习近平喊话 官媒连发文--中国力求稳外资保就业

（德国之声中文网）在本周北京举办的庆祝中国贸促会建会70周年大会上，中国国家主席习近平强调："中国扩大高水平开放的决心不会变，中国开放的大门只会越开越大"。

中国官媒《人民日报》周六（5月21日）再次以习近平的讲话为引子报道称："今年以来，面对国际国内环境一些超预期变化，各地各部门稳外资举措持续发力……经过各方共同努力，稳住了外资基本盘。"这篇盛赞政府政策给力、外资信心十足的文章最后总结道："我国市场化法治化国际化营商环境持续优化，让外资企业进得来、留得住、发展好，中国将始终成为外商投资的热土。"

在坚持清零政策的中国，严格的封控措施不仅打击了国内投资者的信心，也使外资加速出走。根据中国欧盟商会本月早些时候公布的一项对其成员进行的调查结果，近四分之一在华欧企考虑将目前或计划中的投资移出中国，数量比年初多出一倍。此外，92%的受访企业称，业务受到港口关闭、公路货运量下降和海运成本上升的不利影响。

官媒连续发文 呼吁外企从长计议

中国官媒新华社也注意到：近来，有外国商会负责人担心，如果中国新冠疫情管控措施影响业务，一些外国公司会考虑中国的"替代选项"。在5月12日发表的这篇文章中，新华社再次强调清零政策的好处：实践证明，中国"动态清零"不仅"为中国发展创造了一个更健康、安全、稳定的环境，同时也造福世界，为世界经济带来了更大确定性。"文章最后写道，是只顾眼前利益，转向所谓的"替代选项"，还是从长计议，选择与中国共克时艰，"相信明智的企业家会作出富有远见的抉择"。

针对外资撤离中国的报道，《环球时报》也于5月13日援引中国商务部的数据称：最新数据展示了外商们主流的真实意愿和选择，也让所谓"外资撤离论"又一次不攻自破。

中国商务部5月12日宣布，今年前4个月，全国实际使用外资金额4786.1亿元人民币，同比增长20.5%。但是，商务部发言人还介绍，4月以来，受内外部多重因素影响，进出口增速有所回落，外贸形势复杂严峻。

《环球时报》的相关社论承认："毋庸讳言，由于俄乌局势、国内疫情和供应链不畅等不确定、不稳定因素，一些外资企业暂时面临的困难和挑战是现实的。"但是，文章同时呼吁外企："不畏疫情遮望眼"，"选择中国，就是选择未来"。

就业压力加剧

中国欧盟商会主席武特克（Jörg Wuttke）近日在接受德国之声采访时表示，虽然他还没有发现欧洲企业正在从中国迁往曼谷等地，但是要指出的是："欧企总部正在暂停对中国追加投资，也就是说，他们正在考虑不在增加在中国的产能，这对中国就业将会产生巨大影响。"

受疫情和封控措施的影响，中国的失业率确实在不断上升。中国国际统计局本周发布的数据显示，中国4月份的失业率升至6.1％，创2020年3月以来新高；年轻人就业承压突出，16-24岁人口调查失业率为18.2%，创历史新高。外界估计，在即将到来的毕业季，青年失业率恐更加严重。

在5月7日召开的全国稳就业工作电视电话会议上，中国国务院总理李克强，批示指出：当前就业形势复杂严峻，要加大就业优先政策实施力度，保持就业稳定和经济平稳运行。

本周，李克强在云南主持召开座谈会，研究部署进一步稳增长稳市场主体保就业。他介绍："受新一轮疫情、国际局势变化等超预期因素影响，3月份以来特别是4月份部分经济指标明显转弱，一些重点地区更为突出，物流不畅，部分行业和企业困难加剧，经济新的下行压力进一步加大。"

李克强在云南研究部署进一步稳增长稳市场主体保就业

赌注太大 已无退路？

尽管经济受到冲击，中国依旧坚持"动态清零"不动摇。专家们认为，习近平在清零政策上下得赌注太大，现在已无退路。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮（Alfred Wu）向法新社分析："人们挑战这一政策就意味着挑战他（习近平）。"

今年对习近平而言是关键的一年。在秋季召开的二十大上，习近平将寻求前所未有的第三任国家主席任期。吴木銮补充道，习近平目前的首要任务是在二十大召开之前保持现状。迄今为止，中国官方报告的新冠死亡病例依旧远少于大多数其他国家，由此提高了"清零政策"的合理性。

法新社观察到，李克强近来的频繁表态引发了部分人的猜想：即防疫导致经济下滑引发不满，中共党内派别由此对习近平的权威发起挑战。但也有人告诫，不要过度解读受过保密和讲故事训练的共产党向公众提供的信息。美国大学研究威权政体的学者唐志学(Joseph Torigian)向法新社指出："李克强可能得到了习近平本人的授权来执行路线修正。"

专家还认为，从习近平对清零的坚持中，很难预计他如何能在不损失一些政治资本的情况下放弃这一政策。但是，大会还有几个月才召开，现在计算对毛泽东以来中国最强大的领导人的任何损害都还为时过早。

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