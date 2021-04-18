习近平在博鳌论坛呼吁 "世界要公道，不要霸道"

（德国之声中文网）中国国家主席习近平在周二（4月20日）开幕的博鳌亚洲论坛年会开幕式上发表主旨演讲时强调，世界前途命运应该由各国共同掌握，不能把一个或几个国家制定的规则强加于人，也不能由个别国家的单边主义给整个世界“带节奏”。世界要公道，不要霸道。大国要有大国的样子，要展现更多责任担当。

美联社指出，习近平在没有具体提及美国的情况下，批评"个别国家大搞单边主义"。他说，人为“筑墙”、“脱钩”违背经济规律和市场规则，损人不利己 。美联社分析认为，这反映了美中两国在技术和安全方面的紧张关系可能将产业和市场分割成标准不一、生产力较低的独立领域的担忧。

习近平还表示， 要摒弃冷战思维和零和博弈，反对任何形式的“新冷战”和意识形态对抗。国与国相处，要把平等相待、互尊互信挺在前面。

美联社分析认为，习近平的言论反映了中共希望在全球范围内发挥与中国作为世界第二大经济体地位相匹配的影响力，同时中共领导人对于美国阻挠其雄心努力的做法感到沮丧。

习近平在演讲中强调，中国无论发展到什么程度，永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围，不搞军备竞赛。

但美联社认为，这样的表述无法完全消除其它国家的戒心。因为中国的军费开支仅次于美国，位居世界第二。另外中国正在加紧开发核弹道导弹、潜艇、隐形战斗机和其他武器，以扩大其军事影响力。

博鳌论坛成立于2001年2月27日。论坛定义为非官方、非营利性、定期、定址的国际组织；为政府、企业及专家学者等提供一个共商经济、社会、环境及其他相关问题的高层对话平台。

亚投行行长称不会对债务重的国家停止贷款

今年的博鳌论坛会议期间， 亚洲基础设施投资银行行长金立群在接受中国媒体采访时表示， 亚投行也在逐步地开展对非亚洲国家的贷款，以亚洲为中心、为重点，也要给其他国家提供贷款，非亚洲地区的贷款比例至少要增加到25%。

亚洲基础设施投资银行行长金立群表示不会停止向债务重的国家发放贷款

在被问到亚投行是否担心疫情期间一些国家丧失债务偿还能力的问题时， 金立群回答说：“国家造成债务危机不是因为借债，而是因为借来的债没有用好，没有把借来的钱用到刀口上，没有把借来的钱用于生产性的项目，才会造成债务危机。有些债务重的国家，如果停止对他们提供贷款，只会加剧他的债务和经济问题。把经济做大做强，自然债务问题就会减轻了。我们会认真地分析一个国家的需要，我们给它提供多少贷款，帮它解决什么问题，从而对它的长期经济发展起到一个积极作用。”

拜登、习近平即将首次隔空见面？

美国总统拜登向40位世界领导人发出邀请，参加他将于4月22-23日主持的气候变化虚拟峰会。但是中国方面始终未对外证实，习近平是否会出席这次峰会。

上周，美国总统气候问题特使克里访问中国，与中国气候变化事务特使解振华举行会谈。 有媒体分析认为，克里访华是为了说服中国国家主席习近平出席下周的峰会。

克里结束中国之行的第二天，4月18日， 中美就应对气候危机发表联合声明。声明表示，两国致力于相互合作并与其他国家一道解决气候危机，按其严峻性、紧迫性所要求加以应对。“这既包括强化各自行动，也包括在联合国气候变化框架公约和巴黎协定等多边进程中开展合作”。

克里访华期间 ，上周五（4月16日），德中法三国领导人先期举行视频峰会。 新华社报道称，中德法三国领导人就合作应对气候变化、中欧关系、抗疫合作以及重大国际和地区问题深入交换意见。

习近平在视频峰会上表示，中国愿就应对气候变化同法德加强合作；应对气候变化是全人类的共同事业，“不应该成为地缘政治的筹码、攻击他国的靶子、贸易壁垒的借口。”

习近平还在视频峰会上宣布，中国将力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。

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