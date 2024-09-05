习近平承诺向非洲提供3600亿元人民币资金支持

中非合作论坛北京峰会本周四正式开幕。中国国家主席习近平在讲话中宣布，未来3年，中国政府愿向非洲提供3600亿元人民币(约507亿美元)额度的资金支持，为非洲创造不少于100万个就业岗位。联合国秘书长古特雷斯在峰会上警告，非洲的债务“状况不可持续，并将引发社会动荡”。

（德国之声中文网）中非合作论坛自2000年10月成立以来已举行过八届部长级会议，并先后于2006年11月、2015年12月、2018年9月举行论坛峰会。2006年中非合作论坛北京峰会确立中非新型战略伙伴关系，2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会确立中非全面战略合作伙伴关系，2018年中非合作论坛北京峰会确定构建更加紧密的中非命运共同体。

此次中非合作论坛北京峰会于9月4日至6日举行，51个非洲国家元首、政府首脑及配偶，2位总统代表，非盟委员会主席法基以及联合国秘书长古特雷斯出席峰会。

习近平9月5日在北京欢迎非洲各国领导人出席中非合作论坛峰会 图像来源: Andy Wong/AP/picture alliance

9月3日和9月4日两天，中国国家主席习近平在北京分别接见了约二十名前来出席中非合作论坛北京峰会的非洲国家领导人和国际组织负责人。据新华社报道，峰会期间，中国将分别与坦桑尼亚、莫桑比克、加蓬、乍得、马拉维等国签署多项双边合作协议，涉及农产品贸易、基础设施等领域。在习近平和马拉维总统查克维拉以及毛里塔尼亚总统加兹瓦尼分别会晤时，双方还共同宣布，将中马关系以及中毛关系提升为战略伙伴关系。

9月4日晚，习近平和夫人彭丽媛在北京人民大会堂为前来出席中非合作论坛北京峰会的非方及国际宾客举行了欢迎宴会。习近平在致辞中称，"中非命运共同体建设基础牢、起点高、前景广，为构建人类命运共同体树立了光辉典范。"

未来三年向非洲提供3600亿元人民币(约507亿美元)新融资

9月5日上午，习近平在中非合作论坛北京峰会上发表主旨讲话，强调中方愿同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动，其中包括："中方愿主动单方面扩大市场开放，决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体，推动中国大市场成为非洲大机遇。扩大非洲农产品准入，深化电商等领域合作，实施'中非质量提升计划'。中方愿同非方商签共同发展经济伙伴关系框架协定，为中非贸易投资提供长期、稳定、可预期的制度保障。"习近平还称，"鼓励中非企业'双向奔赴'投资创业，把产业附加值留在非洲，为非洲创造不少于100万个就业岗位"；"为推动'十大伙伴行动'实施，未来3年，中国政府愿提供3600亿元人民币额度的资金支持，包括提供2100亿元人民币信贷资金额度和800亿元人民币各类援助、推动中国企业对非投资不少于700亿元人民币。中方还将鼓励和支持非方在华发行'熊猫债'，为中非各领域务实合作提供强有力支持。"

中国深化与非洲关系的地缘政治目的

美联社指出，数十位非洲领导人齐聚北京参加峰会，这表明中国在非洲大陆的影响力，也表明中国希望非洲大陆成为中国反击美国主导的全球秩序的关键盟友。自2000年中非合作论坛成立以来，中国已成为非洲的主要参与者。中国企业为开采中国工业所需的资源而在非洲投入巨资，中国开发银行在习近平的"一带一路"计划下为非洲各国修建铁路、公路和其他基础设施提供贷款。不过，虽然中国已连续15年保持非洲第一大贸易伙伴地位，但中国对非洲大陆的出口远远超过进口。为减少贸易逆差，非洲领导人正在寻求中国帮助其扩大农产品出口，实现经济工业化。随着中国寻求在非洲和其他发展中国家寻找盟友，以与美国竞争，共同制定全球经济治理规范和各国互动方式，中非关系已超越贸易和投资范畴，具有政治色彩。

法新社援引卡内基国际和平基金会非洲项目主任扎伊纳布·乌斯曼（Zainab Usman）指出，"全面深化与非洲的经济接触"是北京本周的主要目标之一，"在特定领域，即使扩大这种接触可能没有经济意义，也会受到地缘政治原因的驱动。"乌斯曼指出，一个目标可能是通过增加从非洲进口农产品和加工矿物来缩小中国与非洲之间日益扩大的贸易不平衡。而"满足非洲的这些要求符合中国的地缘政治利益，可以让他们在与美国的争斗中站在中国一边。"

中国海关总署9月2日发布的数据显示，2000年至2023年，中非贸易规模由不足1000亿元增至1.98万亿元，年均增长17.2%，高于同期中国货物贸易年均增速4.6个百分点。今年以来，中非贸易继续保持稳步增长：前7个月，中国对非洲进出口1.19万亿元，同比增长5.5%，规模创历史同期新高。其中，中国对非洲出口6979.3亿元，自非洲进口4908.9亿元。

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联合国秘书长：非洲无法获得充分债务减免是社会动荡的原因

除扩大与非洲的贸易外，中国政府还向非洲国家提供了大量贷款，用于扩建重要的基础设施。但批评人士称，这些措施正在使一些受援国背上巨额国债并陷入对北京的依赖。法新社援引伦敦皇家国际事务研究所非洲项目负责人亚历克斯·维恩斯 (Alex Vines) 指出，肯尼亚最近发生抗议活动是由政府需要"偿还包括中国在内的国际债权人的债务负担"引发的。他和其他分析人士预计，鉴于此类事件的不断发生，非洲领导人将在本周的论坛上不仅寻求更多的中国投资，而且还寻求更优惠的贷款。

位于德国基尔的世界经济研究所（IfW）去年5月2日发表的一份关于非洲债务的研究报告称，中国金融机构向非洲国家放贷的平均利率为3.2%。而世界银行、国际货币基金组织和其他国家向非洲融资者索要的平均利率仅为1.1%。

据路透社报道， 联合国秘书长古特雷斯周四表示，非洲国家无法充分获得债务减免和资源稀缺是社会动荡的根源，并提议对国际金融架构进行新的改革。他赞扬了中国在非洲各地的倡议，并表示这些举措可以推动"可再生能源革命"并"成为粮食系统和数字联通性关键转型的催化剂"。

中国去年批准向非洲提供46.1亿美元贷款，这是自2016年以来的首次年度增长，但远低于2016年向非洲提供284亿美元贷款的峰值。2015年，中国宣布了向非洲提供600亿美元的融资计划。然而，随着中国面临国内金融压力、非洲国家经济受大宗商品价格下跌以及疫情影响，中国的资金支持有所减少。2021年，中国提供给非洲的贷款数额是12.2亿美元，2022年不足10亿美元。波士顿大学的一项研究显示，2000年至2023年间，中国向非洲49个国家和七个区域机构提供了总计1822.8亿美元的贷款。

（路透社、美联社、法新社等）

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