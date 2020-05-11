习近平在WHA上致辞 大会没有台湾提案

(德国之声中文网) 此前有消息称，世界卫生组织（WHO）周一 (5月18日)可能提出台湾以观察员身份参加世界卫生大会（WHA）的相关议题。世卫组织总干事谭德塞曾在一份日期为5月15日的WHA议程文件中说，该提案正提交总务委员会审议。

周一晚些时候，台湾外交部表示，未收到邀请函，当天也不会有关于台湾议案的投票。台北同时称，对于世卫组织屈服于中国政府压力，持续漠视2300万台湾人民的健康人权，表达高度遗憾和强烈不满。此外，台北也称，将继续规划援外物资，“协助友邦和非友邦”建立对抗疫情的防线。

据中央社援引台湾卫生福利部长陈时中说，会向世卫秘书处递交抗议函。

这个由不同地区15国组成的委员会通常在每届WHA开始时组成，负责决定是否可以在议程上增加其他项目。但这个委员会今年因为疫情无法在18日开会做出任何任何裁决。只能将台湾参与议题移至年底的实体会议讨论。

台湾目前被排除在世卫组织之外，但随着疫情发展，华盛顿与北京关系日趋紧张，美国总统特朗普政府不顾中国反对，多次呼吁让台湾参加WHA。

此前，伯利兹、危地马拉、马绍尔群岛和洪都拉斯在内的近15个国家已致函世卫组织总干事谭德塞，要求将台湾的参与问题列入议程。

世卫组织在新闻发布会上多次被问到这个问题，世卫表示其为大会秘书处，只有成员国才能决定是否邀请台湾参加。

多国元首、政府首脑和部长们将出席为期两天的视讯会议。世卫希望在今年下半年可以回复实体会议来讨论疫情。

习近平：中国将提供20亿美元国际援助

另外，中国官媒新华社周一报道称，中国国家主席习近平应世卫组织总干事谭德赛邀请，于当天的世界卫生大会视讯开幕式上致辞。

习近平在致辞中宣布，中国将在2年内提供20亿美元的国际援助，用来支持疫情影响的国家，特别是发展中国家。他也宣布，将同联合国合作，在中国设立全球人道主义应急仓库和枢纽，努力确保抗役物资供应链。

这位中国领导人还称，中国新冠疫苗在研发完成、投入使用后，将作为全球公共产品。

邹宗翰/王凡/杨威廉 (法新社，美联社等)