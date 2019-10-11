习近平在印度：参观古寺庙、与莫迪单聊

（德国之声中文网）印度总理莫迪在风景优美的南部小城金奈（Chennai）接待来访的习近平。这里拥有历史悠久的古老寺庙，也因为海滩适宜冲浪而受到游客欢迎。

星期六，莫迪上传了一段当天清晨在下榻酒店附近的海滩捡拾垃圾的视频。他把空塑料瓶、香蕉皮等一些小垃圾装到一个大的塑料袋。进来，莫迪敦促印度各地减少塑料垃圾。在推特上他说："今天早上在马马拉普拉姆海滩拾了超过30分钟的垃圾，之后把这些'收藏'交给了Jeyaraj，他是酒店员工。" 莫迪发出呼吁"让我们确保公共场所干净整洁！这也是保障我们的健康。"

印度的一些城市达到全球最高空气污染水平，垃圾问题也相当严重，因为快速的城市增长和糟糕的治理，德里和孟买等大城市垃圾成堆。莫迪呼吁2022年停止使用一次性塑料袋。

习近平和莫迪单独对话

在这个印度南部海滨小镇，习近平和莫迪举行了几个小时的一对一会谈。习近平周六表示，他与莫迪进行了自由且坦率的讨论。

路透社报道，在双方代表团举行会议的开始，习近平发表了开幕致辞，他并没有详细说明，仅仅表示："昨天和今天，作为朋友，我们开诚布公地交换了意见。"

印度8月计划废除克什米尔自治地位，这让声称对该地区拥有主权巴基斯坦和中国感到不满。

莫迪在欢迎习近平来访的致辞中说，他和习近平已经达成了一致，谨慎处理分歧，不要让分歧像雪球一样越滚越大。有官员预计，两国或在边境等一系列问题上取得进展，包括旅游、贸易，甚至会进行联合军事巡逻以增进彼此信任。

莫迪说一年来，两国关系保持稳定，呈现新的发展势头，他们会谨慎地处理分歧，不会让这些分歧变成争端。

莫迪带习近平参观了马哈巴利普拉姆古寺庙，寺庙建于七、八世纪，当时该邦就与中国有贸易往来。

印度外交秘书顾凯杰(Vijay Gokhale)表示，两国领导人花了近五个小时讨论双边问题。他还透露，两位领导人讨论了经济问题，包括印度对华2018/19年度530亿美元的贸易逆差。消息人士8月告诉路透社，中国已发出警告，如果印度因为美国施压而封锁华为，就会对对在中国做生意的印度公司实施"反向制裁"。

在金奈，有大约2000名学生带上习近平面具，并排成中文"习近平"字样，配上"Hearty Welcome"字句欢迎习近平。中国官媒新华社报道，习近平下榻饭店前往古寺庙群的途中，随处可见习近平的大幅照片。

周六晚些时候，习近平将启程前往尼泊尔，外界预计，此行的目的之一是推动双方加强基础设施建设领域合作，强化"一带一路"建设。

文木/王凡（路透社，美联社等）