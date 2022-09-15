习近平在上合组织强调防范颜色革命

（德国之声中文网）本周五（9月16日），中国国家主席习近平在上合组织峰会发表演讲时表示，成员国之间应相互支持为保障安全和发展利益而作出的努力，必须防止外部势力挑起颜色革命的企图，共同反对以任何借口干涉其他国家事务。

美联社指出，这体现出中国官方的焦虑。中国官方认为，西方支持民主运动和人权活动，目的是为了推翻习近平领导的共产党以及其它独裁政府。

习近平在演讲中提到愿意为上合组织成员国培训2000名执法人员，并且建立区域性反恐训练中心，以“加强执法能力”。不过他没有对相关细节做出说明。

上合组织被看作是俄罗斯和中国用来制衡美国影响的组织。这也是新冠疫情爆发以来习近平首次出国访问。在到达乌兹别克斯坦参加上合组织峰会前一天，他对哈萨克斯坦进行了国事访问。美联社指出，出席上合组织峰会显示出北京坚持自己作为区域领导者的重要性。

上合组织的成员国还包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等。伊朗在成员国元首理事会第二十二次会议上签署加入上合组织的文件，正式成为上合组织成员国。

此次为期一天的上合组织乌兹别克斯坦峰会，在俄罗斯入侵乌克兰以及亚美尼亚和阿塞拜疆在边境地区再度爆发冲突的背景下举行。

土耳其是上合组织的对话伙伴。土耳其总统埃尔多安也出席了此次峰会并与普京举行会晤。

中土两国领导人也在峰会期间举行了会谈。习近平在会谈中强调，双方要夯实政治互信，切实尊重彼此核心利益，巩固中土战略合作关系的政治基础。双方要倡导真正的多边主义，维护国际公平正义，在联合国、二十国集团、上海合作组织等多边组织内加强合作。

埃尔多安表示，土中关系在各领域取得重要进展，土方愿同中方利用两国政府间合作委员会等机制，推动双边贸易、投资等合作取得更多成果。土耳其的“中间走廊”计划同“一带一路”倡议高度契合，希望加紧推进两国发展战略对接，促进双方共同发展振兴。土方将继续坚定恪守一个中国原则。

中亚地区是中国提出的“一带一路”倡议的重要组成部分。该倡议通过在从南太平洋经中亚到中东、欧洲和非洲的几十个国家的弧形地带建设港口、铁路和其他基础设施来扩大贸易。

昨天（15日），俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平举行了双边会晤。普京表示，俄罗斯珍视中国在乌克兰危机问题上所持的平衡立场，理解中国对这一问题的关切。习近平表示，中方愿同俄方在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持，也愿同俄方一道努力，体现大国担当，发挥引领作用，为变乱交织的世界注入稳定性。

全球最大的政治风险咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）发布的一份报告指出，习普会显示出中俄之间的伙伴关系其实是有上限的。报告指出，“中国从未对俄罗斯入侵乌克兰表示过赞同。但是为了制衡西方的影响，中方致力于深化同莫斯科之间的战略关系”。

上海政法学院欧亚研究所所长李新在接受美联社采访时说，中国希望通过谈判结束乌克兰战争。他补充说：“中国不会去评判俄罗斯的特别军事行动是否正确。”

清华大学国际关系学系教授张利华说，习近平在同普京会晤时提到的稳定性主要涉及的是中美关系。“美国一直在利用一切手段遏制中国，这迫使中国寻求与俄罗斯的合作以及让上合组织发挥作用。”张利华说。

会晤后，俄罗斯外长拉夫罗夫对外表示，莫斯科和北京对国际事务的看法“完全一致，我们之间没有分歧”。

观察人士认为，随着西方对俄罗斯能源设立价格上限，而且今后可能完全停止进口，俄罗斯可能会越来越依赖中国作为其石油和天然气的销售市场。

专家：习近平出访是“舒适区里的多边主义”

（美联社）

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