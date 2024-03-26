习近平将会晤美企高管 李强不抢上司风头

（德国之声中文网）据路透社报道，三位知情人士透露，中国国家主席习近平将于周三（3月27日）在北京会晤美国商界领袖。《华尔街日报》上周最先报道了这一消息。

三名消息人士中，有一位对路透社表示，这次会晤是由美国丘博保险集团 （Chubb 首席执行官格林伯格（Evan Greenberg）提议的。据悉，其他与会者还包括美中关系全国委员会（National Committee on U.S.-China Relations）主席欧伦斯（Stephen Orlins）以及美中贸易全国委员会（U.S.-China Business Council）主席艾伦（Craig Allen）。

本次发展高层论坛期间，中国国务院总理李强于虽然在开幕式上发表了主旨演说，但没有像去年那样会见到访的外国企业高管。

中国总理李强3月24日在论坛发表主旨演说

自2000年以来，北京每年在钓鱼台国宾馆组织高级别的中国发展论坛。论坛每年的一个核心环节是，中国总理与企业总裁出席座谈会，交流意见，提出问题。路透社评论认为，这引发人们对这个世界第二大经济体透明度的担忧。

路透社还评论道，一方面，中国领导人高调欢迎海外投资，另一方面，中国出台严格的反间谍法，对外国背景的咨询公司采取突袭搜查手段，其中有些得到不准离境的禁令。

效仿旧金山 习近平再会美国商界

去年11月举行的亚太经合组织峰会（APEC）期间，习近平曾在旧金山与美国投资者共进晚餐。在那场美中贸易全国委员会和美中关系全国委员会做东的晚宴上，高管们为习近平起立并长时间鼓掌。

当时，习近平的演讲旨在克服困难、吸引外资，他对美国商界领袖表示，中国愿意成为美国的伙伴和朋友，双方的合作空间很大。

两位消息人士称，与习近平的会面不属于发展论坛的议程，它特意安排在周三即论坛结束之后，以凸显两者之间的区别。

新加坡李光耀公共政策学院副教授吴木銮（Alfred Wu）认为，李强取消两会记者会，也不在发展论坛上会见外国高管，“这表明，习近平掌管全局”，他说，“习近平可以对一切授权，李强则不想抢上司的风头。”

（综合报道）



©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。