习近平、张又侠分别会见美国国家安全顾问沙利文

据新华社消息，8月29日下午，中国国家主席习近平在北京会见美国总统国家安全事务助理沙利文。当天上午，沙利文罕见与中央军委副主席张又侠会面。沙利文此次访问为视为中美关系和解的一个信号。

（德国之声中文网）据路透社提供的会议视频，中国中央军委副主席张又侠在北京八一大楼与美国国家安全顾问沙利文会面时表示，"你是拜登总统的主要助手，在制定美国安全战略、筹划协调对话政策方面，发挥关键的作用。你提出与我会面，说明你对军事安全领域、两军关系的高度关注。我愿籍此机会与你坦诚沟通，就双方共同关系的问题交换看法。"

据白宫29日发布的"美国国家安全顾问沙利文与中华人民共和国中央军事委员会副主席张又侠会议纪要"，沙利文强调，两国都有责任防止竞争演变为冲突或对抗。双方重申了常规军事交流的重要性，这是依照 2023 年 11 月拜登总统与习近平主席在伍德赛德峰会所示，努力维系高级别外交并且保持沟通渠道通畅的一部分。沙利文先生和张副主席均认可过去十个月中在维持常规两军对话方面取得的进展，并且计划在不久的将来举行战区指挥官电话会议。沙利文先生还提及了两岸和平稳定的重要性、美国对南中国海自由航行的承诺、对中国支持俄罗斯国防工业基地的关切、避免网络空间误判和升级的必要性以及为达成加沙停火和人质协议而正在进行的努力。

沙利文一行与张又侠等中国军方高层在八一大楼举行会谈 图像来源: Ng Han Guan/Pool/AP/picture alliance

中国国防部29日发布题为"张又侠会见美国总统国家安全事务助理"的新闻稿，称"中美保持军事安全领域稳定，符合双方共同利益，也是国际社会的普遍期待，希望美方在相互尊重、和平共处、合作共赢的道路上与中方同向发力。美方应当校正对华战略认知，回归理性务实的对华政策，切实尊重中方核心利益，与中方一道推进两军沟通交流，共同承担大国责任。"新闻稿还称：张又侠强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。中方始终致力于维护台海和平稳定，但"台独"同台海和平稳定水火不容。坚决反"独"促统是中国人民解放军的使命职责所系，对"台独"势力的肆意挑衅，我们必须予以反制。中方要求美方停止美台军事勾连，停止武装台湾，停止散布涉台虚假叙事。

沙利文的此次访问是八年来美国国家安全顾问首次访问中国。8月27日和28日，沙利文与中国主管外交事务的最高级别官员王毅以及其他官员举行了会谈。8月29日下午，中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见沙利文。

沙利文与中国外长王毅会面 图像来源: Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

(综合报道）

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