 习近平复信星巴克大亨盼其助推中美关系 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.01.2021

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习近平复信星巴克大亨盼其助推中美关系

据新华社称，习近平复信星巴克公司前首席执行官舒尔，希望他帮助修复中美关系。这是中国最高领导人和外国商界人士之间罕见的直接通信。

USA Starbucks-CEO Howard Schultz

星巴克公司前首席执行官舒尔茨

（德国之声中文网）中国国家主席习近平复信星巴克公司前首席执行官舒尔茨（Howard Schultz），希望他帮助修复中美关系。经过贸易战以及在技术和安全方面的一些争端，中美关系已跌至几十年来的最低水平。

中国官媒新华社周五（1月15日）报道了习近平给舒尔茨的这封信。这是中国最高领导人和外国商界人士之间罕见的直接通信。舒尔茨1999年开设了星巴克在中国的第一家分店，随后经常访问中国。

据新华社报道，习近平在给舒尔茨的信中"鼓励其与星巴克公司为推动中美经贸合作和两国关系发展继续发挥积极作用"。这封信的原文没有公布。

China Präsident Xi Jinping

中国媒体报道，习近平复信星巴克前首席执行官舒尔茨，希望他帮助修复中美关系

拜登将于下周正式就任美国下一届总统。新华社没有说明这封信是否表明中国政府倡议美国企业家帮助改变华盛顿对华政策。

经济学家和政治分析人士认为，拜登很可能试图恢复与北京在朝鲜和其他政治问题上的合作。但是由于中国的人权记录和在技术盗窃方面受到的指控让美国政界普遍感到失望，预计拜登政府在贸易政策方面不会有大的变化。

舒尔茨担任星巴克CEO到2017年，担任董事长到2018年。他领导星巴克在中国积极扩张，使中国成为其在美国之外的最大市场。星巴克称，它在中国大约190个城市拥有4700多家分店和5.8万名员工。

2019年，舒尔茨曾表示正在考虑以独立候选人身份竞选美国总统，但他后来放弃了这一想法。

新华社报道称，这是习近平给舒尔茨的一封回信。此前，舒尔茨致信习近平，祝贺中国在他的领导下“即将全面建成小康社会”。

张平/ 苗子  （美联社）

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