习近平如何款待100+100的基辛格？

“我们不忘老朋友”习近平见基辛格透露了哪些信息？

习近平在北京会见以私人身份访华的美国前国务卿基辛格。习近平说，“中国人重情讲义，我们不会忘记老朋友”。有专家指出，基辛格受的礼遇明显高于之前访华的三位美国官员，这是中方要向外界发出信号。