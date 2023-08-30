习近平或将前往新德里，印度抗议新版中国地图

（德国之声中文网）印度外交部官员表示，印度对一张宣示了领土主张的新版中国地图提出抗议。这一抗议发生在下周新德里举行G20峰会之前，加剧了两国之间长达三年军事对峙的紧张局势。

印度提出抗议的时机引人注目，因为预计中国国家主席习近平将出席这场峰会。

“我们拒绝这些说法，因为它们毫无根据。中方的此类举措只会使边界问题的解决变得更加复杂。”印度外交部发言人巴格奇（Arindam Bagchi）周二（8月29日）在一份声明中表示。

他说，印度周二通过外交渠道正式向中方提出对所谓2023年中国“标准地图”对印度领土提出主权要求的异议。

中国自然资源部网站上发布的中国地图清楚地显示，双方存在领土争议的阿鲁纳恰尔邦和洞朗高原，以及中国控制但印度仍声称拥有主权的阿克赛钦地区都在中国边界之内。

印度外交部长苏杰生（Jaishankar Subhramanyam）也在周二晚上的电视采访中驳斥了中国的领土主张。

苏杰生说：“对印度领土提出荒谬的主张并不意味着它就是中国的领土。”

中国最近拒绝在印度东北部阿鲁纳恰尔邦官员的护照上加注签证，而是使用了用订书机装订的证明。中国还拒绝承认印度对其克什米尔部分地区的主权，并拒绝派代表团参加5月份在克什米尔斯利那加举行的G20会议。

上周，在约翰内斯堡举行的金砖国家峰会期间，印度总理莫迪与中国国家主席习近平进行了非正式会谈，莫迪在会谈上强调了新德里对双方尚未解决的边界问题的关切。

印度外交部表示，两国领导人同意加紧努力，缓和两国之间有争议边界导致的紧张局势，并将撤回部署在那里的数千名士兵。

边境争端导致数万名两国士兵在拉达克地区对峙了三年。三年前该地区发生的一场冲突造成20名印度士兵和至少4名中国士兵死亡。

“双方应从两国关系大局出发，妥善处理边界问题，共同维护边境地区的和平与安宁。”中国外交部发言人在两国领导人会晤后表示。

印度和中国的军事指挥官在本月早些时候举行了会晤，显然是为了稳定局势。一条被称为“实际控制线”的边界将两国控制的领土隔开，西起拉达克地区，东至阿鲁纳恰尔邦。

印度和中国曾于1962年因边界问题爆发战争。中国声称对印度东北部约9万平方公里的领土拥有主权，其中包括以佛教信徒为主要居民的阿鲁纳恰尔邦的大部分地区。

印度方面则称，中国占领了属于印度拉达克地区的阿克赛钦38000平方公里的土地，这也是最近三年的军事对峙所在地。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



（美联社）

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