 习近平将会晤美企高管 李强不抢上司风头 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.03.2024

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政治

习近平将会晤美企高管 李强不抢上司风头

今年的中国发展论坛已落下帷幕，李强总理没有像去年那样与外企总裁们一起座谈。他的上司习近平将于周三会见美企大佬。

有专家认为，李强取消两会记者会，也不在发展论坛上会见外国高管，“这表明……习近平可以对一切授权，李强则不想抢上司的风头”

有专家认为，李强取消两会记者会，也不在发展论坛上会见外国高管，“这表明……习近平可以对一切授权，李强则不想抢上司的风头”。图为2023年3月人大习近平与新当选的国务院总理李强亲切握手的资料图片

（德国之声中文网）据路透社报道，三位知情人士透露，中国国家主席习近平将于周三（3月27日）在北京会晤美国商界领袖。《华尔街日报》上周最先报道了这一消息。

三名消息人士中，有一位对路透社表示，这次会晤是由美国丘博保险集团 （Chubb 首席执行官格林伯格（Evan Greenberg）提议的。据悉，其他与会者还包括美中关系全国委员会（National Committee on U.S.-China Relations）主席欧伦斯（Stephen Orlins）以及美中贸易全国委员会（U.S.-China Business Council）主席艾伦（Craig Allen）。

本次发展高层论坛期间，中国国务院总理李强于虽然在开幕式上发表了主旨演说但没有像去年那样会见到访的外国企业高管

中国总理李强3月24日在论坛发表主旨演说

中国总理李强3月24日在论坛发表主旨演说

自2000年以来，北京每年在钓鱼台国宾馆组织高级别的中国发展论坛。论坛每年的一个核心环节是，中国总理与企业总裁出席座谈会，交流意见，提出问题。路透社评论认为，这引发人们对这个世界第二大经济体透明度的担忧。

路透社还评论道，一方面，中国领导人高调欢迎海外投资，另一方面，中国出台严格的反间谍法，对外国背景的咨询公司采取突袭搜查手段，其中有些得到不准离境的禁令。

效仿旧金山 习近平再会美国商界

去年11月举行的亚太经合组织峰会（APEC）期间，习近平曾在旧金山与美国投资者共进晚餐。在那场美中贸易全国委员会和美中关系全国委员会做东的晚宴上，高管们为习近平起立并长时间鼓掌。

2023年11月15日习近平在旧金山对美国商界领袖表示，中国愿意成为美国的伙伴和朋友

2023年11月15日习近平在旧金山对美国商界领袖表示，中国愿意成为美国的伙伴和朋友

当时，习近平的演讲旨在克服困难、吸引外资，他对美国商界领袖表示，中国愿意成为美国的伙伴和朋友，双方的合作空间很大。

两位消息人士称，与习近平的会面不属于发展论坛的议程，它特意安排在周三即论坛结束之后，以凸显两者之间的区别。

新加坡李光耀公共政策学院副教授吴木銮（Alfred Wu）认为，李强取消两会记者会，也不在发展论坛上会见外国高管，“这表明，习近平掌管全局”，他说，“习近平可以对一切授权，李强则不想抢上司的风头。”

（综合报道）
 

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