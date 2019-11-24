习近平承诺2060碳中和 专家盼实际行动

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平周二(9月22日)宣布，中国决定「二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和」。

习近平承诺，中国将透过采取更有力的政策和措施，扩大《巴黎协定》国家的贡献，并敦促各国追求「后疫情时代世界经济的绿色复苏」。他强调，人类再也不能无视大自然一再的警告。

几分钟前，美国总统特朗普才抨击中国「污染猖獗 」，习近平接着就宣布按照巴黎气候协议目标进行绿色革命，时机格外引人关注。

对比之下，特朗普称，有近200个国签署的《巴黎气候协定》是片面的协议，并批评中国是世界上最大的碳排放源;习近平则利用这个国际舞台呼吁对气候变化采取多边行动。

奥巴马政府时期的美国气候特使斯特恩（Todd Stern）曾在2014年致力于促成与中国的双边气候协议，他表示，习近平的宣誓 踏出「令人鼓舞的第一步」。

他说：「这是一个重大的消息，越接近2050年越好。」不过他也表示，中国2030年的短期目标不足以助其达成2060年的长期目标。

中国目标的意义

根据麻省理工学院管理学教授斯特曼（John Sterman）的估计，如果中国实现了习近平的目标，就可以防止世界进一步升温摄氏0.2至0.4度。

他强调，承诺并不等同于行动。真正的行动是取消新建燃煤电厂的计划，削减对煤电的补贴，完全摆脱煤炭，因未煤炭是发电动力中最大的二氧化碳排放者。

他表示，这在很大程度上取决于中国如何进行减排，以及在多长时间内进行减排，他说:「这是一个很大的问题。中国是迄今为止世界上最大的排放国。他们的排放量比欧盟和美国加起来还要多。」

根据追踪全球排放的全球碳项目，中国在2018年向大气中释放了相当于100亿吨二氧化碳，是美国的两倍，是欧盟的三倍。

其他几个主要二氧化碳排放国已经设定了更早碳中和期限，欧盟的目标是2050年实现碳中和。而根据碳中和联盟的数据，在中国之前的29个国家已经承诺在不同年份实现气候中和，加上中国，这30个做出某种碳中和承诺的国家，约占全球化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的43%。

特朗普早退群

特朗普将气候变迁称为「骗局」，并在2017年就退出《巴黎协定》。而民主党2020总统候选人拜登（Joe Biden）则将气候变迁列入美国面临的重大危机清单。

特朗普已经撤销了数百项环境法规，他说，美国减少的碳排放量比协议中的任何国家都多。

他说:「那些攻击美国卓越的环保记录而无视中国猖獗的污染的人，对环境不感兴趣。他们只想惩罚美国。而我不会支持这种做法。」

绿色和平东亚区全球政策高级顾问李硕说，习近平在特朗普讲话几分钟后作出的气候承诺，「显然是一个大胆而精心策划的举动」。他说:「这表明习近平对利用气候议程达到地缘政治目的的一贯兴趣。」

尽管许多分析人士预测，中国已经有望在2030年实现排放峰值，但欧盟对这一正式宣布表示欢迎，因为欧盟一直在与中国谈判设定碳中和的目标，并宣布一个峰值日期。欧盟一直敦促中国政府将日期提前到2025年。

欧洲绿色政务副主席帝莫曼 (Frans Timmermans)对中国这项宣誓表示欢迎，也希望每个国家都针对碳中和做出更大的努力。

火烧巴西

亚马逊地区的火灾数量创下10年来的新高，而潘塔纳尔湿地的大火则是有记录以来最严重的。

巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）和特朗普一样，利用他在联合国的演讲回击国际社会对其处理环境问题的批评。

环保人士指责博索纳罗让非法牧场主和土地投机者有恃无恐，放火烧地以提高土地的农业使用价值，但博索纳罗表示，巴西农业养活了世界上10亿人口，对环境有很强的保护。

他自称是「亚马逊河和潘塔纳尔河假信息运动」的受害者，不过他没有具体说明哪些信息是虚假的。

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