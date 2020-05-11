习近平在WHA上致辞 大会没有台湾提案

世界卫生大会5月18日开幕。本次大会因为疫情将以视讯方式召开，前期关注焦点包括世卫在这次疫情间是否有失职之处以及台湾参与世卫。台北周一表示，没有收到与会邀请，当天会议也不会处理台湾提案。与此同时，习近平在大会开幕式上致辞，宣布捐款和未来共享疫苗。
(德国之声中文网) 此前有消息称，世界卫生组织（WHO）周一 (5月18日)可能提出台湾以观察员身份参加世界卫生大会（WHA）的相关议题。世卫组织总干事谭德塞曾在一份日期为5月15日的WHA议程文件中说，该提案正提交总务委员会审议。
周一晚些时候，台湾外交部表示，未收到邀请函，当天也不会有关于台湾议案的投票。台北同时称，对于世卫组织屈服于中国政府压力，持续漠视2300万台湾人民的健康人权，表达高度遗憾和强烈不满。此外，台北也称，将继续规划援外物资，“协助友邦和非友邦”建立对抗疫情的防线。
据中央社援引台湾卫生福利部长陈时中说，会向世卫秘书处递交抗议函。
这个由不同地区15国组成的委员会通常在每届WHA开始时组成，负责决定是否可以在议程上增加其他项目。但这个委员会今年因为疫情无法在18日开会做出任何任何裁决。只能将台湾参与议题移至年底的实体会议讨论。
台湾目前被排除在世卫组织之外，但随着疫情发展，华盛顿与北京关系日趋紧张，美国总统特朗普政府不顾中国反对，多次呼吁让台湾参加WHA。
此前，伯利兹、危地马拉、马绍尔群岛和洪都拉斯在内的近15个国家已致函世卫组织总干事谭德塞，要求将台湾的参与问题列入议程。
世卫组织在新闻发布会上多次被问到这个问题，世卫表示其为大会秘书处，只有成员国才能决定是否邀请台湾参加。
多国元首、政府首脑和部长们将出席为期两天的视讯会议。世卫希望在今年下半年可以回复实体会议来讨论疫情。
习近平：中国将提供20亿美元国际援助
另外，中国官媒新华社周一报道称，中国国家主席习近平应世卫组织总干事谭德赛邀请，于当天的世界卫生大会视讯开幕式上致辞。
习近平在致辞中宣布，中国将在2年内提供20亿美元的国际援助，用来支持疫情影响的国家，特别是发展中国家。他也宣布，将同联合国合作，在中国设立全球人道主义应急仓库和枢纽，努力确保抗役物资供应链。
这位中国领导人还称，中国新冠疫苗在研发完成、投入使用后，将作为全球公共产品。
邹宗翰/王凡/杨威廉 (法新社，美联社等)
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