 习近平带领新常委访问延安暗示了什么？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

习近平带领新常委访问延安暗示了什么？

从个人权力到国际政治，习近平带领新任常委访问延安，都有着重要的意义。

二十大后新一届中常委的集体出行目的地选在了延安

二十大后新一届中常委的集体出行目的地选在了延安

（德国之声中文网）本周，新上任的中共中央政治局常委，一律身着蓝色外衣，在习近平的带领下进行了首次集体外出活动，前往“革命圣地”延安参访。

分析人士认为，习近平带队访问延安——一个与毛泽东掌握权力密不可分的地方——是对他未来五年统治中国的方向一个重要的、刻意的暗示。

习近平的权力集中和个人崇拜程度超过了毛泽东以来的任何一位中国领导人，最终他在上周召开的中共二十大后进入历史性的第三个任期

周四（10月27日），他带领新一届政治局常委前往广受欢迎的“红色旅游”地点延安。本届新常委成员全都是他的忠实跟随者。

习近平带领常委成员参观延安时期的朱德故居

习近平带领常委成员参观延安时期的朱德故居

位于印度班加罗尔的塔克萨希拉研究所的科瓦拉马尼（Manoj Kewalramani）写道：“访问延安的信号是庆祝（与毛泽东）平起平坐，并且不容许任何异议。”

中国官媒中央电视台（CCTV）关于这次访问的长达16分钟新闻报道中，多次出现毛泽东的画像；而官方通讯社新华社的报道中，14次提到毛泽东的名字。

访问行程包括参观毛泽东的故居，以及1945年中共七大会址。在七大上，毛泽东至高无上的领导地位得以确立。习近平对这段党史显示出浓厚的兴趣，并在言论和政策上受其影响。

这也让人回想起中共依靠群众“斗争”赢得血腥内战的时代，观察家们认为这与中国政府对当前国际政治的看法有相似之处。

时事评论人利明璋（Bill Bishop）在其每日时事通讯《外国人看中国》（Sinocism）写道：“习近平似乎发出了这样的信号……为未来的困难时期做好准备，并为斗争做好准备。”

2012年习近平带领新任政治局常委参观中国国家博物馆“复兴之路”展览，2017年他又带领新任政治局常委前往上海参观了中共一大会址。

“每次全国党代会后的第一次出行似乎都是关于‘不忘初心’。” 澳大利亚国立大学的宋文笛（Wen-Ti Sung）在推特上说。

据官媒报道，习近平周四要求，“全党同志要把老一辈革命家和共产党人留下的光荣传统和优良作风传承好发扬好。”

延安在中共党史中被称为“革命圣地”、“红色摇篮”。它坐落在中国西北偏远、干旱的山区，是中共为躲避国民党军队的围剿而进行的长达一年的徒步逃亡之后的藏身之地。

数以万计的人在这次逃亡中死去。幸存者到达延安时，是一支疲弱不堪的军队。

毛泽东和他的人马，其中包括习近平的父亲习仲勋，与当地农民一起住在窑洞里。

最终，中共在内战中战胜了国民党，延安时期就被描绘成党在逆境中克服困难的光辉典范。

延安也与毛泽东确立地位和巩固权力密切相关。

延安整风是一场大规模的洗脑和清洗运动。在此期间，包括知识分子和艺术家在内的一万多人遭到杀害，由此确立了毛泽东无可争议的领袖地位。

但在官媒的报道中，习近平周四说，“党通过延安整风，使全党团结在毛泽东的旗帜下，实现了党的空前统一和团结”，“坚定正确的政治方向是延安精神的精髓”。

“每次全国党代会后的第一次出行似乎都是关于‘不忘初心’”

“每次全国党代会后的第一次出行似乎都是关于‘不忘初心’”

习近平当政的一个特点是强调党内纪律，最显著的手段是长期的反腐运动。

批评者说，反腐运动是一个隐蔽的政治工具，习近平用它消灭了许多对手。

汉学家陈仲礼（Alfred L. Chan）说，习近平倾向于将自己视为“革命的接班人”。

在讲话中，习近平试图在过去和现在之间划出一条直接的连线，将历史作为党和个人权力的合法性来源。

例如，在周四的讲话中，他提到了自己多次到延安参观。

文革中，15岁的习近平到延安市延川县文安驿镇公社梁家河大队插队。他住在窑洞里，对农民体力劳动的严酷性感到震惊。

他经常提到这段时期的生活经历，称它给了自己勇气和决心，以及对普通民众生活的了解。

分析人士说，这是习近平试图仿效毛泽东塑造他的公众形象和成长故事的另一种方式。

新加坡国立大学中国问题学者吴木銮（Alfred Wu）说：“习近平希望像毛泽东一样位列中国共产主义的正统之中。”
 

（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

北京市民：“跟着习大大走”

DW.COM

中共中央政治局新一届常委亮相

中共中央20届一中全会选举出的新一届中央政治局常委，被认为皆是习近平的亲信人马。除王沪宁、赵乐际为上届常委，共有四名新人。一起来认识一下这些中共权力核心的新老成员。  

相关内容

(221027) -- YAN'AN, Oct. 27, 2022 (Xinhua) -- Xi Jinping visits a former residence of Zhu De in Yan'an, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 27, 2022. Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee, led members of the Standing Committee of the CPC Central Committee Political Bureau on Thursday to visit Yan'an, an old revolutionary base in northwest China's Shaanxi Province. Xi, also Chinese president and chairman of the Central Military Commission, was accompanied by Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang and Li Xi. (Xinhua/Yan Yan)

客座评论：习近平会发起一场新时代的“延安整风”？ 06.11.2022

习近平近期在延安窑洞关于中共七大意义的讲话，引发外界猜测：他是否会像毛泽东一样发起一场整风运动？ 政治学者邓聿文指出，习在权力班子里已无对手，他目前没有动机和动力发起一场大规模的整风运动。

TOPSHOT - A decorative plate featuring an image of Chinese President Xi Jinping is seen behind a statue of late communist leader Mao Zedong at a souvenir store next to Tiananmen Square in Beijing on February 27, 2018. China's propaganda machine kicked into overdrive on February 27 to defend the Communist Party's move to scrap term limits for President Xi Jinping as critics on social media again defied censorship attempts. The country has shocked many observers by proposing a constitutional amendment to end the two-term limit for presidents, giving Xi a clear path to rule the world's second largest economy for life. / AFP PHOTO / GREG BAKER (Photo credit should read GREG BAKER/AFP via Getty Images)

客座评论：重提“双百”是引蛇出洞？ 20.11.2022

中宣部长李书磊重提“百花齐放、百家争鸣”，究竟是要“引蛇出洞”打击异议，还是释放调整信号，放松针对舆论的严控？

(220606) -- CHANGCHUN, June 6, 2022 (Xinhua) -- An examinee gets her body temperature checked before entering the examination site to get familiar with the enviroment ahead of the national college entrance exam in Changchun, northeast China's Jilin Province, June 6, 2022. A new high of 11.93 million students will take China's national college entrance exam for 2022, also known as gaokao. Aside from a postponement in Shanghai due to COVID-19, the exam will be held on June 7 and 8 nationwide. (Xinhua/Zhang Nan)

墙外文摘：习近平为了战备而重塑社会 20.11.2022

有评论认为，中国的疫情管控是为了战备而对社会进行的重塑。把人都关住了是为了一旦有大规模的国家行为时，方便管理。最难管的阶层密集的地方，就是如今管控最激烈的地方。

广告

媒体看中国

德国车商非常依赖中国市场

德语媒体: 减少对华依赖 企业义不容辞

至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。  