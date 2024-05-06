习近平对欧“分而治之” 首站先会法欧领袖

习近平展开5年来第一次访欧之旅，第一站来到法国巴黎。在这里，他将面臨法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩的压力，特别是贸易与俄乌战争议题。在塞尔维亚和匈牙利，习近平则可能受到更友好的欢迎。

（德国之声中文网）中国国家主席习近平週一（5月6日）将在巴黎会晤法国总统马克龙（Emmanuel Macron）、欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）；三边会谈前夕，冯德莱恩重申欧盟面对与中国的关系，“必须降低风险，但不是与中国脱钩”。

冯德莱恩表示：“我们对于跟中国的关系有非常清晰的认识。这（欧中关系）不仅是最复杂，也是最重要的关系之一。”

根据冯德莱恩声明，过去1年内，她与习近平见过2次，双方讨论了欧中关系各层面，包含贸易、气候、全球事务、数码议题等。

这一次习近平访法，贸易会是主要议程。冯德莱恩说，她会向中方提出中国“过剩产能”对欧洲的影响，确保欧洲与中国的竞争是“公平且不受扭曲的”。“由于中国自身需求疲软，中国现在大量补贴产业，生产出来的比卖出去的多。这导致电动车、钢铁等获补贴的中国商品供过于求，造成了不公平贸易。”

“欧洲无法接受这种可能导致欧洲去工业化的扭曲市场行为。”冯德莱恩说，她会力促中国政府面对短期内的“过剩产能”问题，欧盟则将与其他“益发受到中国扭曲市场行为影响”的国家合作。

欧盟和中国对彼此而言都是重要贸易伙伴，但欧洲对中国的进口大大超过出口，欧盟主张双方之间的贸易并不公平。布鲁塞尔自由大学学者冯凤阁（Isabelle Feng）向DW表示，“改变全球供应链需要时间”，降低欧中贸易的步调会“非常非常缓慢”。

去年4月，冯德莱恩、马克龙赴北京与习近平见面。（资料照） 图像来源: Ludovic Marin/AP/picture alliance

自去年10月起，欧盟陆续对中国的电动车、风力涡轮机、太阳能电池企业启动反补贴调查；若调查结果认定欧洲产业确实因为中国政府对其企业的补贴，而遭受“市场扭曲与不公平竞争的阻碍”，欧盟可能对中国商品施加惩罚性关税。

中国反驳欧美的指控，批评欧洲的做法是“保护主义”，并主张中国新能源产业的进步是来自技术创新与完整的产业链，而非靠补贴取得优势。

习近平访欧洲三国还有哪些关注焦点？

习近平週日（5日）抵达法国之际，在欧洲的维吾尔人和西藏人在巴黎发起抗议活动，要求马克龙应要求中方正视人权议题。

欧洲维吾尔研究所创办人瑞函（Dilnur Reyhan）週五（3日）在记者会上表示，习近平访法在法国的维吾尔群体看来，宛如“打了马克龙一记耳光”。週六（4日），自由西藏学生运动（Students for a Free Tibet）在凯旋门旁抗议；藏族倡议者左桑（Tsela Zoksang）说，马克龙非但没有把习近平当成独裁者对待，“反而为他铺起红地毯”。

在习近平5日抵达巴黎之际，中国官媒新华社发布习近平的书面声明，称中法“长期以来相互欣赏”，且双方“为国际社会树立了不同社会制度国家之间和平共处、合作共赢的典范”。图为中法领袖去年4月在广州会晤。（资料照） 图像来源: Jacques Witt/AFP

冯德莱恩、马克龙与习近平在巴黎的三边会谈之后，中法领袖还将共同走访庇里牛斯山并在当地举办会议。法国政府的消息人士告诉DW，马克龙将“力促中国身为俄罗斯的重要盟友之一，应利用其拥有的优势去改变俄国的算计，以此对解决冲突做出贡献”。不过，中国可能对此呼吁充耳不闻；去年马克龙访华时，习近平同意打电话给乌克兰总统泽连斯基，但最后这并没有促成重大的具体成果。

巴黎天主教大学学者林科（Emmanuel Lincot）向DW表示，法国身为欧盟唯一拥核国，中国重视与法国的关系，但从俄国总统普京宣布5月访华的消息看来，中国的立场难以动摇。林科说：“习近平对国际重大议题的做法，不会有丝毫变化。”

访法行程结束后，习近平将造访塞尔维亚，时间点恰逢美国轰炸中国驻南斯拉夫使馆事件的25週年；1999年，北约为阻止南斯拉夫对科索沃的阿尔巴尼亚人种族清洗，因此轰炸南斯拉夫。针对轰炸中国使馆事件，美国后来表示是意外并且道歉赔偿，但许多中国人仍认为这是刻意的攻击。

25年前，北约轰炸南联盟 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

研究中国在巴尔干半岛影响力的专家弗拉迪萨夫列夫（Stefan Vladisavljev）告诉DW，对中国而言，美国轰炸事件是一个重要的历史时刻，象征“西方大坏蛋”直接伤害了中国，让中方可以藉此强调“有必要重建国际秩序”的论调。

塞尔维亚是加入欧盟的候选国，其身处地缘政治热点，不同势力都在此竞争影响力。虽然欧盟仍然是塞尔维亚最大经济伙伴，但根据巴尔干调查报道网，2009年至2021年间共有约103亿欧元的中国投资流入塞尔维亚。弗拉迪萨夫列夫说，中国资本对该国有正面的经济影响，但负面的部分也应该被讨论。

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习近平这趟欧洲之旅最后一站是匈牙利。该国是最常与欧盟整体发生矛盾的欧盟成员国，曾经阻挡欧盟发布针对香港的声明，也曾拖延欧盟对乌克兰的援助以及对俄罗斯的制裁措施。

中国外交部形容中匈两国近年“深化了政治互信”，但欧中关系学者冯凤阁认为，在欧盟内部，匈牙利是“中国的特洛伊木马”。她表示，欧盟各国之间的不一致，对北京来说是有利的，“过去20年来，中国对欧盟的战略一直是分而治之”。

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（综合报道；DW记者Rosie Birchard对此文有贡献）

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