习近平对拜登的气候峰会邀请说“Yes”

（德国之声中文网）本周三（4月21日），中国外交部发言人华春莹宣布：应美国总统拜登邀请，中国国家主席习近平将于4月22日在北京以视频方式出席领导人气候峰会并发表重要讲话。

今年3月26日，美国白宫发表声明称，拜登总统已邀请40位世界各国领导人出席4月22日至23日的全球气候峰会。声明还表示，俄罗斯与中国领导人均收到了邀请，会议将向公众直播。

声明指出，“气候领导人峰会将强调更大力度气候行动的紧迫性及其带来的经济利益，这将会是今年11月在英国格拉斯哥召开的联合国气候变化会议（COP26）之前一个重要的里程碑。”

4月22日是世界地球日。拜登选取这一天召集全球气候变化虚拟峰会，其背后的含义不言而喻。

2017年美国前总统特朗普宣布美国将退出《巴黎协定》。国际上一片哗然。2019年11月4日，美国国务院发布国务卿蓬佩奥声明，美国正式启动退出《巴黎协定》的程序，并通知联合国启动程序；根据规定，退出过程需一年时间。2020年11月4日，美国正式退出《巴黎协定》。

现任美国总统拜登在竞选期间就将气候变化作为中心议题之一，设定了确保美国到2050年实现温室气体净零排放的目标。 他就职第一天就采取行动，宣布美国重返《巴黎协定》。

中国和美国是世界上排放二氧化碳总量最多的两个国家。根据联合国环境规划署发表的《2019年排放差距报告》，2018年中国排放量增长幅度为1.6％，达到了137亿吨二氧化碳当量，占全球总排放量的1/4以上。美国的排放量占全球排放总量的13％，但是，2018年的排放量增加了2.5％。但是按照人均碳排放量计算，美国则居世界之首，中国排名第四，低于俄罗斯和日本。

按照联合国环境规划署公布的报告，20国集团成员国中多数国家已经设定了具体的净零排放目标。例如法国和英国已在法律上规定了2050年净零温室气体排放目标，欧盟的目标是到2050年实现净零温室气体排放，中国宣布了在2060年前实现碳中和的计划等等。但是美国并未对是否在2050年实现净零温室气体排放做出过承诺。

美国《华盛顿邮报》4月20日援引匿名白宫官员的话称，美国总统拜登计划承诺到2030年末减少至少50%的温室气体排放。与此同时有报道称，拜登政府计划在4月22日举办的40国领导人气候峰会上宣布这一决定。《华盛顿邮报》引述一位不愿透露姓名的美国官员的消息称，拜登政府可能会先提供一个大致的计划，而不是详细说明如何实现这一宏大目标。拜登政府也不会提供一个明确的减排指标，白宫官员们正在考虑一个目标范围，这个范围可能是“未来美国碳排放减排超过50%”。

在斗争中合作

今年3月3日，美国国务卿布林肯发表上任以来首次重大外交演说。他提出，中国是唯一有实力对美国塑造“规则、价值和关系”全球体系能力构成严重挑战的国家。

布林肯说：“我们与中国的关系，在‘应该’的时候，是竞争关系；在‘可能’的时候，是合作关系；在‘必须’的时候，是对抗关系。”

这句话被外界解读为，拜登政府对华战略的核心思想是“斗争中有合作”。而应对全球气候变化是美中之间能进行合作的少数领域之一。

3月底，拜登向40位全球领导人发出参与线上气候峰会的邀请之后，中国方面迟迟未做出答复。 上周末美国总统气候问题特使克里访问上海。外界猜测他此行的最主要目的之一也是游说中国国家主席习近平参加气候峰会。

自4月14日深夜抵达上海后，克里及其团队的行程非常低调而神秘。克里与中国气候变化事务特使解振华在上海进行两天的闭门会谈，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正16日在北京通过视频方式会见了他。直到克里结束访问离开中国，没有安排任何媒体活动。

克里结束中国之行的第二天，4月18日， 中美就应对气候危机发表联合声明。声明表示，两国致力于相互合作并与其他国家一道解决气候危机，按其严峻性、紧迫性所要求加以应对。 声明中还提到，“两国均期待4月22至23日美国主办的领导人气候峰会”，但当时未确定习近平是否与会。

有媒体分析指出，在各种防疫措施限制的背景下，美国仍最终促成克里访华，显然是“拜登希望恢复美国在全球环境议题上的领导地位，因此急需中国的支持”。

而上周五（4月16日），中国在尚未对外宣布是否参加拜登主持的全球气候峰会前，中国国家主席习近平先期与法德两国国领导人举行视频峰会。 新华社报道称，中德法三国领导人就合作应对气候变化、中欧关系、抗疫合作以及重大国际和地区问题深入交换意见。 习近平在这场峰会上再次重申，中国将力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。

路透社引述知情人士报道，受邀参加峰会的将近40名国家领导人几乎已全部确认将会出席。

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