 习近平如何款待100+100的基辛格？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2023

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时政风云

习近平如何款待100+100的基辛格？

虽然生日已经过去了两个多月，中国政府还是为以私人身份访华的美国前国务卿基辛格准备了隆重丰盛的寿宴。习近平为何如此高规格的接待已经去过中国100多次的“老朋友”？

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