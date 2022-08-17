习近平在“消失”两周后重新回到公众视野

（德国之声中文网）新华社报道称，本周二（8月16日），中共总书记习近平在辽宁省锦州市考察调研。

神秘的北戴河会议 休假式办公 每年夏天，中共的高层领导人都会前往渤海之滨的避暑胜地北戴河，在度假的同时也召开一些工作会议。这一习惯也被成为“北戴河办公制度”，在胡锦涛主政时期曾一度被取消。

神秘的北戴河会议 北戴河会议 高层领导人期间召开的所谓“北戴河会议”，因其闭门不公开的特性，被赋予了诸多神秘色彩。中共党代会的内容，往往会在北戴河会议上酝酿，有些重要决策甚至直接在北戴河会议上做出。图为1960年毛泽东在北戴河，当年的北戴河会议期间，苏联方面突然撕毁了不少双边协议，中共中央于是在会上发布了《关于向党员干部介绍布加勒斯特会议情况和中苏关系问题的通知》。

神秘的北戴河会议 习近平的担忧 今年的北戴河会议是否会召开？和以往一样，外界只能从“高层领导突然从公众视野中集体消失”这一迹象来进行一些猜测。分析人士指出，中共中央会在北戴河讨论中美贸易战、香港局势等一系列棘手问题，习近平则有可能利用本次会议，争取在高层领导中达成一致，从而巩固自己的领导地位。

神秘的北戴河会议 中美贸易战 首当其冲的难题话题就是中美贸易战。目前，两国代表正在上海展开新一轮磋商，华盛顿方面威胁，如果谈判失败，就对所有中国商品加征进口关税。而中国电信设备巨头华为，也是贸易战里的重要筹码。

神秘的北戴河会议 中国经济压力大 伴随着中美贸易战，中国经济如今也面临非常大的下行压力。今年第二季度的GDP增长率仅为6.2%，创下了几十年来的新低。除了中美贸易战，中国总体负债率过高、经济结构转型也造成了巨大的压力。

神秘的北戴河会议 香港难题 已经延续了几个星期的香港示威，也极有可能是今年北戴河会议的重要话题。目前，香港民众的示威目标不再只是《逃犯条例》修订草案，而是指向了更为根本性的北京对香港的管控问题，甚至重新提出要实施真正的立法会以及特首普选。北京方面则一直在强调“一国两制”中的“一国”底线。

神秘的北戴河会议 台湾选情 台湾明年1月就要举行总统大选，当前的选情也有可能是北戴河会议上的话题。分析人士指出，这场选举不仅仅是蓝营与绿营之间的较量，也存在着北京与华盛顿暗中角力的因素。



新华社报道称，习近平在辽宁省锦州市先后考察了辽沈战役纪念馆、东湖森林公园，回顾东北解放战争历史和辽沈战役胜利进程。

路透社指出，在此之前有两周的时间中国国家媒体没有关于习近平公开参加活动的报道，而通常媒体每天都有关于习近平的报道。路透社指出，这表明习近平和其他最高领导人在北戴河海滨度假区举行了传统的秘密暑期会议。

在北戴河度假的游客和当地居民都表示，最近几周，那里的安全状况特别紧张。

今年的北戴河会议尤其重要，因为外界预期中共高层领导人会在北戴河会议上商讨秋天举行的中共20大上会审议的高层人事变动。





李克强视察深圳稳经济

新华社也报道了中国国务院总理李克强周二在深圳主持召开经济大省政府主要负责人座谈会，分析经济形势，对做好下一步经济工作提出要求的新闻。

在有6个经济大省省领导人参加的座谈会上，李克强说，经济大省要勇挑大梁稳经济，稳定本地和外来务工人员就业，各省则要“坚持政府过紧日子”。据报道，参加座谈会的是广东、江苏、浙江、山东、河南、四川6省省长以及广东省委书记李希。

报道称，李克强在会上谈到，6个经济大省经济总量占全国的45%，市场主体数量占全国4成以上，贡献了40%以上的就业。他还指出，6省里4个沿海省在地方对中央财政净上缴中贡献超过6成，“要完成财政上缴任务”。李克强同时表示，“经济大省之所以有今天的发展成就，根本动力在改革开放”，“6省进出口和利用外资都接近全国的6成，要推进更高水平对外开放，稳外贸稳外资，实现互利共赢。”

网传视频显示，李克强在一企业门口与民众讨论互动，广东省委书记李希和省长王伟中现场陪同。

（路透社等）

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