习近平如何款待100+100的基辛格？

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虽然生日已经过去了两个多月，中国政府还是为以私人身份访华的美国前国务卿基辛格准备了隆重丰盛的寿宴。习近平为何如此高规格的接待已经去过中国100多次的“老朋友”？
习近平在北京会见以私人身份访华的美国前国务卿基辛格。习近平说，“中国人重情讲义，我们不会忘记老朋友”。有专家指出，基辛格受的礼遇明显高于之前访华的三位美国官员，这是中方要向外界发出信号。
雖然中國外長秦剛繼續「消失」，但中國與美國之間的外交往來沒有停歇：前美國國務卿季辛吉訪華，與中共中央外事辦主任王毅會面；中國駐美大使謝鋒在美國的論壇中，則呼籲美國勿進一步祭出科技管制。
百岁高龄的基辛格访问北京并会晤中国防长李尚福。基辛格说，美中任何一方都承担不起把对方作为对手的代价。
美國高官近期接連訪華，20日遭共和黨議員批為「軟弱」之舉，眾院的中國問題特設委員會主席更批評這是「殭屍接觸」政策。同時，以公民身份前往中國的前美國國務卿基辛格，似乎更受北京歡迎。對於此差異，白宮表達遺憾。
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