞台呼吁对气候变化采取多边行动。

奥巴马政府时期的美国气候特使斯特恩（Todd Stern）曾在2014年致力于促成与中国的双边气候协议，他表示，习近平的宣誓 踏出「令人鼓舞的第一步」。

他说：「这是一个重大的消息，越接近2050年越好。」不过他也表示，中国2030年的短期目标不足以助其达成2060年的长期目标。

中国目标的意义

根据麻省理工学院管理学教授斯特曼（John Sterman）的估计，如果中国实现了习近平的目标，就可以防止世界进一步升温摄氏0.2至0.4度。

他强调，承诺并不等同于行动。真正的行动是取消新建燃煤电厂的计划，削减对煤电的补贴，完全摆脱煤炭，因未煤炭是发电动力中最大的二氧化碳排放者。

他表示，这在很大程度上取决于中国如何进行减排，以及在多长时间内进行减排，他说:「这是一个很大的问题。中国是迄今为止世界上最大的排放国。他们的排放量比欧盟和美国加起来还要多。」

根据追踪全球排放的全球碳项目，中国在2018年向大气中释放了相当于100亿吨二氧化碳，是美国的两倍，是欧盟的三倍。

其他几个主要二氧化碳排放国已经设定了更早碳中和期限，欧盟的目标是2050年实现碳中和。而根据碳中和联盟的数据，在中国之前的29个国家已经承诺在不同年份实现气候中和，加上中国，这30个做出某种碳中和承诺的国家，约占全球化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的43%。

China Huainan Kohlekraftwerk (Getty Images/K. Frayer)

在中国之后，目前二氧化碳最大排放国是美国、印度、俄罗斯、伊朗、沙特阿拉伯、印度尼西亚、南非、土耳其、巴西和澳大利亚。图为中国的工厂排放二氧化碳。

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电动车使用的锂电池价格昂贵，这是造成电动车难以普及的原因之一。如今电池技术有望实现突破！未来的电动车或许能采用价格低廉且节省资源的钠离子电池取代锂电池。

一国际研究团队所作的一项最新调查结果显示，全球范围，甲烷排放量创史上最高纪录。牲畜饲养尤其要对这一戏剧性增加现象负责。

根据一项调查，如果全世界居民都按照G20国家的饮食结构来吃饭的话，七个地球的资源也不够吃的。尤其是红肉和奶制品消费量过大导致碳排放超标，而德国和美国在这方面都是反面典型。

特朗普早退群

特朗普将气候变迁称为「骗局」，并在2017年就退出《巴黎协定》。而民主党2020总统候选人拜登（Joe Biden）则将气候变迁列入美国面临的重大危机清单。

特朗普已经撤销了数百项环境法规，他说，美国减少的碳排放量比协议中的任何国家都多。

他说:「那些攻击美国卓越的环保记录而无视中国猖獗的污染的人，对环境不感兴趣。他们只想惩罚美国。而我不会支持这种做法。」

绿色和平东亚区全球政策高级顾问李硕说，习近平在特朗普讲话几分钟后作出的气候承诺，「显然是一个大胆而精心策划的举动」。他说:「这表明习近平对利用气候议程达到地缘政治目的的一贯兴趣。」

尽管许多分析人士预测，中国已经有望在2030年实现排放峰值，但欧盟对这一正式宣布表示欢迎，因为欧盟一直在与中国谈判设定碳中和的目标，并宣布一个峰值日期。欧盟一直敦促中国政府将日期提前到2025年。

欧洲绿色政务副主席帝莫曼 (Frans Timmermans)对中国这项宣誓表示欢迎，也希望每个国家都针对碳中和做出更大的努力。

火烧巴西

亚马逊地区的火灾数量创下10年来的新高，而潘塔纳尔湿地的大火则是有记录以来最严重的。

巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）和特朗普一样，利用他在联合国的演讲回击国际社会对其处理环境问题的批评。

环保人士指责博索纳罗让非法牧场主和土地投机者有恃无恐，放火烧地以提高土地的农业使用价值，但博索纳罗表示，巴西农业养活了世界上10亿人口，对环境有很强的保护。

他自称是「亚马逊河和潘塔纳尔河假信息运动」的受害者，不过他没有具体说明哪些信息是虚假的。

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