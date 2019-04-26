习近平强调“一带一路”引进国际规则标准

(德国之声中文网) 26日上午，第二届「一带一路」国际合作高峰论坛开幕式在北京国家会议中心举行，中国国家主席习近平在发表演讲时表示，一带一路将坚持共商共建共享的原则，「不搞封闭排他的小圈子」。

他强调，要坚持开放、绿色、廉洁理念，并共同以「零容忍」打击腐败。

他说:「我们要努力...引入各方支持的规则标准，推动企业在项目建设、运营、采购、招投标等环节按照普遍接受的国际规则标准进行，同时要尊重各国法律法规。此外，要确保商业和财政上的可持续性，做到善始善终、善作善成。」

习近平在条列五点接下来中国的改革举措时提到，将扩大外资准入、保护知识产权、增加商品和服务进口、保持人民币汇率在合理稳定、更重视对外开放政策的贯彻落实。习近平说: 「中国不仅是『世界工厂』，也是『世界市场』。我们不刻意追求贸易顺差，愿意进口更多国外有竞争力的农产品、制成品和服务。」最后他也说:「中国人历来讲求『一诺千金』。」

中国官方强调控制「一带一路」债务风险

中国央行行长易纲表示，「一带一路」的投资、融资决策「要充分考虑市场主体和资本金约束，合理设置投融资结构，有效管控风险；也要充分考虑一个国家总体债务承受能力，加强投融资的统筹协调，确保债务可持续。」他强调，债务的增加应伴随基础设施的完善、民生的改善、劳动生产率的提高、贫困的减低，增加一个国家的经济偿还能力。

这也是中国官方比较少有的以主动承认风险、而非消极反驳的姿态来回应外界对于「一带一路」债务问题的指责。在不久前召开的中国全国人大会议上，外交部长王毅就曾对媒体表示，「一带一路」不是「债务陷阱」，而是惠民「馅饼」。

两年多前，斯里兰卡因无力偿还中国援建汉班托塔港的贷款，而将整个港口租借给中方，租期为99年。这一事件也被批评者作为「一带一路」债务风险乃至债务陷阱的典型案例。美国驻华大使馆的一名发言人就说，美国呼吁所有国家确保其经济外交政策符合国际公认的准则，促进可持续发展，优化政府治理，强化经济职能。美国此次没有派出任何政府官员参加「一带一路」峰会。

北京将与世界银行共同制订标准

在本周四开始的「一带一路」论坛峰会上，中共中央宣传部部长黄坤明表示，围绕中国力推的这一项目，国际上存在一些「误解」。而中国财政部长刘昆则说，要实现「一带一路」的发展目标，必须「把有效落实发展措施同保持债务可持续性统一起来」。他透露，北京将构建「一带一路」高质量发展的融资政策框架，落实好28个国家的财政部门共同核准的「一带一路」融资指导原则，与世界银行共同研究「一带一路」的环境和社会标准。「建立债务可持续性分析框架，防范化解债务风险。」

出席峰会的国际货币基金组织总裁拉加德(Christine Lagarde)对刘昆的表态表示了赞赏。她说，中国日益重视「一带一路」的长期效应，这是「非常受欢迎的、迈向正确方向的步伐」。

此次「一带一路」峰会，将有37国的国家元首或政府首脑出席，其中包括新近刚签署共同推进「一带一路」建设备忘录的意大利的政府总理孔特(Giuseppe Conte)。「七国集团」的另两个重要成员德国、法国也派遣内阁部长出席。德国联邦经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)在启程飞往北京前喊话中国，在推进「一带一路」时应当遵循国际标准。阿特迈尔说，欧盟与亚洲之间的基础设施扩建是十分重要的议题，这一过程中必须遵守国际上的社会、环境、人权、招标的标准。 「许多批评者都注意到，当前的『一带一路』倡议蕴含着中国的拓张地缘政治影响力的企图。作为德国的代表，我将在北京的峰会上倡导我们欧洲的理念，即在扩建洲际基础设施时谋求公平、可持续的合作伙伴关系。」

文山/凝炼(法新社、新华社、德新社)