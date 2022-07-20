习近平在“消失”两周后重新回到公众视野

中国国家新闻通讯社新华社报道中国国家主席习近平和政府总理李克强分别在辽宁锦州和广东深圳进行考察调研。路透社指出，中共高层领导人在缺席两周的公共活动之后重新露面，这说明此前他们在参加北戴河会议。
（德国之声中文网）新华社报道称，本周二（8月16日），中共总书记习近平在辽宁省锦州市考察调研。
新华社报道称，习近平在辽宁省锦州市先后考察了辽沈战役纪念馆、东湖森林公园，回顾东北解放战争历史和辽沈战役胜利进程。
路透社指出，在此之前有两周的时间中国国家媒体没有关于习近平公开参加活动的报道，而通常媒体每天都有关于习近平的报道。路透社指出，这表明习近平和其他最高领导人在北戴河海滨度假区举行了传统的秘密暑期会议。
在北戴河度假的游客和当地居民都表示，最近几周，那里的安全状况特别紧张。
今年的北戴河会议尤其重要，因为外界预期中共高层领导人会在北戴河会议上商讨秋天举行的中共20大上会审议的高层人事变动。
新华社也报道了中国国务院总理李克强周二在深圳主持召开经济大省政府主要负责人座谈会，分析经济形势，对做好下一步经济工作提出要求的新闻。
在有6个经济大省省领导人参加的座谈会上，李克强说，经济大省要勇挑大梁稳经济，稳定本地和外来务工人员就业，各省则要“坚持政府过紧日子”。据报道，参加座谈会的是广东、江苏、浙江、山东、河南、四川6省省长以及广东省委书记李希。
报道称，李克强在会上谈到，6个经济大省经济总量占全国的45%，市场主体数量占全国4成以上，贡献了40%以上的就业。他还指出，6省里4个沿海省在地方对中央财政净上缴中贡献超过6成，“要完成财政上缴任务”。李克强同时表示，“经济大省之所以有今天的发展成就，根本动力在改革开放”，“6省进出口和利用外资都接近全国的6成，要推进更高水平对外开放，稳外贸稳外资，实现互利共赢。”
网传视频显示，李克强在一企业门口与民众讨论互动，广东省委书记李希和省长王伟中现场陪同。
（路透社等）
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