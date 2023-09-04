习近平将缺席G20新德里峰会 原因不明

（德国之声中文网）正如此前外界猜测，中国国家主席习近平将不会前往印度出席即将在本周末举行的G20峰会。中国外交部发言人毛宁周一（9月4日）发布消息称，“应印度共和国政府邀请，中国国务院总理李强将于9月9日至10日出席在印度新德里举行的二十国集团领导人第十八次峰会”。在新闻例会上有记者询问，为什么国家主席习近平不亲自出席峰会？毛宁没有对此做出回应解释。

二十国集团领导人第十八次峰会将于9月9日至10日在印度首都新德里举行。

德新社指出，这将是中国国家主席首次缺席G20峰会。新冠疫情期间，习近平虽然没有亲自前往罗马，但是以视频连线的方式参与了峰会。

本届峰会主办国印度与邻国中国在最近几年关系一直紧张。数十年来两国之间存在领土争端。2020年6月，两国军队在加勒万河谷冲突爆发造成人员伤亡的冲突。

今年8月28日中国自然资源部网站发布中国新版地图，地图清楚地显示印中双方存在争议的阿鲁纳恰尔邦和洞朗高原以及受中国控制的阿克赛钦都被包括在了中国境内，引起印方强烈抗议。印度外交部长苏杰生（Jaishankar Subhramanyam）在电视采访中驳斥了中国的领土主张。他说：“对印度领土提出荒谬的主张并不意味着它就是中国的领土。”印度外交部一名发言人也表示，印度已通过外交渠道正式向中方提出对所谓2023年中国“标准地图”对印度领土提出主权要求的异议。

印度最近超过中国成为世界上人口最多的国家，两国在技术、太空探索和全球贸易方面也是竞争对手。印中两国还互相驱逐过对方的记者。

习近平不前往新德里意味着一个重要成员国的领导人缺席本届峰会。一些观察家认为习近平做出的决定是给印度总理莫迪的一击重拳。此外峰会期间也不会出现美国总统拜登和习近平之间的场边互动。美中两国长时间以来因为对立的经济利益和围绕乌克兰战争出现的复杂的地缘局势而变得越来越困难。虽然包括美国国务卿布林肯在内的多名政府要员今年都曾访问过北京，但是两国关系仍处于历史低谷。

除此之外，俄罗斯对乌克兰的侵略仍会是G20新德里峰会上的一个重要议题，对于习近平来说是个棘手的议题。中国与俄罗斯已经形成重要的伙伴关系。今年2月，中国提出“关于政治解决乌克兰危机”的12点立场声明。在西方看来，中国提出的和平计划不无争议。7月，克里姆林宫外交政策顾问乌沙科夫（Yury Ushakov）表示，应去年3月访问莫斯科的习近平邀请，俄罗斯总统普京打算在10月举行的“一带一路”高峰论坛期间访问中国。 不过中国外交部尚未证实这一说法。

普京在今年8月以视频的方式参加了在南非举行的金砖国家峰会。俄罗斯先前已宣布，普京不会出席新德里的G20峰会，俄罗斯外长拉夫罗夫将会代表他出席。

拜习同框! 两人见面说了什么

（德新社、美联社）

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