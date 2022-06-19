习近平将出席香港主权移交25周年典礼

（德国之声中文网）据中国官媒新华社周六（6月25日）报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将出席庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼。报道没有提供相关细节，包括习近平是否会亲自访港或是以视频方式出席以及在港逗留时间。

如果习近平亲自访港，那这将是他自新冠疫情爆发两年半以来首次离开中国大陆的行程。习近平上次赴港是2017年出席"庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼"，当年也是他自2013年出任中国国家主席后首次造访香港。当时的新华社前期报道中介绍了习近平在港逗留时间，并指出这名领导人将视察香港特别行政区。

是否赴港仍成谜

两次中国领导人出席重要庆典的前期报道出现明显差异，不禁令人猜测习近平是否会亲自赴港。本周亦有报道称，香港候任政务司司长陈国基、与政制及内地事务局局长曾国卫确诊新冠，为习近平赴港增添变数。

对于习近平即将出席"庆回归25周年大会暨第六届特区政府就职典礼"的消息，香港行政长官林郑月娥及候任行政长官李家超分别表示热烈欢迎和衷心感谢，但是也未说明是否会见到习近平本人。

据香港电台周六报道，全国港澳研究会副会长刘兆佳表示，按常理估计，国家主席习近平相信会亲自来港主持仪式，并发表重要讲话，但暂时不清楚会否在香港社区视察。候任行政会议召集人、现任行会成员叶刘淑仪则相信，习近平会亲自访港。有呼吸系统科医生认为，香港社区仍有多条病毒传播链，任何大规模与公众接触的活动和视察并不适合。

若赴港，则或乘高铁？

香港电台在当天的另一篇报道中指出，当被问到习近平以视像方式出席的机会是否较大，全国人大常委谭耀宗表示，习近平答应出席已是非常好，具体以什么形式有待中央及特区政府安排，亦要视乎整体疫情，确保防疫工作做得完善和安全，呼吁外界等多一阵子。对于有报道指，习近平如果来港或会乘坐高铁，谭耀宗说，不知道具体安排，相信中央及特区政府会具体宣布。

《明报》本周早些时候报道称，西九龙高铁站可能是领导人抵港的地点选项。多名建制派人士向该报表示，他们听说领导人或会乘搭高铁抵港，但未知最新安排有否改动。

《香港01》也收到消息称，七一当日西九高铁站将有特别安排，记者23日晚到高铁站外视察，发现站内有大量录影器材，包括影音控制台等，工具箱上有"中央广播电视总台"的字样。

香港特别行政区第六任行政长官李家超将于7月1日就职

"意义重大"

美联社认为，习近平前往努力遏制疫情的香港的决定将反映出此次周年纪念对习的重要性，他想被视为引领"民族复兴"的领导人，与此同时，中国正在加强军事力量和实行更加自信的外交政策。

法新社则援引批评人士指出，香港回归25周年对中国而言意义重大，因为中国认为，在实施《国安法》以及依据"爱国者治港"原则大幅修改选举制度后，香港正从2019年的大规模民主抗议活动中恢复稳定。

（综合报导）

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