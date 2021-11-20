习近平强调深化“监管” 传政府要科技巨头提供股权

（德国之声中文网）据中国官媒报道，习近平4月29日在主持中共中央政治局第三十八次集体学习时强调，"资本是社会主义市场经济的重要生产要素，在社会主义市场经济条件下规范和引导资本发展，既是一个重大经济问题、也是一个重大政治问题"，必须"规范和引导资本健康发展"。

新华社继而发表"辛识平"社论称，"社会主义市场经济同样离不开资本"，"规范和引导各类资本健康发展"是要"约束和规范资本的逐利本性"。

如何"约束"、"引导"、"规范资本"？由新华网首发的"习近平在中共中央政治局第三十八次集体学习时强调 依法规范和引导我国资本健康发展 发挥资本作为重要生产要素的积极作用"一文中，20多次出现"监管"一词。该文写道，"习近平指出，要全面提升资本治理效能"，"要深化监管体制机制改革，坚持依法监管、公正监管、源头监管、精准监管、科学监管，全面落实监管责任，创新监管方式，弥补监管短板，提高资本监管能力和监管体系现代化水平。法律法规没有明确的，要按照"谁审批、谁监管，谁主管、谁监管"的原则落实监管责任。要加强属地监管，地方要全面落实属地监管责任，确保监管到位。要完善行业治理和综合治理的分工协作机制，加强行业监管和金融监管、外资监管、竞争监管、安全监管等综合监管的协调联动。"

尽管先前有传闻称，为阻止中国经济前景迅速恶化，中国可能会暂停其长达数月的针对科技公司的监管行动，但习近平在中共中央政治局第三十八次集体学习中的此番讲话，透露出不同信号。《南华早报》近日引述消息人士的话说，为了使大型科技公司在提振经济放缓方面发挥更大作用，当局将与科技企业座谈，并赋予互联网平台更大作用，包括监管当局将向企业保证，不再要求整改或处以意外罚款，对象包括阿里巴巴、腾讯、美团以及字节跳动等。《华尔街日报》也报道说，"据知情人士透露，中国正准备暂停其长达数月的针对科技公司的监管行动，官员们正在力图阻止该国经济前景的迅速恶化。"

政府入股科技巨头已有先例

然而，习近平要求深化"监管"的主张看似压倒了中共党内其他声音。《华尔街日报》近日也援引另一位人士报道，"中国政府正在考虑推动一些最大的科技公司向政府提供1%的股权，并让政府在企业决策中发挥直接作用。"

该报写道，中国政府已对管理互联网内容的公司采取了此类措施，如字节跳动和微博。报道说："这位人士称，现在，该计划可能会扩大到其他技术平台运营商，如中国市值最高的公司腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 简称﹕腾讯)，以及经营中国名列前茅食品外卖服务的美团(Meituan, 3690.HK)。"

中国政府已入股科技公司字节跳动和新浪微博所拥有的中国实体

路透社2021年8月17日曾报道，公司记录显示，中国政府已入股科技公司字节跳动和新浪微博所拥有的中国实体。报道说，"根据国家企业信用信息公示系统的股东数据，网投中文(北京)科技有限公司持有北京字节跳动科技1%的股份"，"根据一份单独的政府数据报告和向美国证券监管机构提交的文件，网投中文同样持有微博国内主要子公司--北京微梦创科网络技术有限公司1%的股份。"

路透社该报道称，"网投中文的公司注册文件显示，该公司由中国互联网投资基金(简称"中网投")、中央人民广播电台子公司和北京市文化投资发展集团共同拥有。中网投由国家互联网信息办公室和财政部设立。"该报道还援引消息人士指出，网投中文对字节跳动的持股使"中国政府在这家子公司拥有一个董事会席位"。此外，"在美国证券交易委员会(SEC)的文件中"，微博"旗下子公司在2020年4月收到了来自网投中文的投资，网投中文有权任命一名董事进入微梦的三人董事会。"

据《南华早报》近日报道，中国国家网信办拟于下周与包括腾讯和美团在内的科技巨头举行会议。届时或将有更多"监管"细节浮出水面。

（综合报道）

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